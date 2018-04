Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'Le Vibrazioni' LIVE, 'A night with Queen', Festa in Quartiere

1. Le Vibrazioni LIVE a Land Catania il 14 aprile 2018

„ . Appuntamento il prossimo 14 aprile 2018 a Land Catania.

'A night with Queen' al Cine Teatro Garibaldi il 13 e 14 aprile 2018

Jessie Diamond e Parimpampum all'Ecs Dogana Club il 13 aprile 2018

„Il prossimo venerdì 13 aprile 2018 appuntamento a partire dalle ore 22.00 all'ECS Dogana Club con la Dj Jessie Diamond e con il LIVE dei Parimpampum. Ingresso: Free (2€) fino alle 24 Uomo/Donna (lista nominativa). Donna 5€/Uomo 10€ fino all’1.00 (lista nominativa). Uomo/Donna 10€ dopo l’1.00.

4. 'La Notte Rosa' al MA Catania il 13 aprile 2018

„Appuntamento il prossimo 13 aprile 2018 a partire dalle ore 22.00 al MA Catania con 'La Notte rosa'. Sarà una serata interamente dedicata alle donne, che potranno entrare al MA omaggio per tutta la notte. Sarà una notte tutta da ballare a cominciare con i Rigano Band e con le loro rivisitazioni di hit nazionali e internazionali tutte da cantare, a seguire i vari djs che faranno scatenare con le loro selezioni musicali.

5. '100 alberi per Catania' - Concerto degli Albafar il 14 aprile 2018

bellini clarinet choir

„I Concerti dell’Anfiteatro / Stagione 2018. Venerdì 13 aprile 2018, ore 20.45 BELLINI CLARINET CHOIR. Costo del biglietto € 10,00. bellini clarinet choir

„Il Bellini Clarinet Choir mira a valorizzare le particolarità timbriche ed espressive che il coro di clarinetti (dal clarinetto piccolo al clarinetto contrabbasso passando per il clarinetto soprano, il corno di bassetto e il clarinetto basso) può offrire, dando la possibilità al pubblico di conoscere i membri meno noti di questa grande famiglia.

7. "le più belle colonne sonore del grande schermo" al lettera 82

„Le più belle colonne sonore del grande schermo interpretate da Elisa Caudullo (voce), Claudio Alibrandi (tastiere/pianoforte) e Massimo Genovese (chitarra). Sabato 14 aprile 2018 ore 22 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.

8. 'Catania Misteriosa tra leggende, simboli e storie'

„Sharing Sicily propone un Tour della Catania misteriosa, rivolto sia a chi vive la città tutti i giorni, ma anche a chi la incontra per una sola volta nella vita. Passeggerete per le vie di Catania tra statue, monumenti, palazzi e storia, scoprendo aspetti inediti e leggende, nonchè avvenimenti storici.

9. passo lento gurrida tour by littorina

„Un viaggio a passo lento con il trenino dell’Etna che includerà, in questa edizione straordinaria, un veloce e suggestivo trekking al Lago Gurrida. A seguire, di nuovo a bordo della littorina per raggiungere, in pochi minuti, la città medioevale di Randazzo, dove farete la pausa pranzo e, nel pomeriggio, visiterete la casa della musica e della liuteria del Prof. Severini, che vi farà vivere un’esperienza multisensoriale catapultandoci indietro nel tempo nelle atmosfere medioevali.

10. 'Tour dell'acqua - Catania velata' il 15 aprile 2018

„Appuntamento il prossimo 15 aprile 2018 con il 'Tour dell'acqua - Catania velata'. Meeting point ore 15:30 – Piazza Duomo, CATANIA. Il Tour comprende: Organizzazione, guida turistica abilitata e i ticket per entrare nei siti.“

11. 'Festa in Quartiere - Artisti in Piazza' il 15 aprile 2018

„ con 'La Festa in Quartiere'. Ingresso libero e gratuito.

12. Presentazione del libro di Bov Bjerg 'La nostra casa' il 13 aprile 2018

„Venerdì 13 aprile 2018, a partire dalle ore 19.30, presso la Libreria Vicolo Stretto, appuntamento con la presentazione del libro di Bov Bjerg dal titolo 'La nostra casa'. Ingresso libero. Sarà presente il traduttore de "La nostra casa" e l'editore Roberto Keller.

13. '10/6' LIVE al 'Drunk Bros - Birramia Store' il 13 aprile 2018

„Venerdì 13 aprile 2018 appuntamento a partire dalle ore 21.00 presso il Drunk Bros- Birramia Store con l'esibizione LIVE, accompagnata dalla presenza di tante buone birre, della band '10/6' composta da Coco ed Antonio Fundaro.

14. Super Sunsets at #CaffèDelPorto il 15 aprile 2018

„Il sole, il mare, il tramonto, la musica e le belle giornate sono tornate, e con esse l’appuntamento al #CaffèDelPorto. L'intenzione è semplice: buona musica e bella gente sono il modo migliore di passare la domenica pomeriggio. Ingresso libero. “

15. 'Sabato all'italiana' al Vinicolo Hub il 13 aprile 2018

„Sabato 14 aprile 2018 a partire dalle ore 21.00 appuntamento al Vinicolo Hub con la serata dal titolo 'Sabato all'italiana'. A condurvi nel nostro viaggio nel tempo sarà la band "Antipasto all'italiana" e successivamente Tony Rale e Filippo Conti alla consolle. “