Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Maratona di Catania, Popup at SAL, Faber

1. Maratona di Catania. Seconda edizione della Maratona di Catania, in programma domenica 15 dicembre. La manifestazione è organizzata dall’Atletica Sicilia e patrocinata dal Comune di Catania – Assessorato allo sport diretto da Sergio Parisi.

2. Le Pulci in Città - Villaggio di Natale. Il Villaggio di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Dal 30 novembre al 28 dicembre in Piazza Università.

3. Hollywood Show. Lo spettacolo ispirato aI Cinema. La storia, gli esordi, le curiosità, i retroscena, le Coreografie e le Canzoni legate ai film più celebri. Uno Show emozionante scandito da comicità e divertimento.

4. Natale ai Minoriti. Dal 7 dicembre al 6 gennaio saranno esposti manufatti in ceramica, pietra lavica, mosaici, fotografie in fine art, merletti, presepi, gioielli, prodotti tessili, tappeti in tessitura tradizionale, miele e preparazioni alimentari del territorio, oggetti di design in fibre naturali. Chiostro Palazzo Minoriti via Etnea 73 Catania dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 10 alle 21. 24 e 31 dicembre chiusura alle ore 14.00. Il 25 dicembre e 1 gennaio apertura ore 16. INGRESSO LIBERO.

5. Faber - Il fabbricante di idee. E' la Mostra delle eccellenze artistiche e artigianali di Sicilia, giunta alla sua undicesima edizione. Anche per questa edizione vi condurremo al Natale a Palazzo del Toscano con artigiani provenienti da diverse aree della Sicilia che, all'interno delle sale di uno dei più bei palazzi storici catanesi, riusciranno a deliziarvi i sensi tutti.

6. Pop Up Market Sicily Xmas at Sal. POPUPMARKETSICILY 4 XMAS allo Spazio Avanzamento Lavori di Catania • Sabato 14 Dicembre 2019 | 16.00-00.30 • Domenica 15 Dicembre 2019 | 10.30-23.00. Market • Musica • Food & Drink • Area Baby. Ingresso libero.

7. Presentazione del libro 'Tele nascoste'. Il 14 dicembre alle 18, verrà presentato a Catania il nuovo libro su Lorenzo Chinnici: “Tele Nascoste scritto dal chirurgo Diego Celi e arricchito dalla prefazione di José Van Roy Dalí (figlio di Salvador Dalí), pubblicato da Giambra Editori.

8. Incontro con Gaetano Curreri al Teatro ABC. Yamaha&Cappellani Music Megastore presentano uno speciale incontro con Gaetano Curreri, degli Stadio Official, al Teatro Abc di CATANIA (Via Pietro Mascagni, 94), il 13 DICEMBRE 2019 alle h 21.00. Insieme a Gaetano, la partecipazione straordinaria di Alessio Bertallot, per una serata all'insegna della musica.

9. Luci ed ombre al Monastero - Visite guidate serali. Venerdì 13 dicembre si svolgeranno le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20:00 alle 23:00, un tour guidato ogni mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia. La visita guidata dura un’ora e un quarto circa nella penombra della notte.

10. Spazio Cultura - Jazz in città. Il primo appuntamento di SpazioCultura, grand opening con il quartetto guidato da Paolo Damiani e da Francesco Scaramuzzino con Fabrizio Scalzo al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria, Vi aspettiamo a Catania in via Canfora 10 presso "Contino Pianoforti" per inaugurare questa nuova Concert Hall, biglietto ingresso in loco.

11. Presentazione del libro 'Vorrei dirti'. Appuntamento alla Legatoria Prampolini il 14 dicembre 2019 alle ore 19.00. Accompagnano le autrici Angelica Sciacca della Libreria Vicolo Stretto e Legatoria Prampolini e le libraie della Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori.

12. Incontro 'Evoluzione storica del paesaggio ionico etneo'. L'Archeoclub d’Italia Area Ionico Etnea, (sezione comprensoriale) compie attività di ricerca, divulgazione scientifica, valorizzazione e tutela del suo patrimonio paesaggistico, storico e culturale. L'obiettivo del convegno, patrocinato dal Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dai Comuni di Giarre e Riposto, è quello di approfondire la conoscenza scientifica di un paesaggio, quello ionico-etneo, di straordinaria bellezza e importanza naturalistica, nonché di vita millenaria con un approccio multidisciplinare.

13. Montesano Street Store. Il Mercatino sarà attivo tutti i giorni dal 30 novembre al 28 dicembre dalle 10.00 alle 22.00. Oltre alle caratteristiche casette saranno presenti per tutta la durata del mercatino: - Area Kid - Musica Live - Artisti di strada - Calendario dell’avvento 3D - Uno scatto per il Natale - L’angolo degli artisti e tanto altro ancora.

14. Presentazione del libro 'Un caso qualunque'. Venerdì 13 Dicembre, alle ore 18:00, Salvo Di Caro presenterà UN CASO QUALUNQUE. "Il maresciallo Antonino Pilato non è nato per fare il carabiniere e questo è da sempre evidente a tutti. Non è portato per l’azione e le attività di fatica, preferisce le lunghe e complesse indagini cerebrali, che a Naro però, piccolo borgo del profondo sud, scarseggiano. Durante le indagini sull’ennesimo caso qualunque, legato a un traffico di denaro e allo sfruttamento dei migranti, un singolare indizio accende l’interesse del maresciallo. Il rinvenimento di un sacco nero in una zona archeologica porta alla luce un segreto in cui passato e presente si intrecciano, mostrandosi in tutto il loro dramma".

15. Circo Greca Orfei. La famiglia Mavilla con la direzione artistica di Greca Orfei, nipote di Moira, arriva a Catania presso il centro commerciale “Centro Sicilia” con uno spettacolo strabiliante. Il circo di Natale sarà a Catania dal 6 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020. Ci saranno acrobati, giocolieri, trapezisti, clown, illusionisti.