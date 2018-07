Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Street Food Edition, Festival per l'Infanzia, Fiera di Pedara

1. Street Food Edition ad Acitrezza dal 13 al 15 luglio 2018

„Arriva ad Aci Trezza lo “Street Food Summer Edition”. Aci Trezza diventerà per tre giorni il palcoscenico di una festa del cibo, da assaporare in libertà. Dal 13 al 15 luglio il Porto Nuovo ospiterà lo “Street Food Summer Edition”, un festival enogastronomico che porterà nella riviera dei Ciclopi i protagonisti siciliani ed internazionali dello street food.

2. Fiera di Pedara dal 6 al 22 luglio 2018

„"12^ Ed. FIERA ESTIVA PEDARA 2018" dal 6 al 22 Luglio 2018 - Piazza Don Bosco, Pedara (CT). Orario: dalle 18,00 all'1,00. Per Info: pagina facebook "Fiera Estiva Pedara". Dopo il successo delle scorse edizioni ritorna la XII Edizione della Fiera Estiva a Pedara (CT) 6 / 22 luglio 2018. Un mix di Prodotti Tipici, Gastronomia, Aziende, Artigianato, tutto per la casa ed il tempo libero.

3. la luce azzurra - festival per l'infanzia

„'La luce azzurra - Festival per l'Infanzia'. Da giovedì 12 luglio fino a domenica 15 luglio tanti appuntamenti per i bambini. Teatro, narrazione e laboratori per l'infanzia. Per consultare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link.

4. arte, in mostra a palazzo della cultura gli acquerelli dell’enfant prodige parmida rahmanian

Giovedì 5 luglio alle ore 19 negli spazi del Caffè letterario del Palazzo della Cultura (Palazzo Platamone), si inaugurerà una sua personale dal titolo "One Hundred", con cento acquerelli che hanno incantato pubblici e collezionisti di mezzo mondo. La mostra, a cura della Behnam Beniamin Art, sarà presentata dal semiologo Salvo Sequenzia.

„ La mostra resterà aperta fino al 22 luglio e potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.

5. Khamsin Festival da 12 al 14 luglio 2018

„Dal 12 al 14 luglio 2018 appuntamento al Palazzo della Cultura con il 'Khamsin Festival'. Nel corso delle tre serate saranno in programma diversi spettacoli. Per informazioni sulle singole serate e sul costo e su come acquistare i biglietti è possibile cliccare sul seguente link.

6. 'Il piano segreto dei Benedettini' il 13 luglio 2018

Venerdì 13 luglio appuntamento con il "Il Piano segreto dei Benedettini". Un intrigante spazio verrà aperto al pubblico per raccontare l'antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine.

„Il “Piano segreto dei Benedettini” è un percorso guidato progettato e realizzato da Officine Culturali e presente all’interno della rassegna estiva dell’Università di Catania “Porte Aperte 2018“. Costo del percorso: intero 10,00€ – ridotto Monastero Card e Studenti Universitari 6,00€.

7. Grande concorso "Vinci un'estate di premi al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania"

„Fino 26 agosto c’è una bella sorpresa per tutti i clienti del Centro Commerciale Auchan Porte di Catania: il grande concorso ”Vinci un’estate di premi”. Basta un acquisto di almeno 5€ o superiori nei negozi del Centro per ricevere il coupon invito da presentare, insieme a tutti gli scontrini della settimana, presso il desk dedicato in Galleria, attivo solo il sabato e la domenica. In palio tantissimi premi per l’estate e fino a 2.000 euro in shopping card da utilizzare con una personal shopper.

8. direttori d'orchestra - teatro di potlach

„Direttori D'Orchestra. Teatro di Potlach. Regia: Pino Di Buduo. Con: Marcus Acauan, Irene Rossi. Formano una strana coppia questi due musicisti mentre provano “Le quattro stagioni” di Vivaldi.

9. 'A modo mio' - Omaggio a Lucio Dalla al Qubba il 14 luglio 2018

„A MODO MIO è una festa tra amici che, tra aneddoti e canzoni, raccontano in musica chi era e perché ci manca tanto il grande LUCIO DALLA. Come se lui fosse lì, al centro del palco, col sassofono al collo, a dirigere l’orchestra. Una festa evento, perché a salire sul palco sono grandi nomi della musica italiana, esponenti eccellenti della musica pop e del nuovo cantautorato made in Italy.

10. Festa della birra e della pizza sotto il Vulcano il 14 e 15 luglio 2018

„Sabato 14 luglio 2018 dalle ore 20 alle ore 24 e domenica 15 luglio dalle ore 12 alle ore 24 appuntamento a Fornazzo con la 'Festa della birra e della pizza sotto il Vulcano'. Musica dal vivo e stand gastronomici.

11. Damien Rice LIVE a Zafferana il 15 luglio 2018

„Damien Rice LIVE a Zafferana. Il prossimo 15 luglio 2018 appuntamento all'Anfiteatro di Zafferana con il concerto LIVE di Damien Rice nell'ambito del suo 'Wood water Wind Tour'.

12. 'Aria in Jazz' il 15 luglio 2018

„Venerdì 15 luglio 2018, a partire dalle ore 20.30, appuntamento al 'Ramo d'Aria' di Giarre con la serata dal titolo 'Aria in Jazz'. Esibizione LIVE del 'Cristiano Giardini Jazz Quartet'. € 15 per il concerto, € 35 per il concerto e cena. “

13. Notturna al parco avventura - Nicolosi il 13 luglio 2018

„Il 13 Luglio prima Notturna di stagione al Parco avventura di Nicolosi. Una serata estiva all’insegna dell’avventura e del buon cibo tra ponti sospesi e carrucole, all’interno del bosco di pini del Monti Rossi Adventure Park.

14. le ore di libertà live al lettera 82

Da Fabrizio De André a Lucio Battisti passando per Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Giorgio Gaber, Stefano Rosso e Franco Battiato.

„Appuntamento venerdì 13 luglio 2018 dalle 19 in poi presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.“

15. Caicco Tour il 13 luglio 2018 a Riposto

„Un'esperienza indimenticabile in barca a bordo del caicco Turco del capitano Nuccio per ammirare il litorale jonico-etneo e la baia di Taormina da una prospettiva unica. A bordo lo Chef Salvo Baltico ed il suo team cucinerà un delizioso pranzo con circa 15 portate (prevalentemente a base di pesce ma non solo), con una varietà e qualità che soddisferà tutti i palati. “