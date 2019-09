Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Polpette in Festival, Sagra dei Fritti, Festa del Fungo Porcino

1. Polpette in Festival. Polpette in festival, il comfortfood per eccellenza” da venerdì 13 al domenica 15 settembre in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, in piazza Immacolata a San Gregorio di Catania, la seconda edizione di “Polpette in Festival”, un viaggio del gusto attraverso la polpetta, comfort food per eccellenza declinata in oltre cinquanta ricette.

2. Sagra dei Fritti Siciliani. 𝟏𝟑 - 𝟏𝟒 - 𝟏𝟓 𝑺𝒆𝒕𝒕𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒐 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆 "𝑨. 𝑨𝒏𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆" 𝒅𝒊 𝑽𝒊𝒂𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 (𝑪𝑻): - stand con tutte le tipologie di #𝐟𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢: arancini, bombe, siciliane, crispelle con acciughe o ricotta, panelle e street food palermitano, iris, raviole, graffe, crispelle al miele, paranza di pesce, polpette di carne, verdure in pastella, dolci al pistacchio, cannoli - temporary stores con 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢 #𝐡𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐝𝐞 realizzati dagli artisti locali e 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 - area #𝐟𝐨𝐨𝐝 con 𝐜𝐮𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 e 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢 𝐭𝐢𝐩𝐢𝐜𝐢 - 𝐛𝐢𝐫𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 e 𝐰𝐢𝐧𝐞 shop - parco giochi inclusivo per tutti. Ingresso libero.

3. Festa della Birra a dello Street food regionale al Katanè. Dal 13 al 22 Settembre, presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania. Musica live, Luna Park e Gastronomia per un evento aperto fino alle 2,00 di notte e che attirerà migliaia di persone da tutta la Sicilia e dall’isola di Malta. Oltre 50 espositori per un’area di 5.000 metri quadrati che accoglierà al suo interno anche un luna park.

4. Festa della Birra a Valverde. Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019 in piazza del Santuario torna la storica Festa della Birra di Valverde. La Festa della Birra di Valverde di Catania nacque per onorare la tradizione della produzione della birra, che dal 1959 fino alla fine degli anni 80 veniva prodotta nello stabilimento presente nel centro storico di Valverde, della nota birra Tedesca Henninger. La suggestiva Piazza Del Santuario Valverde sarà ancora una volta la cornice per l'edizione 2019. Un viaggio attraverso la cultura di una delle bevande più antiche prodotte dall'uomo. Potrete gustare: Birre artigianali , Biologiche e a KMzero, Birre con grani speciali, Birre Importate e Birre tradizionali. Inoltre una vasta scelta di attività gastronomiche pronte a deliziarvi i palati. A fare da contorno alla manifestazione due giorni di spettacoli e concerti ed un mercatino dell'artigianato e prodotti tipici.

5. Festa del Fungo Porcino dell'Etna. La comunità Fornazzese è lieta di invitarvi alla *6° Festa del fungo porcino dell'Etna, per due Weekend consecutivi, alla scoperta dei sapori che solo i nostri funghi Porcini riescono a regalare, dal sapore all'odore. Vi aspettiamo con il tanto atteso appuntamento, Sabato 14 Settembre dalle 18:00 alle 24:00 e Domenica 15 settembre dalle 10:30 alle 24:00, gli stessi orari per Sabato 21 e Domenica 22 Settembre. Quest'anno, ci saranno diversi Stand Gastronomici, ognuno con la propria specialità.. Non mancheranno i maccheroni, panini con salsiccia, il risotto, Le Pizze Siciliane, le Focacce e I Dolci, tutto con l'ingrediente primario: il Fungo Porcino. Novità assoluta, Hamburger di Carne di Asina (da allevamento biologico) ai Funghi porcini e tanto altro.

6. Domenica all'Orto Botanico. Domenica 15 settembre alle ore 17:30 e 19:00 all’Orto Botanico di Catania si svolgeranno le visite guidate, a cura di Officine Culturali, un appuntamento imperdibile per scoprire il mondo attraverso le diverse specie naturali della collezione del giardino scientifico dell’Università degli Studi di Catania. I visitatori compiranno un percorso che si snoderà tra i viali che custodiscono aromi, colori e alberi provenienti da diverse parti dal mondo, fino alle Grande Serra dove convivono silenziosamente oltre 160 specie vegetali.

7. Nerd Fest. Anche quest'anno torna il Nerd Fest con una edizione piena di sorprese e divertimento, Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019 vienici a trovare presso il parco commerciale Centro Sicilia.

8. Catania Book Days. E' possibile prenotare il proprio biglietto riservato per le presentazioni dei Catania Book Days. CALENDARIO UFFICIALE: bit.ly/cataniabookdays19. I biglietti sono nominali, personali e non cedibili. Ogni biglietto permette l'accesso esclusivamente all'incontro indicato. Non esistono biglietti cumulativi. Ogni prenotazione è valida fino a 15 minuti prima dell'inizio della stessa; dopo tale orario, il posto riservato sarà reso disponibile per gli altri partecipanti. ➡️ Vincenzo Spampinato , 13/09 - bit.ly/spampinatoCBD19.

9. Nero Espresso - Mercati Generali. Sabato 14 Settembre. NERO ESPRESSO Season n. 9 Ep. 5 • The closing party. Mercati Generali (SS KM 69 Catania). Djs Roberto Agosta | Massimo Napoli | Salvo Borrelli | Rev James. Con la partecipazione di Scenahiphopsiciliana.

10. Fedra - Mitoff - Teatro Classico. Appuntamento a Catania il 14 settembre 2019 al Museo Civico Castello Ursino. FEDRA di Seneca. Seneca, in quest’opera esaspera la passione di Fedra, il tormento che la divora, molto più che in Euripide: infatti la Fedra di Seneca perde qualsiasi attaccamento all’onore, che invece era risultata l’ultima spiaggia della Fedra precedente.

11. Ascoltando Pippo Fava. In occasione del 94° anniversario della nascita di Pippo Fava la Fondazione propone un recital di testi andati in onda su Radio Uno nel novembre 1977, durante la trasmissione Voi ed Io condotta da Giuseppe Fava. I testi sono stati scritti per le voci di Mariella Lo Giudice, Miko Magistro e Giuseppe Fava e saranno interpretati da Alessandra Costanzo, Miko Magistro e Angelo Tosto. Coordinamento di Orazio Torrisi. Palazzo della Cultura - Corte Mariella Lo Giudice. Ingresso libero (fino ad esaurimento posti).

12. Don Chisciotte e Sancio Panza. Appuntamento il 13 settembre 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee a partire dalle ore 21.00. Scritto e diretto da Francesco Russo. Con Francesco Russo e Valerio Santi Il viaggio galoppante del mito indelebile nella mente d’ogni lettore/spettatore edifica l’immagine dei due personaggi dentro quella stessa missione che coinvolse i più grandi attori comici e drammatici di tutti i tempi che si cimentarono nella interpretazione delle storiche figure immaginarie di Don Chisciotte e Sancio Panza.

13. Mistery Tour. Un percorso nella memoria, fra suggestioni e personaggi che ci verranno incontro come da una foto in bianco e nero. Storie sospese, avvolte dalla nebbia del tempo. MYSTERY TOUR: COLPEVOLE O INNOCENTE? Venerdi 13 Settembre 2019 ore 20.30. Appuntamento in Via Etnea, sotto la statua di Garibaldi (di fronte Villa Bellini).

14. Verde Etna - La Raccolta. Appuntamento ore 9.00 in Piazza Michelangelo (Catania) per poi partire con mezzi propri verso Bronte. PROGRAMMA: - La Raccolta del Pistacchio - Pranzo tipico presso Azienda Agricola - Per chi lo desidera e ne avrà le forze, possibilità di concludere la giornata con una passeggiata presso Rocca Calanna.

15. Ognina Music Cover. Evento Musicale con 4 cover band di grande risalto. - Madonna - 883 - Zucchero - Vasco Rossi. Conduce la serata: Andrea Schilliró. Ingresso libero.