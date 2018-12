Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Xmas Factory, Art Food, Natale all'Orto Botanico

1. XMAS Factory - Giardino Bellini dal 14 al 27 dicembre 2018

„XMas Factory è un progetto ideato e organizzato da Pop Up Market Sicily, pensato per celebrare e festeggiare, con creatività e innovazione, il Natale a Catania. Dal 14 al 27 Dicembre 2018, il Giardino Bellini ospiterà handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità di ogni genere, collezioni private, i migliori negozi vintage della Sicilia, e un’area food permanente, durante tutti i giorni della manifestazione permetterà al pubblico di godere di questo temporary market gustando dell’ottimo street food, ed esaltando i sapori ed i valori della tradizione. Ad intrattenere grandi e piccini, musica, eventi tematici, jam session, concerti, workshop, laboratori per i bimbi ad accesso gratuito. “

2. Maratona di Catania il 16 dicembre 2018

„1^ EDIZIONE CATANIA - 16 DICEMBRE 2018. L’A.S.D. Atletica Sicilia, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), la prima edizione della “Catania Marathon" sulla distanza di km 42,195. Per informazioni sull'evento e sulle modalità di partecipazione e/o iscrizione è possibile consultare il seguente link o consultare la pagina ufficiale dell'evento.

3. Artigiànatale - Fiera artigianale natalizia dal 14 al 23 dicembre 2018

„Dal 14 al 23 dicembre appuntamento al Parco San Paolo di Gravina con 'Artigiànatale - Fiera Artigianale'. Food, musica, artigiani locali, arti e mestieri. Ingresso libero.“

4. art food al macs

„Conferenza | Visita Guidata | Degustazione. ART FOOD | sabato 15 dicembre 2018 | ore 18.00 | MACS Museo Arte Contemporanea Sicilia. In adesione al progetto del Ministero dei Beni Culturali che ha dichiarato il 2018 "Anno del cibo italiano", nella splendida cornice del MacS | Museo Arte Contemporanea Sicilia, ubicato presso la badia piccola del Monastero delle Benedettine di via Crociferi a Catania, sito UNESCO e Patrimonio dell'Umanità, si terrà un evento dedicato all'incontro tra Arte e Cibo.

5. natale orto botanico catania - 15/16 dicembre

„Mostra mercato del regalo artigianale e non solo. L’Orto Botanico di Catania apre al pubblico per una mostra mercato del regalo artigianale che vedrà le eccellenze dell’artigianato siciliano, dell’arte e una selezione di piante provenienti dai vivai di tutta la Sicilia, fiori, piante succulente e aromatiche. Ingresso libero dalle 10.00 alle 21.00. Sabato 15 e Domenica 16 ci saranno due incontri culturali.

6. Ad un passo dal cielo

„Domenica 16 Dicembre. Visite guidate, SU PRENOTAZIONE, alla scoperta della storia della chiesa e del monastero di San Giuliano. Durante la visita sarà possibile salire, ECCEZIONALMENTE fin sulla lanterna, il punto più alto della chiesa da dove vi sembrerà di toccare il cielo con un dito.

7. Docu-film 'Amare Gio Ponti' il 14 dicembre 2018

„Farà tappa a Catania il primo film-documentario sul grande maestro del ‘900 Gio Ponti, dal titolo “Amare Gio Ponti” di Francesca Molteni, realizzato in collaborazione con Gio Ponti Archives (ITALY 2015, 35’). Una serata evento in programma venerdì 14 dicembre nello spazio Russo&Di Mauro di Viale Africa 2, che si aprirà con una doppia proiezione, alle 18 e alle 19, del cortometraggio della durata di 35 minuti.

8. Il Villaggio di Babbo Natale a Tremestieri Etneo dal 7 al 26 dicembre 2018

„Parco Ravanusa Via dei giardini Tremestieri Etneo (CT) 95030. Appuntamento dal 7 al 26 dicembre 2018. Il 7 dicembre a partire dalle ore 16.30 è prevista l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in presenza delle autorità comunali. Curiosate nella casa di Babbo Natale, visitate l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, il bosco degli elfi ed il giardino incantato: gnomi, fate e folletti vi incanteranno con storie senza tempo.“

9. Nicola Fasano - Thorn at ECS Dogana Club IL 14 DICEMBRE 2018

„Nuove sale, nuovi suoni, nuovi colori, l'ECS Dogana Club si rifà il trucco, ma non perderà lo spirito della sua anima festosa che ci ha coinvolto per tre anni consecutivi, regalandoci emozioni indimenticabili. Venerdì 14 dicembre Start 22.30.

10. Stecca and Cover Garden al Ma Catania il 14 dicembre 2018

„Dopo il successo dell’anno scorso torna la notte British rock and roll di Stecca and Cover Garden al Ma di Catania. A partire dalle 22.30. Un concerto tutto da cantare e da ballare.“

11. Merry Christmas Market in via Minoriti dal 30 novembre 2018 al 29 dicembre 2018

„MERRY CHRISTMAS MARKET dal 30 novembre al 29 dicembre 2018 in VIA MINORITI, Catania. Il calore del Natale in una splendida cornice cittadina. Artigiani e artisti del nostro territorio vi aspettano per vivere insieme le magiche atmosfere dei tradizionali mercatini del nord Europa.“

Marketta - Il mercatino di Rocketta

„Tutte le domeniche, dal 9 dicembre al 10 gennaio al Mono di Catania, dalle 17.30 a mezzanotte Mercatino di abbigliamento e accessori, arte, musica dal vivo, dj set, sala da tè e cioccolateria, aperitivo, calcetto balilla e giochi da tavolo. Dj’s resident Renato Mancini&Paolo Mei. Ingresso libero.“

13. acireale inedita: la pinacoteca zelantea e il palazzo fiorini.

„Densa passeggiata culturale dedicata alle suggestioni e alla varietà delle esperienze artistiche di Acireale. Ore 09:30. Punto di incontro: Piazza Duomo di Acireale. Fine del percorso: piazza Duomo di Acireale. Durata: 2:30 ore circa.“

14. Fiocchi di Natale - 1° Mercatino Natalizio dal 14 al 16 dicembre 2018

„Per la prima volta a Sant'Agata li Battiati si terranno gli affascinanti e gioiosi mercatini di Natale. Un'occasione per vivere l'armonia del Natale potendo gustare sapori tipici, acquistare prodotti artigianali e vivere momenti di cultura per grandi e piccini. Ingresso libero.“

15. 'La capinera' al Teatro Massimo Bellini dal 9 al 18 dicembre 2018

„Prima mondiale per La Capinera, melodramma “moderno” in due atti, di Gianni Bella (la musica), Mogol (le liriche), Giuseppe Fulcheri (il libretto), con l’orchestrazione di Geoff Westley e per la regia di Dante Ferretti. 'La capinera' al Teatro Massimo Bellini dal 9 al 18 dicembre 2018

„Durata: 2 ore e 20 minuti (con un intervallo). Prima rappresentazione. Domenica 9 dicembre 2018 ore 20,30“.