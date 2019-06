Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra della fragola, Sagra delle ciliegie, l'Amerigo Vespucci al Porto

1. Sagra della Fragola a Maletto. Sagra della Fragola a Maletto dal 14 al 16 giugno 2019. E' possibile già avere il programma completo della manifestazione cliccando su questo link:http://www.sagradellafragolamaletto.it/#programma. Concerti, cibo, e tante iniziative.

2. Sagra delle Ciliegie e delle Rose a Macchia di Giarre. Sagra delle Ciliegie e delle Rose a Macchia di Giarre dal 14 al 16 giugno 2019. 14/15/16 Giugno 2019 - Piazza San Vito, Macchia di Giarre (CT). Venerdì 14 giugno 2019 18:30. Apertura delle 30^ Sagra alla presenza delle autorità ed inaugurazione degli stand 20:30 - 23:59 (15 giu) Concorso Nazionale MissBlumare 2019 ed elezione Miss Reginetta delle Rose dell'Etna 2019.Durante la serata esibizione BMA.

3. Orchestra di Piazza Vittorio: Ottetto. Domenica 16 giugno alle 21:15 presso il Monastero dei Benedettini si inaugurerà la nuova stagione della rassegna Porte Aperte UNICT, con il concerto dell'Ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Formazione "tascabile" dell' Orchestra di Piazza Vittorio, definita come "il primo e il più importante ensemble multietnico italiano". Nato nel 2002 sulla spinta di artisti, intellettuali e operatori culturali con la volontà di valorizzare l’omonima Piazza dell’Esquilino di Roma, per antonomasia il rione multietnico della città, il progetto continua a dimostrare come mischiare culture sia occasione per produrre bellezza.

4. Officine Del Jazz. Domenica 16 Giugno, ore 21 - SpiazZo (spazio esterno). CESM-Centro etneo studi musicali, in collaborazione con Zo centro culture contemporanee presentano: Omaggio a George Gershwin ed Omaggio a Wayne Shorter. Ingresso gratuito.

5. Mostra 'Nobody - Odysseo is my name'. Su iniziativa dell'associazione Isola Quassùd, in occasione delle celebrazioni per la #Giornata Mondiale Del Rifugiato-#WorldRefugeeDay, il 14 giugno alle 19:30 presso gli spazi di OrientExperience4 in Via Umberto 229 a Catania sarà inaugurata la mostra fotografica/narrativa Nobody - Odysseo is my name. Nata dal dialogo tra giovani stranieri e studenti di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Catania, autori delle opere in esposizione, la mostra sarà visitabile da martedì a domenica, dalle 18:00 alle 24:00 fino al 28 giugno.

6. Estate a Castello Ursino - 'Pescheria Giacalone e figli'. Gli appuntamenti in programma: "Pescheria Giacalone e figli" - da sabato 15 a giovedì 27 giugno 2019. Novità assoluta di Rosario Lisma - regia Rosario Lisma - scene e costumi Vincenzo La Mendola - assistente alla regia Gabriella Caltabiano - con Lucia Sardo, Barbara Giordano, Andrea Narsi, Luca Iacono - produzione Teatro Stabile di Catania.

7. Mostra 'Il Mio Barocco / La Sala Degli Specchi'. Evento finale con il supporto del Comune di Catania e di SanMicheleArtPower/opening 15 giugno, ore 19.00. KōArt – Unconventional Place, via San Michele, 28, Catania. Mostra attiva dal 15 giugno al 14 luglio 2019.

8. Alla scoperta di Palazzo Biscari. Sharing Sicily porta alla scoperta di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La visita del Palazzo Biscari sarà condotta dal principe Ruggero Moncada per un suggestivo tour guidato dove ripercorrerete la storia di questo capolavoro del Barocco, e rivivrete la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.

9. Mostra 'Di cielo e di terra' al MACS'. SABATO 15 GIUGNO ore 20.00 ingresso gratuito. Vernissage della mostra DI CIELO E DI TERRA di MARC VINCIGUERRA al MACS. Scarica il tuo invito: https://we.tl/t-1iAveLJi01. Indirizzi utili: www.museomacs.it | info@museomacs.it. MACS | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 30 | 95124 | CATANIA.

10. L'Amerigo Vespucci a Catania. Dal 13 al 16 giugno Nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare farà sosta a Catania dopo una lunga assenza durata ben 9 anni. Nave Scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata presso il Posto d’ormeggio numero 13 Sporgente Centrale del porto di Catania, sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione nei seguenti orari: - Giovedì 13 Giugno: dalle 15.30 alle 20.30; - Venerdì 14 Giugno: dalle 15.30 alle 20.30; - Sabato 15 Giugno: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30.

11. Ninety • Anfiteatro Le Ciminiere. Gli anni ‘90 e i suoi protagonisti tornano in pista per un evento one shot, un party numerato, che non vi farà credere ai vostri occhi. Due storici dj della nightlife catanese e una serata per ricordare che siamo ancora tremendamente sul pezzo. Massimo Napoli e Fernando Gioeni saliranno in cattedra, per una lezione di “Storia e protagonisti della musica dance anni ‘90” e la classe è già affollatissima. Gli organizzatori di allora ci sono davvero tutti. Si comincia presto, alle 22. Fino a mezzanotte andranno a rotazione tutti i brani d’ascolto più amati dell’epoca.

12. Unpalcoscenicoperlacittà | HJO Jazz Orchestra. Venerdì 14 giugno > h 21.00. Teatro Sangiorgi. Via di Antonino di Sangiuliano, 233 - Catania. CARTOON AND - MOVIE IN SWING lo swing nella colonne sonore e nei cartoni animati. HJO JAZZ ORCHESTRA dirige Benvenuto Ramaci.

13. Favij a Catania. Lorenzo Ostuni, conosciuto al grande pubblico come Favij, è il creator più popolare d’Italia, con un totale di 8 milioni e mezzo di followers e oltre 2,7 miliardi di visualizzazioni su YouTube. E’ l’unico in Italia ad aver raggiunto i 5 milioni di iscritti sul canale YouTube.

14. Trekking sull'Etna. Una piacevole escursione di gruppo sul versante sudoccidentale dell'Etna, attraverso l’antico bosco di Centorbi, Piano delle Ginestre e gli antichi crateri, ormai coperti di vegetazione, che sono sorti in passato sul versante occidentale dell’Etna. L’itinerario è un anello lungo 10,5 km e si snoda su un comodo sentiero con lievi pendenze.

15. I Misteri di Catania. Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, ed esoterici, nonché la dialettica degli opposti. Sarà data una interpretazione alle statue poste sugli abachi del portale della Chiesa del Santo Carcere.