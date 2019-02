Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Carnevale di Acireale, Dimartino al Ma, Tour dell'acqua

1. libri: alla mondadori sarà presentato “frantumi di calma apparente” di clemente cipresso

„. Dialogheranno con lo scrittore Valeria Barbagallo ed Emanuele Bettino. Il romanzo, edito da Effigi Edizioni ha suscitato un notevole interesse di critica e pubblico per la trama attuale e per i numerosi spunti di riflessione.

2. Praja Gallipoli on Tour • Ecs Dogana il 15 febbraio 2019

„ on Tour farà tappa a Catania all'ECS Dogana Club. TICKETS - Uomo/Donna Omaggio 2€ dalle 21.30 alle 00.00 - Uomo/Donna 10€ Ingresso Open Wine + Free Buffet.

3. 'Presentazione Andrea' di e con Lo Stato Sociale e Luca Genovese il 15 febbraio 2019

„ Una storia generazionale, un viaggio in un’Italia distopica attraverso lo sguardo di un giovane bolognese che non riconosce più il suo Paese e in cui non si rispecchia.

4. Dimartino at MA Catania il 16 febbraio 2019

„ A più di tre anni dall'ultimo lavoro torna Dimartino con un nuovo disco di inediti. Sabato 16 Febbraio 2019 MA - Catania h. 22,00. Prevendite € 15,00.

5. L'aria del continente con Pippo Pattavina il 16 e 17 febbraio 2019

„Sabato 16 e domenica 17 Febbraio 2019. L’ARIA DEL CONTINENTE di Nino Martoglio. Regia Pippo Pattavina. Con Pippo Pattavina. Perfetto modello di tragicommedia a sfondo grottesco, "L'aria del continente" di Nino Martoglio è ancora vivido esempio di ciò che fu il repertorio popolar-didascalico d'inizio Novecento, grato rovistatore di tanto repertorio “boulevar-dier” della scena francese in anni di Bella Epoque, trapiantati in una sorta di visione sovvertitrice, assiomatica di insulse saggezze e rustici luoghi comuni. “

6. 'a vilanza & civitoti in pretura

„DAL 16 FEBBRAIO 2019. Due spettacoli. Due grandi autori. Pirandello&Martoglio. Il dramma e la farsa. La Bilancia, ovvero la Giustizia, il filo conduttore che lega due opere che rappresentano due facce diverse della Sicilia d'inizio '900. L'emozione di Vilanza e il divertimento di Civitoti in pretura. Due capolavori della letteratura, insieme per la prima volta.

7. il letto ovale

„La commedia scritta da Ray Cooney e John Chapman è un perfetto meccanismo comico che mantiene viva l’attenzione dello spettatore per tutta la durata. Appuntamento il 16 febbraio 2019 al Teatro della Consolazione di Catania.“

8. artery

„Il lavoro del collettivo artistico Concrete Group è il frutto visivo dell’incontro tra due artisti, Gabriele Abbruzzese e Lisa Wade. I lavori fotografici e il video della mostra, Artery, prendono corpo da uno specifico evento, la frana che ha reciso l'autostrada A19, principale arteria tra l'est e l'ovest della Sicilia: ad oggi il ponte Imera, i cui piloni hanno ceduto nel 2015, non è stato ancora riparato.“

9. "tra musica e parole " antonio monforte

„Antonio Monforte live al Teatro Machiavelli con lo spettacolo “Tra musica e parole”. Spettacolo pomeridiano al teatro Machiavelli di Catania domenica 17 Febbraio h 18 00. Antonio Monforte voce e chitarra sarà accompagnato da Alessio Carastro alla batteria e percussioni, Sebi Barbagallo al basso e al contrabbasso, Gianluca Monforte chitarra e cori e Umberto Arcidiacono Percussioni, tamburi, fisarmonica ,il supporto tecnico di Fabio Fassari e Vito Torrisi, l’audio sarà curato da Riccardo Samperi.

10. patres⎥saverio tavano⎥altrescene⎥zō

„Vincitore del Premio contro le mafie del MEI 2014. Info e prenotazioni: info@zoculture.it 347 4826940. Appuntamento il 17 febbraio 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee.“

11. Tour dell'acqua nella Catania "La Nera" il 17 febbraio 2019

„Il Tour concerne le vie dell’acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, la città nera, il cui soprannome deriva dal colore della pietra lavica, legata in maniera indissolubile all’elemento acqua e all’elemento fuoco. La guida Carmine Rapisarda vi condurrà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce dei fiumi catanesi quali il Simeto e i fiumi sotterranei Amenano e Ognina. “

12. Tutto il Mondo è colorato - Laboratorio e Lettura per bambini il 17 febbraio 2019

„Domenica 17 Febbraio alle ore 10.30 da Gammazita. Piazza Federico di Svevia 92/93. Torna l'appuntamento dedicato a tutti i lettori e lettrici più piccini con URSINO KIDS - Leggere, giocare e creare. Per questa occasione speciale Arch'i Nuè - Scuola parentale a indirizzo steineriano propone "Tutto il mondo è colorato, più vivace ed animato. Costruiamo tante belle mascherine per bimbi e per bambine".

13. carnevale di acireale 2019

„Il carnevale di Acireale 2019 si svolgerà dal 17 febbraio al 5 marzo e sarà caratterizzato da importanti novità. Acireale si trasformerà in un museo a cielo aperto grazie al genio dei maestri carristi. Tanti gli ospiti che si esibiranno quest'anno in spettacoli e concerti: Bianca Atzei, Renzo Arbore e l’orchestra italiana, i ragazzi di amici (Emma Muscat, Biondo, Lauren Celentano, La Rua), The Kolors, Cristiano Malgioglio, Jerry Calà, e Giorgio Vanni, re dei cartoni animati, un cast straordinario per un carnevale nuovo e ricco di divertimento.

Parole e sassi - Piccoli al Teatro Coppola. la storia di antigone in un racconto-laboratorio per le nuove generazioni | squonk! piccoli al teatro coppola

„Dopo il grande successo del primo appuntamento, prosegue la rassegna Squonk! Piccoli al Teatro Coppola. Domenica 17 febbraio alle ore 16:00 è la volta del primo laboratorio condotto da Simona Malato.“

15. ciaspolata etna sud con trasfert pubblico da catania

„Ciaspolata Etna Sud. ciaspolata etna sud con trasfert pubblico da catania

„Ciapolata sull'Etna con Michele con partenza da Catania in autobus AST per vivere un’esperienza indimenticabile, auspicando che il tempo sia clemente e regali una buona giornata di sole e neve. La ciaspolata partirà da Piano Vetore. “