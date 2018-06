Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra della fragola a Maletto, Bo Buskers, Fujifilm X-Vision

1. 33° Sagra della Fragola a Maletto iul 16 e 17 giugno 2018

„Sabato 16 giugno e domenica 17 giugno 2018 appuntamento da non perdere a Maletto con la 33esima edizione della 'Sagra della Fragola'.“

2. Catania ospita FUJIFILM X-VISION Tour 2018, il luogo dove incontrare i professionisti dell’immagine

„Il 16 giugno prossimo, Fujifilm X-Vision Tour arriva a Catania presso lo spazio multifunzionale SAL. Catania ospita FUJIFILM X-VISION Tour 2018, il luogo dove incontrare i professionisti dell’immagine

„Per avere maggiori informazioni e prenotare la propria presenza all’X-Vision Tour di Catania, visitare xvisiontour2018.fujifilm.it.“

3. Bo Buskers Festival il 16 e 17 giugno 2018

„Quinta edizione Bo Buskers Festival. Festival di Teatro di strada e circo contemporaneo. Evento che, come ogni anno, mira all'esaltazione e alla diffusione della magia dell'arte di strada. Nei due giorni interessati, 16 e 17 giugno 2018, la Compagnia Joculares e la Terra di Bò apriranno le porte di Villa Di Bella dalle 17.00 fino alla mezzanotte, entrambi i giorni.

4. Mostra d'arte contemporanea "Contenutismi stilistici" fino al 17 giugno 2018

„Fino al 17 giugno al Museo Emilio Greco di Catania è in corso la Mostra d'arte contemporanea "Contenutismi stilistici". Promossa dall'Accademia Federiciana per il VII "Festival siciliano della Cultura" e curata dal noto critico d'arte Fortunato Orazio Signorello, la mostra propone, costituendo una panoramica diversificata delle più varie tendenze, opere figurative, astratte, informali e concettuali eseguite da 44 artisti contemporanei.

5. presentazione libro "le parole giuste", di nadia somma e luca martini. 15 giugno 18.00 feltrinelli

„Presentazione del libro "Le parole giuste". "Le Parole Giuste. Come la comunicazione può contrastare la violenza maschile contro le donne" di Nadia Somma e Luca Martini. Prefazione di Chiara Ronzani. Postfazione di Lella Palladino. Venerdì 15 giugno ore 18.00, presentazione del libro presso la libreria Feltrinelli, Via Etnea, 285 Catania.

6. Roberto Angelini LIVE al Mono il 15 giugno 2018

„Venerdì 15 giugno 2018 appuntamento al Mono di Catania con il LIVE di Roberto Angelini. Inizio del concerto alle ore 22.30. Ingresso gratuito.

7. 'Mama Africa meets Etnella' alla Cru Enoteca il 15 giugno 2018

„Mama Africa meets Etnella. L'Africa al centro del mondo sarà il tema musicale dell'evento che giorno 15 giugno verrà ospitato alla Cru Enoteca. Degusterete l'essenza dei vini di Davide Cyclope BentiEtna unita alle percussioni di Sergio Spitaleri e le selezioni musicali di Massimo Napoli. Appuntamento a partire dalle ore 19.00. Degustazione 3 calici con tagliere € 18. Consumazione € 6.

8. Luci e Ombre al Monastero: i percorsi guidati serali il 16 giugno 2018

„Sabato 16 giugno si svolgeranno le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20.30 alle 23.30, un tour guidato ogni mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini.

9. Presentazione del libro 'Creature fantastiche di Sicilia' il 16 giugno 2018

„Sabato 16 giugno 2018, a partire dalle ore 19.30. appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro 'Creature fantastiche di Sicilia'. Ingresso libero.

10. PietroSparacino/ Emanuele Pantano - Sottovuoto ComedyNight il 16 giugno 2018

„Sottovuoto Comedy Night è la prima iniziativa targata Sottovuoto Cerebrale che porta la stand-up comedy a Catania! Sabato 16 giugno serata in compagnia di Pietro Sparacino ed Emanuele Pantano. PietroSparacino/ Emanuele Pantano - Sottovuoto ComedyNight il 16 giugno 2018

„Il biglietto avrà il costo di € 12,50 (prezzo pieno) con la possibilità per gli studenti universitari di acquistarlo a € 10,00 (ridotto) presentando il pagamento della tassa universitaria o in forma cartacea o tramite il resoconto dei pagamenti del Portale Studenti.

11. Baby-trekking per famiglia e caccia al tesoro il 16 giugno 2018

„Minitrekking con caccia al tesoro ed orienteering il 16 giugno 2018. L'associazione Sicilywalking, in collaborazione con “ClaireinSicily - Family, travel fun & nature”, attenta anche alle esigenze dei più piccoli, propone un sabato pomeriggio diverso, pensato per tutta la famiglia. Un viaggio alla scoperta di erbe aromatiche e essenze vegetali endemiche dell'Etna presso l'agriturismo “Viola nel Parco”. Inoltre, entusiasmante caccia al tesoro negli spazi della struttura, mini-trekking per tutta la famiglia sulle lave dell'eruzione del 1928, ed ancora proiezioni di video didattici alla scoperta della nascita dell'Etna e per finire, gustosissima grigliata di carne o di verdure al piatto, accompagnata da pane e buon vino dell'Etna per i più grandi e bibite per i bambini.

12. Maria de Buenos Aires | Teatro Massimo Bellini il 17 giugno 2018

„Domenica 17 giugno 2018, ore 21.00 - TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI - Piazza V. Bellini, Catania. Una produzione Camerata Polifonica Siciliana. MARIA DE BUENOS AIRES - TANGO OPERITA. Platea € 15 intero, € 12 over 65 e studenti.

13. Mystery Tour: Femminino Sacro Catanese il 17 giugno 2018

„Torna l'appuntamento con il Mystery Tour per inaugurare la nuova imperdibile stagione estiva. Domenica 17 Giugno Mystery Tour. Femminino sacro catanese. Passeggiata attraverso i misteri, i segreti e le ombre della città. Appuntamento ore 21.00 in piazza San Francesco (davanti alla statua del card. Dusmet). Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa.“

14. tour dell'acqua - catania velata

„Il Tour delle vie dell’acqua vi condurrà tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua. La guida Carmine Rapisarda vi immergerà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano, che prima di essere seppellito dall'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania.“

15. etna sentiero schiena dell'asino e visita grotta cassone

„Questa esperienza sull'Etna avrà come scenario la visita della Valle del Bove, la quale sarà raggiunta attraverso il sentiero della Schiena dell'Asino, accompagnati dalla locale guida ambientale-escursionistica Gabriele, il quale vi illustrerà i vari aspetti del vulcano e le caratteristiche del sentiero nei vari punti di osservazione. Il percorso è medio-facile, richiede un minimo di predisposizione a camminare ma lo affronteremo con calma e senza fretta. Esso si snoda sul versante meridionale dell’Etna a pochi passi dal rifugio Sapienza. Il punto di partenza è a 1.850 m. s.l.m con un dislivello di circa 200 metri e una lunghezza di due chilometri e mezzo.