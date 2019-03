Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Domestic Monuments, I Miserabili, St. Patrick 2019

1. I Miserabili. Dal romanzo di Victor Hugo: adattamento teatrale di Luca Doninelli, regia di Franco Però, scene di Domenico Franchi, costumi di Andrea Viotti, musiche di Antonio Di Pofi, luci di Cesare Agoni. Appuntamento al Teatro Stabile di Catania dal 12 al 17 marzo 2019.

2. Domestic Monuments. DiSé è felice di presentare Domestic Monuments, una collezione di arredi unici che celebra i riti del quotidiano domestico. La collezione, curata da Moncada Rangel, viene mostrata per la prima volta a Catania, nei magnifici spazi del Palazzo Biscari il 15 e il 16 Marzo. Giorno 15 e 16 dalle 18:00, gli otto designers autori della collezione, presenteranno i loro pezzi e racconteranno il proprio lavoro.

3. Nicola Cavallaro LIVE. Venerdì 15 marzo 2019 appuntamento al Teatro degli Ambasciatori con l'esibizione LIVE di Nicola Cavallaro.

4. Concetto al Buio. Venerdì 15 Marzo ore 21.00. Sabato 16 Marzo ore 21.00. Domenica 17 Marzo ore 18.00. Zo Centro Culture Contemporanee. CONCETTO AL BUIO è uno spettacolo che nasce nel 2012, da un romanzo di Rosario Palazzolo ridotto per il teatro da Micaela Miano, diretto da Guglielmo Ferro e interpretato da Agostino Zumbo, Giovanni Arezzo e Francesco Maria Attardi.

5. Presentazione del libro 'Il mercante di Dio'. Sabato 16 marzo, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro 'Il mercante di Dio' di Sal Costa. Ingresso libero.

6. St.Patrick 2019 - A tutta birra artigianale. St. Patrick 2019. Quest'anno una nuova location per l'organizzazione dell'unico St. Patrick targato BeerCatania: ad ospitare il St. Patrick 2019 a tutta birra artigianale a Catania sarà Levante, la Piazza di Land - La nuova Dogana. Una due giorni di programmazione che vedranno protagonista la birra artigianale, lo streetfood e la musica. Ma anche laboratori con cena dedicate. Le birre che saranno in taplist per la due giorni saranno un'anticipazione del BEERCATANIA SPRING assieme a una selezione di birrifici siciliani. Ingresso libero. Orari di apertura: Sabato 16 marzo dalle 17,30 alle 02,00. Domenica 17 marzo dalle 10,30 alle 02,00.

7. Giardino dei visionari at MA. Giardino Dei Visionari torna in Sicilia e riporta a casa gli Etna. Freschi della release in collaborazione con l’etichetta newyorkese “Crew Love" e pronti a partire per il Giappone, i due fratelli tornano alle pendici del vulcano che li ha cresciuti dopo aver girato il mondo. Appuntamento sabato 16 marzo al MA Catania a partire dalle ore 22.00.

8. Giallo interattivo 'Intrighi a corte'. Sabato 16 Marzo ore 21:00. Lo Spettacolo teatrale. Sulla scena un giallo...un delitto! Un palazzo nobiliare, il duca e la sua famiglia. L'atmosfera è tesa. Succederà qualcosa...Un delitto! Chi sarà il colpevole? Il pubblico dovrà risolvere il caso: Condurre l'indagine, formulare le domande per l'interrogatorio dei sospettati. È il giallo "Intrighi a Corte". Spettacolo, Gioco, Spaghettata e vino. In esclusiva alla Sala De Curtis. Info e prenotazioni 0952163275- 3927987593.

9. Presentazione del libro 'Auxarian'. Presentazione del Romanzo Auxarian di Francesco Bellia. Mondadori Piazza Roma - Ore 18:00. Dialoga con l'autore: Ernesto De Cristofaro, Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania.

10. Loud - St Patrick's Party - MòN Live⎥ Zō. Il 16 marzo 2019 Loud St Patrick's Party MòN Live⎥ Zō. 22.30 Open Act: A Lemon Live. 23.00: MòN Live. 24.00: St Patrick's Rock Party.

11. Palazzo Biscari Tour. La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houel a Goethe da Denon a Brydone; l’isola a tre punte viene vista come desiderio di conoscere l’altro e, al tempo stesso, possibilità di riconoscere se stessi come un’attrazione irresistibile, per chi non vi è nato, calamitando fantasie e immaginari dei viaggiatori stranieri che, forti della propria identità, giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità.

12. L'Aperitivo del Cortile. Ritorna l'appuntamento domenicale del Cortile Alessi, con un ricco aperitivo accompagnato da ottimo vino, cocktail e tanta musica. Aperitivo start h 20.30 di domenica 17 marzo 2019. Open Wine. Ingresso libero.

13. Alla Bottega del vasaio con papà. Laboratorio e visita al museo. Domenica 17 marzo alle ore 10:30 al Museo di Archeologia dell’Università di Catania si terrà un laboratorio ludico-didattico dedicato alla Festa del Papà. Officine Culturali proporrà ai partecipanti di cimentarsi in uno dei mestieri tra i più antichi della storia dell’umanità con l’attività “Alla bottega del vasaio con papà'.

14. Carlo Michini al pianoforte. I Concerti dell'Anfiteatro - stagioneconcertistica2019. Sabato 16 marzo 2019, ore 20.45. IL SOTTILE EQUILIBRIO DELLA VITA. CARLO MICHINI al pianoforte. Musiche di Beethoven, Liszt, Skrjabin, Prokofiev.

15. San Patrizio all'Ostello. Un San Patrizio "ever green" da trascorrere sabato 16 marzo 2019 all'Ostello a partire dalle ore 21.30. Cocktail list dedicata Jameson Whiskey e gadget Irish Style. Ingresso libero.