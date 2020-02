Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: ArtigianCity, Carnevale di Acireale, Caravaggio immersive

1. Carnevale di Acireale 2020. Carnevale di Acireale 2020 dall'8 al 25 febbraio 2020

„Dall'8 al 25 Febbraio 2020. Il Carnevale di Acireale, il Più Bel Carnevale di Sicilia, una delle più antiche ricette di buonumore della nostra terra. Se avete un pizzico di allegria e la giusta predisposizione al sorriso, unitevi alla folla e dimenticherete i vostri problemi.“

2. Artigiancity ai Minoriti. ArtigianCity ai Minoriti dal 14 al 16 febbraio 2020

„Nel prestigioso Palazzo Minoriti, tra "San Valentino" e "Carnevale": MERCATINO ARTIGIANALE: artigiani, creativi, hobbisti e prodotti tipici agroalimentari. Appuntamento dal 14 febbraio ore 10.00 fino al 16 febbraio 2020. Ingresso libero.

3. Presentazione del libro 'Il dolore dei pesci'. Presentazione del libro 'Il dolore dei pesci' il 14 febbraio 2020

„Luca Giumento presenterà il suo meraviglioso romanzo dal titolo 'Il Dolore dei pesci' alla Libreria Pescebanana il prossimo 14 febbraio 2020 a partire dalle ore 18.00. Ingresso libero.“

4. Alessandro Quarta LIVE al Teatro Stabile. Appuntamento sabato 15 febbraio 2020 al Teatro Stabile di Catania. Alessandro Quarta 'plays' Astor Piazzolla.

5. 'Bastardi' al We Tribe. 'Bastardi' al We Tribe da febbraio a maggio 2020

„𝗪𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 e 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶 presentano 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔𝗥𝗗𝗜, scritto e diretto da Marco Tringali. Collaborazione testuale e drammaturgica di Salvo Giorgio. 'Bastardi' al We Tribe da febbraio a maggio 2020

„W𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 è un centro culturale gestito e amministrato dalla compagnia teatrale e associazione culturale Teatro degli Specchi. “

6. Wedding Doors. Wedding Doors - 5° edizione dal 14 al 16 febbraio 2016

„Il grande salone di servizi e prodotti sul matrimonio con le ultime tendenze, i professionisti del settore, workshop e spettacoli. Appuntamento alle Porte di Catania dal 14 al 16 febbraio 2020. Ingresso libero. “



7. Laboratorio di cucina naturale. Laboratorio di Cucina Naturale con "La cucina di Riù" il 15 febbraio 2020

„Sabato 15 febbraio 2020 appuntamento all'Oak Erboristeria con il 'Laboratorio di cucina naturale'. Il laboratorio sarà dedicato al mondo della cucina vegetale, cereali, verdure di stagione e legumi.

“8. Mostra 'Caravaggio Immersive'. Mostra 'Caravaggio Immersive' a Catania fino al 31 marzo 2020

„La mostra, prodotta da Italia Museo con la collaborazione del Comune di Catania, è un progetto multimediale che nasce dal racconto degli ultimi anni di vita del pittore. Con l’ausilio di proiezioni immersive e ricostruzioni digitali, “Caravaggio Immersive” riproporrà l’esperienza di Caravaggio in Sicilia, in fuga da Malta e i quadri siciliani come esempio delle tecniche artistiche dello stesso. In mostra anche 14 caravaggeschi tra cui importanti opere di Mattia Preti, Pietro Novelli, Jusepe De Ribera, Matthias Stomer e Mario Minniti. “Caravaggio Immersive” sarà ospitata dal 12 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 al Museo Civico Castello Ursino di Catania.

9. Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin' fino al 31 marzo 2020

„Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin'. Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin' fino al 31 marzo 2020

„Dal 15 novembre 2019 al 31 marzo 2020 unico ingresso per due straordinarie mostre al Palazzo della Cultura di Catania. Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin' fino al 31 marzo 2020

„𝐂𝐈𝐍𝐀 - 𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐈𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 a cura di Daniela Arionte, Giacomo Fanale, Giuseppe Frazzetto e Vincenzo Sanfo. Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin' fino al 31 marzo 2020

„𝐆𝐀𝐔𝐆𝐔𝐈𝐍 - 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐎𝐀 𝐍𝐎𝐀 a cura di Giovanna Giordano e Vincenzo Sanfo.

10. Incontro 'Cento anni' di Federico Fellini. Incontro 'Cento anni di Federico Fellini' il 16 febbraio 2020

„Pomeriggio di ricordi, letture e immagini, dedicato al regista italiano più famoso al mondo. Appuntamento all'Antica Libreria domenica 16 febbraio 2020 a partire dalle ore 18.00.

11. Mostra 'People' di Fabrizio Villa. Fabrizio Villa - People fino al 27 febbraio 2020

„ Galleria KōArt unconventional place di Catania. People, mostra personale del fotografo Fabrizio Villa, a cura di Aurelia Nicolosi e Marilina Giaquinta. Sono cinque i lavori in mostra. Tra questi Chef all’Opera, selezionata dal «New York Times» tra le foto più rappresentative del 2019, che sarà presentata al pubblico per la prima volta.“

12. Giovanni Sollima/Ernst Reijseger al Cinema Odeon il 16 febbraio 2020

„Giovanni Sollima/Ernst Reijseger al Cinema Odeon. Giovanni Sollima/Ernst Reijseger al Cinema Odeon il 16 febbraio 2020

„Appuntamento domenica 16 febbraio 2020 a partire dalle ore 21.15 al Teatro Odeon di Catania con Giovanni Sollima ed Ernst Reijseger. Per l'acquisto dei biglietti è possibile cliccare sul seguente link. “

13. Presentazione del libro 'Fiori estinti'. Presentazione del libro 'Fiori estinti' il 15 febbraio 2020

„Sabato 15 Febbraio, alle ore 18:00 presso la Libreria Pescebanana di Via Umberto a Catania, Fabrizio Cavallaro presenterà Mattia Tarantino e il suo FIORI ESTINTI. Ingresso libero. “

14. Presentazione gratuita del corso di alimentazione consapevole. Presentazione Gratuita Del Corso Di Alimentazione Consapevole il 15 febbraio 2020

„Corso di alimentazione consapevole per chiunque voglia riscoprire il rapporto con il cibo e con il proprio corpo. Potrai imparare ad ascoltare il tuo corpo, ampliare la tua conoscenza sulle tue abitudini alimentari e sul tuo modo di rapportarti al cibo (e a te stesso). Nutri corpo e mente e assapora la vita momento per momento Per partecipare al corso è necessaria la prenotazione. “

15. Spettacolo 'La malata immaginaria'. la malata immaginaria

„La Compagnia Stabile De Curtis presenta un grande classico, l'ultima irridente commedia farsesca di Molière, sempre viva ed attuale dopo oltre tre secoli. Una farsa comicissima attraverso la quale l'autore scruta le debolezze e le paure che affliggono l'animo umano. "La Malata immaginaria" declinazione al femminile di una ricetta che conserva invariati i suoi ingredienti principali: Divertimento, comicità, satira, realismo.“