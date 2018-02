Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Caparezza LIVE, Popupmarket, Libri sotto gli archi

1. Caparezza LIVE al Pal'Art Hotel di Acireale il 16 febbraio 2018

„Appuntamento con il concerto LIVE di Caparezza il 16 febbraio 2018 a partire dalle ore 21.00 con la data siciliana di Acireale (CT) del 16 Febbraio 2018. Biglietti da €25 + diritti di prevendita.

„POPUPMARKETSICILY • Sabato 17 FEBBRAIO 2018 | 17.30-00.30 e • Domenica 18 FEBBRAIO 2018 | 11.00-23.00 al SAL Spazio Avanzamento Lavori - Catania. Popupmarketsicily 17•18 Febbraio 2018 at SAL

„L'edizione si svolgerà al SAL Spazio Avanzamento Lavori - Catania e si cercherà di aiutare l'associazione Rugby I Briganti ASD Onlus - Librino, a raccogliere fondi per ricostruire il loro campo.

„Per la rassegna di WorldMusic "Raizes", venerdì 16 febbraio, ore 21, Zō e Darshan ospiteranno il concerto di Marco Selvaggio (IT) - Aether”. “Aether” è il secondo lavoro del suonatore di hang Marco Selvaggio, un album etereo, mistico e innovativo la cui particolarità risiede nel suono del preziosissimo hang, suonato con grande maestria da Marco e nella componente elettronica che fa da cornice ad ogni brano creando un contesto surreale.

„L'artista coinvolge il pubblico in un magico mondo in cui le parole e i segni si trasformano in disegni e improvvisazioni teatrali svelando alternative inaspettate. Uno spettacolo adatto a tutti e soprattutto al bambino, a volte dimenticato, che da sempre alberga nei nostri cuori.

„Venerdì 16 Febbraio 2018, terzo appuntamento della Stagione Teatrale "Turi Ferro" 2017/18 con lo spettacolo 'ALLA FACCIA VOSTRA' con GIANFRANCO JANNUZZO - DEBORA CAPRIOGLIO.

„Una bella serata dedicata agli amanti della musica Made in Italy. Venerdì 16 Febbraio ore 21:30. Con Ofelia Minaldi e Claudio Alibrandi, Salvo Beffumo e con la partecipazione di Alberto Asero, Daniele Discolo e Roberta Amato.

„Arriva “Semplicemente ...Mary Poppins☂", il musical. Il “Vento dall’est” porta al Teatro De Curtis la tata che tutti i bambini, almeno una volta nella vita, hanno sognato di avere. Colori, magia,coreografie coinvolgenti e la meravigliosa colonna sonora Disney. Un fantastico show che stupirà grandi e piccini.“

„SIC TRANSIT GLORIA MUNDI di Alberto Rizzi con Chiara Mascalzoni. Produzione: Ippogrifo Produzioni – Verona. Venerdì 16 e Sabato 17 Febbraio ’18 | ore 21:00. Domenica 18 Febbraio ’18 | ore 18:00. Teatro Sala Chaplin – Via Raffineria, 41 Catania.

„Sharing Sicily propone un Tour della Catania misteriosa, rivolto sia a chi vive la città tutti i giorni, ma anche a chi la incontra per una sola volta nella vita. Passeggeremo per le vie di Catania tra statue, monumenti, palazzi e storia, raccontandovene aspetti inediti e leggende, nonchè avvenimenti storici.

„Noja Recordings, Frankensound Sala Prove Registrazioni e Teatro Machiavelli presentano: Carlo Barbagallo w/ Band. Dal vivo al Teatro Machiavelli (Palazzo San Giuliano - Piazza Università 13, Catania).

„LIBRI SOTTO GLI ARCHI 2018. Nella zona pedonale di Via Dusmet incontri con gli autori, presentazioni editoriali, letture di fiabe per bambini, Bookshop. Ritorna domenica prossima 18 febbraio 2018, dalle 9.00 alle 14.00, la mostra mercato “LIBRI SOTTO GLI ARCHI”, organizzata dall’Assessorato ai Saperi e alla Bellezza Condivisa-Centro Storico del Comune di Catania insieme a librai e editori.

„Domenica 18 febbraio una passeggiata sul versante sul dell'Etna ripercorrendo i ricordi di un'antica eruzione avvenuta nel 1886 fino a giungere alle bocche eruttive dalle quale si potrà ammirare un bellissimo panorama sulla costa catanese. La cui colata lavica arrivò alle porte di Nicolosi. “

„'Burattini, Cunti ed altre storie'. Rassegna di teatro per l'infanzia. A cura di Teatro Manomagia. Appuntamento domenica 18 febbraio alle ore 16.30 allo Zo Centro Culture Contemporanee.

„Compagnia Franco Scaldati. 'E' LA TERRA UN'UNICA FINESTRA' Con Melino Imparato e Salvatore Pizzillo. Regia di Matteo Bavera. Scena e Costumi Mela Dell'Erba. Disegno Luci Vincenzo Cannioto.

„Appuntamento venerdì 16 febbraio 2018 a partire dalle ore 19.00 presso il 'Nievski' con la presentazione del libro dal titolo 'Dalla parte del torto' di Alessandro Motta.“



