Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Notte dei Musei, Lungomare Liberato, Gianni Morandi LIVE

„Sabato 17 marzo 2018, a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 00.00, altro imperdibile appuntamento con la 'Notte dei Musei'. Come di consueto nel corso della settimana il Comune di Catania (al seguente link) renderà noti i siti archeologici ed i musei che aderiranno all'iniziativa. Alcuni potranno essere visitabili gratuitamente, altri a prezzo ridotto.

„Sabato 17 marzo 2018, a partire dalle ore 21.00, presso il Pal'Art Hotel di Acireale, appuntamento con l'esibizione LIVE di Gianni Morandi. Per informazioni sull'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.

„Il 17&18 Marzo 2018 tornerà la Catania Tattoo Convention. La seconda edizione avrà luogo al centro fieristico Le Ciminiere di Viale Africa. La nuova location, con oltre 3000 mq di spazio, ospiterà ancora piu' tatuatori di rilevanza nazionale ed internazionale, ma anche stand supplies, libri, accessori, abbigliamento ancora mostre, seminari e musica dal vivo.

„OZ Galleria d’Arte presenta “Lorem Ipsum”, esposizione collettiva di Pittura a cura di Salvo Russo e Luca Lombardo, realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania e con il Patrocinio del Comune di Nicolosi. La mostra sarà visitabile dal 17 al 31 marzo 2018 presso i locali di OZ Galleria d’Arte, via Etnea 38 Nicolosi (CT).

„L'incontro (sabato 17 marzo al Monastero dei Benedettini a partire dalle ore 10.00) costituisce la tappa catanese della Carovana dell'Acqua che sta attraversando l'Italia dal 1 febbraio al 25 marzo, promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, occasione preziosa per fare il punto sui temi legati all'acqua come bene comune e in Sicilia sullo stato di attuazione della legge regionale n. 19/2015.

„Il Comitato festa "S. Giuseppe" e il "CLEMM Randazzo", all'interno dei trdizionali festeggiamenti dedicati al "Protettore" della Città di Randazzo, promuove e organizza dal 17 a 19 marzo 2018 'la Sagra delle zeppole'. Cultura, arte e tradizioni verranno promossi all'interno dei festeggiamenti con serate di musica e spettacolo, degustazione delle zeppole e dei prodotti tipici locali.“

„Sabato 17 marzo si svolgeranno le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’occasione per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle ore 20.30 alle 23.30 le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia. La visita guidata dura un’ora e un quarto circa nella penombra della notte tra sotterranei e giardini.

„Domenica 18 Marzo, dalle 12.00 in poi, un ricco programma di attività gratuite per piccoli e grandi lettori, ma anche un’occasione importante per sostenere, aderendo al Tesseramento 2018, tutte le attività culturali, volte alla riqualificazione urbana e sociale del centro storico catanese promosse dall’Associazione Gammazita.“

„Domenica 18 marzo 2018

„I Colpa d’Alfredo promettono di battere tutti i record stabiliti sul palco del Ma Catania il prossimo venerdì 16 marzo a partire dalle ore 22.00. Perché quando dici VITA SPERICOLATA pensi a Vasco Rossi ed inizi già a saltare su e giù. Ecco cosa promette l’unica band tributo a Vasco Rossi della Sicilia, riconosciuta come tale dal rocker emiliano: energia, emozione e musica Rock.

„Dopo il grande successo della mostra dedicata a Escher, dal 7 febbraio Arthemisia in coorganizzazione con il Comune di Catania, torna a Palazzo della Cultura di Catania con una mostra che celebra – attraverso 150 opere provenienti dall’Herakleidon Museum di Atene – il percorso artistico di uno dei maggiori esponenti della Belle Époque: Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).

„In occasione del cinquantenario della sua scomparsa di Antonio De Curtis, in arte Totò, la città di Catania ospita dal 29 gennaio al 1 maggio 2018, presso la Galleria di Arte Moderna – Ex Convento di Santa Chiara, la mostra dal titolo “Totò Genio”, voluta dall’Associazione Antonio de Curtis. La mostra, curata da Alessandro Nicosia, insieme a Vincenzo Mollica, ripercorre e racconta la vita del grande attore attraverso centinaia di documenti tra fotografie, filmati, costumi di scena, locandine di film, interviste, disegni, riviste e giornali d’epoca, spezzoni cinematografici e televisivi, manoscritti personali, lettere, cimeli e materiale inedito.

„Ron Bunzl ci invita a esplorare il potere delle storie che raccontiamo. Un workshop che vi aiuterà a lavorare su voi stessi attraverso la narrazione, scritta, a voce e attraverso l’azione. "Il Potere delle Storie" è uno strumento efficace per cambiare la propria vita e il rapporto con il mondo e si accresce la propria energia vitale e presenza. La narrazione, efficace e commovente, inizia con l'ascolto profondo; dunque, meditazione e riflessione poetica sono alla base di questo approccio.

„Drammaturgia della Compagnia con Alessandra Barbagallo. Regia Silvio Laviano. Scene e Costumi Vincenzo La Mendola. Progetto fotografico Gianluigi Primaverile. Progetto grafico Maria Grazia Marano. Illustrazione Graziano Messina. Progetto SETA - Studio Emotivo Teatro Azione in residenza al TEATRO MACHIAVELLI DI CATANIA.



„Venerdì 16 MARZO 2018 - ORE 17:30. Refettorio piccolo Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”. Monastero benedettino di San Nicolò l'Arena - Via Biblioteca,13 - Catania. Conferenza di Tat'jana Kasatkina su: DOSTOEVSKIJ E LA PROFONDITA' DEL REALE. L'incontro è promosso dal Centro Culturale di Catania e dal Circolo di Lettura "Communitas".“