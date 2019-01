Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Festa in Quartiere, Catania velata, Mistero Buffo allo Zo

1. Shots al Teatro del Canovaccio. shots

„SHOTS. Liberamente ispirato dai racconti di Charles Bukowski. Di e con Francesco Bernava e Alice Sgroi. Organizzazione Filippo Trepepi. Luci e Fonica Carmelo Lombardo. Produzione mezzARIA Teatro. Shots è il plurale di una parola inglese e, come molte parole inglesi, può avere diversi significati, diverse accezioni e può essere usata in molteplici situazioni.

Paz Friday at MA Catania il 18 gennaio 2019

„La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata e del dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. In teatro, dalle 22.30 in poi, ogni venerdì si esibisce una band diversa che viene selezionata con cura e competenza musicale tra le migliori realtà di tutta l’isola.

Gente di Fotografia, Spectrum, Suq - Incontro alla Libreria Prampolini il 18 gennaio 2019

„GENTE DI FOTOGRAFIA+SPECTRUM+SUQ. La necessità di una rivista di fotografia in Sicilia. Venerdì 18 gennaio 2019 a partire dalle ore 20.00 appuntamento alla Libreria Prampolini. Interverranno Pippo Pappalardo, Critico di fotografia, redattore gente di fotografia, Catania. Enzo Gabriele Leanza, Fotografo, direttore editoriale rivista Spectrum, Catania. Angelo Fruciano, Fotografo, autore, redattore Suq Magazine, Augusta. Alessandra Lucca, Fotografa, autrice, redattrice Suq Magazine, Augusta. L’evento è aperto e gratuito fino ad esaurimento posti.

Selecta directa - Vinyl Only

„La profondità del suono e il magico fruscio dei dischi “originali” in un'atmosfera magica. Una miscela di good vibes e chicche in vinile selezionate per voi da veri selectors raggae, Gigi Arsura e Ciuridda. Al Panyficio, casual food & drink smart. Nel cuore della Pescheria di Catania. Piazza dell'Indirizzo 1.

Arianna Porcelli Safonov - Monologhi - Zo

„Tornano a Catania i monologhi di Arianna Porcelli Safonov, una collezione di invettive di satira sociale che fanno sorridere ma anche perdere ogni speranza. Appuntamento allo Zo venerdì 18 gennaio 2019 a partire dalle ore 21.00.

Whiskyroute - Percorso sul whisky

„Unici in Sicilia ad Offrire All-in-one un percorso completo sul whisky. Dalla Nascita del più famoso distillato, percorreremo un viaggio "Tastando" (#tasting) i whisky dei principali paesi del mondo. Scoprirete le storie, i processi che conducono ai diversi tipi di distillato, imparerete la Tecnica per degustare ed assaporare al meglio ogni Imbottigliamento.

Masterpiece LIVE a Lettera 82

„Ritornano i Masterpiece per una scorpacciata di successi internazionali del momento e dei grandi classici della musica pop, rock, RnB e blues. Il tutto arrangiato in chiave acustica. Appuntamento sabato 19 gennaio 2019 alle ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11714 - zona pescheria - Catania Ingresso libero.

'Mistero buffo' al Centro Zo

„MisteroBuffo è considerato il capolavoro di #DarioFo. Eugenio Allegri dirige Matthias Martelli nella riproposizione di quest'opera straordinaria: l'attore è solo in scena, senza trucchi, con l'intento di coinvolgere il pubblico nell'azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale.

Blessed child opera - Live&showcase allo Zō

„Tour dei Blessed Child Opera di promozione di “Love Songs/Complications”. Paolo Messere e la sua band saranno in giro in Sicilia, Italia, Europa ed UK. I Blessed Child Opera suoneranno songs tratte da tutti e 9 gli album, un po’ come se il live fosse una specie di tributo alla band. Lo show sarà potente e mantrico, i suoni elettrici e profondi, tra sonorità vapor wave e ultima psichedelica trance, il tutto condito con abbondante uso di elettronica.

'Colombina e lo svitato'

„COLOMBINA E LO SVITATO” da sabato 12 gennaio a domenica 3 febbraio nuovo spettacolo di burattini al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania.

'Camera a Sud' all'Ostello

„Camera a Sud - Italian live. Domenica 20 Gennaio dalle 21:30. I quattro musicisti, sono tutti appassionati di swing e rock ‘n roll riproporranno in chiave vintage i classici italiani '30, '40, '50, '60. Una serata briosa che ti farà venire voglia di danzare. Ingresso gratuito.

Festa in Quartiere per San Sebastiano

„Domenica 20 Gennaio anche Gammazita si gode la Festa, invitandovi a trascorrere l'intera giornata insieme, per conoscere l'antica Festa di San Sebastiano ed il quartiere.“

Tour Catania velata - La via dell'acqua

„Le vie dell'acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua.“

San'Agata, la buona fra Oriente ed Occidente

„Attraverso le fonti, le tradizioni e i luoghi, scopriremo così insieme i motivi per cui il culto di S. Agata si sia velocemente diffuso sia in Oriente, sia in Occidente, e il suo profondo radicamento nella identità civica catanese. Ore 09:30 max 45 persone. Durata - ore 2:15 circa. Incontro: P.zza Stesicoro. “

Tasteful groove - Panyficio

„Il sabato del Panyficio attraverso le sfumature groove con la selezione musicale di Giusy Nasca. Nel cuore della Pescheria di Catania, in Piazza dell'Indirizzo 1 in una nuova, calda, e vibrante atmosfera.“