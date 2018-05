Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Street Food, Eralavò, Domenica del Lettore

1. Street Food Fest - Catania dal 17 al 20 maggio 2018

Street Food Fest - Catania dal 17 al 20 maggio 2018

„Street Food Fest arriva a Catania. Dal 17 al 20 maggio il meglio del cibo di strada proveniente dalla Sicilia, dall’ Italia e dal mondo si incontra nella città dell’elefante e fa festa in via Etnea. In arrivo più di 200 mila persone per l’edizione catanese della kermesse, dove protagoniste saranno le golose proposte degli oltre 30 street fooder provenienti da tutto il mondo.

2. Federica Carta LIVE a 'Land - La Nuova Dogana' il 18 maggio 2018

Federica Carta LIVE a 'Land - La Nuova Dogana' il 18 maggio 2018

„Federica Carta arriva da un momento artistico molto felice grazie anche alla collaborazione con Shade nel singolo Irraggiungibile che in poco tempo ha raggiunto la vetta della chart ed è stato certificato doppio disco di platino. Federica Carta sarà Live il 18 maggio da Land - La Nuova Dogana a Catania.

3. Eralavò - Festival delle storie 2018 il 20 maggio 2018

Eralavò - Festival delle storie 2018 il 20 maggio 2018

„Eventi, laboratori, danza, spettacoli, musica, presentazioni di libri, concerti, mostre, street art, estemporanee e tutto quello che potete immaginare nella quarta edizione del festival delle storie 'Eralavò' che narra il piacere di narrare. Appuntamento il 20 maggio 2018 a partire dalle ore 10.00 presso la Piazza del Suffragio di Acireale.

4. 'La Domenica del lettore e della lettrice' il 20 maggio 2018

'La Domenica del lettore e della lettrice' il 20 maggio 2018

„Tra le ore 12.00 e le ore 23.30 di domenica 20 maggio 2018 la biblio-emeroteca urbana, a cielo aperto, in Piazza Federico di Svevia a Catania, ospiterà il quinto degli 8 appuntamenti del #maggiodeilibri promosso dall'Associazione culturale #Gammazita. La DOMENICA del LETTORE e della LETTRICE.

5. Proiezione del film 'Riprendimi' allo Zo Centro Culture Contemporanee il 20 maggio 2018

Proiezione del film 'Riprendimi' allo Zo Centro Culture Contemporanee il 20 maggio 2018

„Domenica 20 maggio 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee con la proiezione del cortometraggio di Giovanna Brogna/Sognino dal titolo 'Riprendimi'.

6. 'Trattato di anatomia emozionale' alla Libreria Vicolo Stretto il 18 maggio 2018

'Trattato di anatomia emozionale' alla Libreria Vicolo Stretto il 18 maggio 2018

„Questo immaginifico “Trattato” potrebbe definirsi un manuale terapeutico per guarire dai mali dell’anima, ad uso di tutti “gli amanti, del corpo e dello spirito, e altri complicazioni”. Appuntamento il prossimo 18 maggio 2018 alla Libreria Vicolo Stretto a partire dalle ore 19.30.

7. DameInCanto | Camerata Polifonica Siciliana il 20 maggio 2018

DameInCanto | Camerata Polifonica Siciliana il 20 maggio 2018

„Una loro esibizione è prevista il prossimo 20 maggio al Museo Diocesiano di Catania a partire dalle ore 19.00.

'Aci Trezza Segreta' il 20 maggio 2018

'Aci Trezza Segreta' il 20 maggio 2018

„Appuntamento il 20 maggio, con un percorso unico:- Cantiere navale Rodolico; - Geosito dei Basalti colonnari; - Mostra fotografica Turi Pantolla; - Ricostruzione 3D e visita degli interni della Torre dei Faraglioni. Ci saranno tre appuntamenti: ore 9, ore 11 e ore 16.

9. Italia-Australia al PalaCatania il 19 maggio 2018

Italia-Australia al PalaCatania il 19 maggio 2018

„Sulla strada che porterà alla prima edizione della Volleyball Nations League e successivamente ai Campionati del Mondo, la Nazionale maschile di pallavolo, allenata da Blengini, sarà impegnata a Catania il 19 maggio alle ore 20:30 nel primo test match stagionale che la vedrà affrontare l’Australia. “

10. fabio iacontino, due giorni a catania con crisalis per parlare di coscienza

fabio iacontino, due giorni a catania con crisalis per parlare di coscienza

„Venerdì 18 maggio e domenica 20 maggio sarà a Catania, per la prima volta in Sicilia, ospite dell’Associazione Crisalis, Fabio Iacontino, collaboratore del Gruppo Crisopea di Torino, molto attivo in tutta Italia con incontri sui temi del “risveglio della coscienza”. Iacontino, nei suoi incontri trasmette con semplicità i “principi esoterici” e spirituali connessi a tecniche di Risveglio, rendendoli tangibili e sperimentabili nella vita di ogni giorno.

11. Grand Opening ai Mercati Generali il 19 maggio 2018

Grand Opening ai Mercati Generali il 19 maggio 2018

„Sabato 19 maggio 2018, appuntamento a partire dalle ore 22.30 con il 'Grand Opening' dei Mercati Generali. Per il primo appuntamento estivo l'ospite sarà 'Ge-ology'. Tickets. Ingresso Free entro ore 24. Ingresso in lista ridotto entro ore 1.30 euro 8. Intero euro 10.

12. liberamente mostra personale di pittura di luca di graziano

liberamente mostra personale di pittura di luca di graziano

„LiberaMente è la ricerca di un fugace momento di Bellezza, Silenzio, Natura…. l’eterno e illimitato desiderio oltre le regole, leggi, morale, dogmi e teoremi stabiliti dalla ragione dell’uomo. Il 12 Maggio 2018 ore 18:30 si inaugura la mostra LiberaMente, personale di pittura di Luca Di Graziano, presso la Galleria Nuova Officina d’Arte, via Firenze 137, Catania. La mostra resterà aperta dal 12 al 19 Maggio tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

13. “morir di fama” con evelyn fama’ 10 anni di successi!!

"morir di fama" con evelyn fama' 10 anni di successi!!

„AL PICCOLO TEATRO DELLA CITTA' (V. Ciccaglione, 29) il 19 (ore21) e 20 (ore17:30) Maggio, per la stagione collaterale del Brancati - l’attesissimo monologo comico di e con Evelyn Famà, regia di Carlo Ferreri. L’ affermata attrice, che in questi anni ha continuato a lavorare per Cinema, Tv e Teatro non è mai riuscita a mettere da parte il suo richiestissimo, travolgente cavallo di battaglia: “Morir di fama” i cui brani ha portato in scena oltre 200 volte, le sono valsi diversi premi tra cui il Festival Nazionale del Cabaret di Torino ed il Premio Hystrio ala vocazione, donandole l’affetto del pubblico (oltre 8000 spettatori) il favore della critica ed un fiume di aggettivi positivi.

14. martin romero trio live al lettera 82

martin romero trio live al lettera 82

„Appuntamento con la musica sudamericana e le hit internazionali interpretate da Martin Romero (voce), Giuseppe Minutolo (chitarra) e Mario Alberto Indaco (chitarra). Sabato 19 maggio 2018 ore 22 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria, Catania. Ingresso libero.“

15. mostrta fotografica di francesco butano: thailandia: volti e colori

mostrta fotografica di francesco butano: thailandia: volti e colori

„Venerdì 13 aprile 2018 è stata inaugurata la mostra fotografica personale di Francesco Butano dal titolo “Thailandia: volti e colori” presso la Galleria FIAF - Le Gru (Corso Vitt. Emanuele, 214) di Valverde-CT. La stessa resterà aperta fino all’8 giugno 2018 e si potrà visitare tutti i venerdì dalle ore 20,00 alle ore 22,00.“



