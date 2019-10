Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra del Ficodindia, Bella di Notte, Classica&Dintorni

1. VI Sagra del Ficodindia dell'Etna DOP dal 18 al 20 ottobre 2019

„Sagra del Ficodindia dell'Etna D.O.P. a Belpasso (CT). Degustazioni, musica e spettacoli. All'interno della manifestazione sarà presentata e promozionata l'intera filiera ficodindicola (frutti, piatti di ristorazione, artigianato ficodindicolo). Degustazioni, intrattenimento, arte e cultura con estemporanee di pittura, mostre artistiche, contest fotografici, musica, esibizioni.“

2. Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia dal 12 ottobre al 3 novembre 2019

„l CentroSicilia, screening sanitari gratuiti.Da sabato 12 ottobre fino a domenica 3 novembre tutti i weekend in galleria, sarà a disposizione di tutti i cittadini il servizio gratuito di screening sanitari, in base al calendario di seguito indicato: 12 e 13/10 – screening diabete, 19 e 20/10 – controllo della vista, 26 e 27/10 – screening Alzheimer, 2 e 3/11 – controllo odontoiatrico. Gli screening saranno eseguiti il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

3. Convegno 'I diritti dei più fragili'. i diritti dei piu' fragili: nuove frontiere e strumenti di intervento

„Venerdì 18 ottobre, con inizio alle ore 9, avrà luogo a Catania, all’Istituto per Ciechi Ardizzone Gioieni di via Etnea n. 595, il Convegno “I diritti dei più fragili: nuove frontiere e strumenti di intervento”. L’incontro verrà introdotto dall’Avv. Mariagrazia Caruso per l’Associazione Diritti in Movimento e vedrà la presenza fra gli altri illustri relatori del prof. Paolo Cendon, docente di diritto privato all’Università di Trieste, che da molti anni si dedica ai temi della fragilità, a partire dalla tutela dei diritti dei malati di mente.

„ Una scrittura diretta, spensierata, dal sapore pop, che convince e diverte il pubblico di ogni età. Uno spettacolo d'evasione che, scandagliando il rapporto di coppia sul modello archetipico greco, invita all'amore universale e ad una sincera e totale apertura nei confronti dell'altro, polo edificante di un viaggio alla sincera riscoperta di sé. “

5. u sapiti com'è

„Rappresentato migliaia di volte in Italia e all’estero: “U sapiti com’è” di Francesca Sabàto Agnetta, è un omaggio del regista Bruno Torrisi a Gilberto Idonea. La commedia in 3 atti affronta il tema della “diversità” che si veicola, in maniera non sempre positiva, nella nostra società globale. Lo spettacolo coniuga comico e tragico in un perfetto equilibrio che mai travalica nel patetico. ‘U sapiti com’è rimane, ancora oggi, concezione di una teatro inteso non solo come divertimento puro, ma come prezioso luogo e momento per affrontare problematiche sociali.“

„Vernissage mostra fotografica di Antonio Tudisco - Poco prima del silenzio - Le fotografie di Antonio Tudisco sono un viaggio nel sogno. O, come lui stesso sottolinea, sono la cristallizzazione di un processo di trasformazione. Nascono alla fine di un percorso personale tragico e doloroso, che esprimono con la forza dei neri potenti, dell’indefinito di alcuni soggetti. Sono il frutto di un percorso emotivo, come se la volontà dell’autore avesse ceduto il passo alla magia dell’inconscio. Sono fatte di silenzi, queste fotografie. Di momenti di vita in cui le parole si fanno da parte, lasciano spazio alla riflessione, all’intimità, alla ricerca del tempo. “

„Stònchiti è una “Martogliata”, tutta nostra, tutta siciliana, di immediato e sicuro impatto sul pubblico. Il titolo è tratto da uno dei tanti pseudonimi usati dal celebre commediografo belpassese per firmare i suoi “dialoghi popolari” editi sul suo giornale, “Il D’Artagnan”, le cui righe tanto intrattenevano e tanto divertivano gli affezionati lettori.“

8. Classica&Dintorni al Castello Ursino. Classica & Dintorni 2019 al Castello Ursino dal 21 settembre al 26 ottobre 2019

„Sabato 19 ottobre AYRES POTTHOFF & DANIEL WOLFF (BRA). Ayres Potthoff (flauto), Daniel Wolff (chitarra). Musiche di Bach, Villa-lobos, Shubert, Piazzolla, Wolff, Jobim, Gismondi.“

9. Sapori di Vendemmia - Percorso degustativo del territorio dal 29 settembre al 27 ottobre 2019

„Dal 29 settembre e per tutte le domeniche di ottobre potrete gustare i sapori della tradizione del nostro territorio, quelli a Km 0 frutto della vendemmia. Lo chef ha realizzato diversi menu, studiati ad hoc per questa serie di eventi, per valorizzare il gusto dei vini che saranno abbinati. Ogni domenica un sapore diverso per scoprire a pieno il gusto di Cavanera Etnea e dei territori vicini. Un evento ideale per le famiglie, per far ricordare e per far scoprire ai più piccoli le sensazioni del vivere naturale e della scoperta dei sapori delle vigne del vulcano Etna.“

10. etna: trekking da piano provenzana alla pineta ragabo

„Domenica 20 ottobre Hermes Sicily Guides propone una bella escursione autunnale alle medie quote dell'Etna. Il percorso inizia a quota 1810m da Piano Provenzana, tra le lave dell’eruzione del 2002. Camminando alle spalle del cratere spento di Monte Nero, saliremo su un altro cratere spento, Monte Ponte di Ferro (2008m), da cui è possibile godere della vista della colata lavica che nel 2002 ha investito questo versante.

„Il tour inizierà alle ore 9.30 da piazza Stesicoro, dopo avere parlato della Catania romana e dell’anfiteatro romano, la guida condurrà i partecipanti presso la chiesa di S.Euplio si proseguirà quindi per piazza Duomo dove verrà illustrata l’antica Catania, l’elefante, l’obelisco romano e i riferimenti a Iside e al tempio della dea Luna. Si accennerà alla città ricostruita dopo il terremoto del 1693 si potrà vedere il pavimento della Catania pre-terremoto, si proseguirà quindi per le terme dell’Indirizzo, per il Balneum di piazza Dante, si ammireranno i resti di un cardo romano, resti dell’acquedotto del II secolo d. C. e di un castellum. Il percorso si concluderà alle terme della Rotonda.“

12. Bella di Notte - Visite guidate serali all'Orto Botanico. Bella di notte: visita guidata serale all'Orto Botanico il 19 ottobre 2019

„Sabato 19 ottobre 2019 vi racconteremo l’Orto Botanico di Catania in notturna con “Bella di notte” la visita guidata serale a cura di Officine Culturali. Dalle 19:30 alle 22:30, un visita guidata ogni ora, vi accompagneremo in un suggestivo percorso nel giardino scientifico dell’Università di Catania che si svela di notte per far compiere un viaggio attorno al mondo ai sui visitatori: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto siculo, una rappresentazione della nostra terra. “

13. al peggio non c'è fine

„Inaugurazione della Quinta Stagione De Curtis con una Commedia farsesca Catanesissima. Vi portiamo nel cuore della Civita anni '60, a casa di Palma, che dopo l'ennesimo litigio con Tano, minaccia di fare la valigia e tornare a Pizzusiccu, il suo amato paese d'origine. Ma quel fesso di Ciro Bruschetta scombinerà i suoi piani. Arriverà anche un certo Biagio Landolina che vorrebbe sempre cantare. Ci saranno Iolanda e Ferruccio, i signori Cocuzza e la dottoressa Malatino. E poi Costantino e Pamela. “

14. Phill Reynolds al Baraccio il 18 ottobre 2019

„Phill Reynolds, all’anagrafe Silva Cantele, è un cantautore e cantastorie vicentino dal sound di chiara matrice folk / blues. Quando non è impegnato con la sua band Miss Chain&The Broken Heels, si presenta in questa veste solista narrando, su un tappeto sonoro tessuto tra chitarra, banjo e voce, storie di ultimi ed emarginati, di legami, d’amicizia e di liberazione personale, creando ballate malinconiche e piene di vita.“

15. Presentazione del libro 'Come stai?'. Presentazione del libro 'Come stai?' il 19 ottobre 2019

„Sabato 19 Ottobre, alle ore 16.00 Valeria Vedovatti incontra i fan e firma le copie del suo nuovo libro "COME STAI?". Acquista il libro a la Feltrinelli del #CentroSicilia e ritira il PASS che dà accesso prioritario al firmacopie.“



