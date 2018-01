Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'Io ci sono. E tu', 'Aperitivo per i Briganti', 'Libri sotto gli archi'

'La guerra dei Roses' al Teatro ABC dal 19 al 21 gennaio 2018

„1. 'La guerra dei Roses' al Teatro ABC. 'La guerra dei Roses' al Teatro ABC dal 19 al 21 gennaio 2018

„“La guerra dei Roses” sbarca in Sicilia ed arriva al Teatro ABC di Catania, dal 19 al 21 gennaio prossimi. La commedia noir di Warren Adler rialzerà il sipario, dopo la pausa natalizia, sulla stagione di prosa “Turi Ferro”, organizzata da ABC Produzioni. Protagonisti in scena Ambra Angiolini e Matteo Cremon, guidati dalla regia di Filippo Dini.

2. la fabbrica del consenso - al servizio del potere

„'La fabbrica del consenso - Al servizio del potere' al Teatro del Canovaccio. la fabbrica del consenso - al servizio del potere

„Appuntamento con lo spettacolo la 'Fabbrica del consenso - Al servizio del potere' al Teatro del Canovaccio. Date e orari: dall'11 al 13 Gennaio ore 21,00; 14 Gennaio ore 18,00; 19 e 20 Gennaio ore 21,00; 21 Gennaio ore 18,00. Con Antonio Caruso, Neculai Cattaneo, Eliana Esposito, Raffaella Esposito e la partecipazione in video di Carmela Buffa Calleo.

3. 'Io ci sono. E Tu?' Serata di Beneficenza Maris Onlus il 19 gennaio 2018

„'Io ci sono. E Tu?' Serata di Beneficenza Maris Onlus. 'Io ci sono. E Tu?' Serata di Beneficenza Maris Onlus il 19 gennaio 2018

„Appuntamento venerdì 19 gennaio dalle ore 21.30, al SAL (Via Indaco, 23), per partecipare all'evento "Io ci sono. E Tu?", organizzato dall'Associazione "MARIS Onlus", una festa a favore dei bimbi con malattie reumatiche.

4. 'Aperi-Mix buffet internazionale' al Caffè Mazzella il 19 gennaio 2018

„'Aperi-Mix buffet internazionale' al Caffè Mazzella. 'Aperi-Mix buffet internazionale' al Caffè Mazzella il 19 gennaio 2018

„Venerdì 19 Gennaio...APERI-MIX...buff et internazionale preparato dallo Chef Andrea Mazzella. Due diverse formule a disposizione degli ospiti. Euro 10,00 per un piatto, bevanda, birra o cocktail e coperto incluso. Euro 15,00 per All you Can eat con bevanda, birra o cocktail e coperto incluso.

5. Degustazione 'La casa di cura' all'Etimuè il 19 gennaio 2018

„Degustazione 'La casa di cura' all'Etimuè. Degustazione 'La casa di cura' all'Etimuè il 19 gennaio 2018

„Appuntamento veneredì 19 gennaio all'Etimuè a partire dalle ore 21.00 con 'Degustazione La casa di cura'. 4 birre, 4 piatti studiati per quelle birre ma soprattuto per quelle di Alfredo Giugno del birrificio La Casa di Cura.

6. 'Jazz Food and Wine' alla Masseria Carminello il 19 gennaio 2018

„'Jazz Food and Wine' alla Masseria Carminello. 'Jazz Food and Wine' alla Masseria Carminello il 19 gennaio 2018

„Primo appuntamento della rassegna gastronomica-musicale "Jazz Food and Wine" a Masseria Carminello. Venerdì 19 gennaio 2018. Percorso gastronomico con 5 portate e 3 vini. Musica jazz dal vivo. Costo: 20 euro a persona.

7. 'Hat Week' at MA Catania il 19 gennaio 2018

„'Hat Week' at MA Catania. 'Hat Week' at MA Catania il 19 gennaio 2018

„Venerdì 19 gennaio, appuntamento a partire dalle ore 22.00 al MA con la serata dal titolo 'Friday - Hat week at Ma'. Una hat night dedicata al più iconico degli accessori di abbigliamento uomo e donna.

8. Mostra 'Alla mia terra' di Maria Cristina Presti dal 18 al 27 gennaio 2018

„Mostra 'Alla mia terra' di Maria Cristina Presti. Mostra 'Alla mia terra' di Maria Cristina Presti dal 18 al 27 gennaio 2018

„Giorno 18 gennaio 2018 alle ore 9.30, in occasione dell’Open Day dell’Istituto San Michele di Acireale, sarà inaugurata la mostra di pittura della pittrice acese Maria Cristina Presti organizzata dalla nostra associazione. La mostra sarà visitabile dal 18 al 27 gennaio dalle ore 09.00 alle 12.00 e giorno 24 anche dalle 16.00 alle 19.00, presso la struttura dell’Istituto San Michele di Acireale in via Dafnica 156.

9. glam city

„Spettacolo 'Glam City'. glam city

„GLAM CITY. Dall'omonimo romanzo di Domenico Trischitta (Avagliano Editore) uno spettacolo con Silvio Laviano. Scene e Costumi: Vincenzo La Mendola. Assistente alla regia Gabriella Caltabiano. Regia di Nicola Alberto Orofino. PROGETTO S.E.T.A. - SENZAMISURA TEATRO. 19, 20 e 21 Gennaio, ore 21:00. Ingresso con sottoscrizione volontaria.

10. 'Colazione d'autore di e con Petunia Ollister' alla Libreria Vicolo Stretto il 20 gennaio 2018

„'Colazione d'autore di e con Petunia Ollister' alla Libreria Vicolo Stretto. 'Colazione d'autore di e con Petunia Ollister' alla Libreria Vicolo Stretto il 20 gennaio 2018

„Appuntamento sabato 20 gennaio 2018 a partire dalle ore 11.30 alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro 'Colazioni d’autore, #bookbreakfast'. E' un libro illustrato che raccoglie un centinaio di belle immagini di Petunia Ollister realizzate appositamente per il progetto. I libri scelti per il “ritratto” sono libri che parlano di cibo o di cucina, romanzi in cui il cibo è protagonista o in cui è contenuta anche soltanto qualche nota citazione a tema.

11. Aperitivo per i Briganti al Gammazita il 20 gennaio 2018

„Aperitivo per i Briganti al Gammazita. Aperitivo per i Briganti al Gammazita il 20 gennaio 2018

„Sabato 20 gennaio 2018 a partire dalle ore 20.00 al Gammazita appuntamento per una birra in compagnia con I Briganti di Librino. Parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza col fine di ricostruire la Club House dei Briganti di librino, che è stata barbaramente incendiata nella notte dell’11 Gennaio.

12. Libri sotto gli Archi - Via Dusmet Catania il 21 gennaio 2018

„Libri sotto gli Archi - Via Dusmet Catania. Libri sotto gli Archi - Via Dusmet Catania il 21 gennaio 2018

„

13. I doni del 2018: Numerologia tantrica e Kundalini Yoga

„I doni del 2018: Numerologia tantrica e Kundalini Yoga. I doni del 2018: Numerologia tantrica e Kundalini Yoga

„I doni del 2018. Numerologia tantrica e Kundalini Yoga + Presentazione corsi di formazione per insegnanti Attraverso la scienza dei numeri profondamente legata alla tradizione del Kundalini Yoga osserveremo il movimento dell’energia di questo nuovo anno appena arrivato. Un’occasione per scoprire le sfide, le opportunità e i suggerimenti che questo 2018 può donarci e quali strumenti yogici possono esserci utili per accoglierlo al meglio, vivere consapevolmente ciò che accade ed esprimere a pieno il potenziale.“

14. a lemon live at sketch

„'A Lemon' LIVE allo Sketch. a lemon live at sketch

„Il 19 Gennaio ore 22:00 appuntamento allo 'Sketch' di Acireale. A Lemon è il progetto di home recording di Alessandro Moncada, che scrive e produce i propri pezzi dal 2016. La live band è costituita da Alessandro Moncada (chitarra, voce), Adriano Di Mauro (chitarra, synth, voce), Francesco Schillaci (basso), Giulio Fodale (synth) e Serena Miceli (batteria).

15. lonepair trio live al lettera 82

„Lonepair Trio LIVE al Lettera 82. lonepair trio live al lettera 82

„Il concerto del LONEPAIR TRIO con SALVERICO CUTULI alla fisarmonica, FRANCESCO EMANUELE alle chitarre e programmazioni e MARCO CARNEMOLLA al contrabbasso, si terrà venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 22 presso Lettera 82 Pub in piazza dell'Indirizzo 11/14, zona pescheria, Catania. L'ingresso è gratuito.“