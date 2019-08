Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Lungomare Fest, Carl Brave LIVE, Fiera d'estate Village

1. Sagra della polpetta e della salsiccia a Riposto. Ritorna anche quest’anno, per la sesta edizione, la Sagra della Polpetta arrostita nella foglia di limone e della Salsiccia. L’evento è in programma a Riposto (Catania), nelle giornate del 20, 21, 27 e 28 luglio e 3 e 4 agosto. Appuntamento a partire dalle ore 20 in piazza Santa Maria della Lettera.

2. Carl Brave LIVE alla Villa Bellini. Carl Brave torna live a Catania. Dopo il sold out registrato a teatro, viene annunciato il concerto di CARL BRAVE alla Villa Bellini di Catania, venerdì 2 agosto (ore 21.00) in collaborazione con l’Università degli studi di Catania e il Comune di Catania. Il suggestivo Giardino Bellini sarà lo scenario dell’atteso live, che rientra tra gli appuntamenti dell‘Estate Catanese in collaborazione con il Comune di Catania e nell’ambito dellamanifestazione “STUDIA CON NOI – Porte aperte Unict 2019”.

3. Alkantara Fest. International folk and world music festival – XV edizione Sicilia dal 13 luglio al 4 agosto 2019. Luoghi degli spettacoli: Zafferana etnea – Mascali – Sant’Alfio – Linguaglossa – Mascalucia - Taormina – Bronte – Misterbianco – Catania.

4. Calici di Stelle 2019. In Sicilia, ad agosto, il cielo diventa polvere di stelle così brillanti nel firmamento che, fermandosi a contemplarle la notte, sembra quasi di accarezzarle con le dita. Una poesia che la famiglia Di Gaetano vuole contribuire a scrivere raddoppiando, da quest’anno, l'incantevole serata di Calici di Stelle. Il tradizionale appuntamento del 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, a Baglio Sorìa, sarà anticipato venerdì 2 Agosto a Cavanera Etnea Firriato Hospitality: dalla Terrazza de La Riserva Bistrot - Etna, con l’Etna sullo sfondo scintillante di tutta la sua ammaliante bellezza, ammirare il cielo sarà ancora più emozionante. La notte di stelle e vino emozionerà ospiti e appassionati con visite tra le vigne, wine tasting, i raffinati abbinamenti tra i piatti del bistrot e le etichette Firriato, brindisi al chiaro di luna e tanta buona musica.

5. Festival Città di Mascalucia. Al via la dodicesima edizione del Festival canoro Città di Mascalucia, il 2 e 3 Agosto prossimi infatti si terranno le due serate di gara dove si esibiranno i cantanti finalisti che saranno accompagnati, dall’orchestra composta da 30 musicisti diretti dal Maestro, Daniel Zappa. Le categorie che decreteranno i vincitori saranno 3, uno per gruppo: junior dai 9 ai 15 anni, senior dai 16 anni in poi e categoria inediti, età a partire dai 13 anni.

6. Magie d'estate. Nel borgo di Nunziata nel comune di Mascali una occasione per scoprire splendidi beni culturali poco conosciuti: la basilica paleocristiana con mosaici policromi, la chiesa medievale della Nunziatella con il dipinto del Cristo Pantacrotatore, la chiesa di Santa Maria dell'Itria ricca di tele seicentesche. Accompagnati dalle note musicali di Ginevra Gilli, arpa e voce - Mario Romeo, Fisarmonica - Lorenzo Policheni, pianoforte, e dalle opere della Associazione Coriandolata, di Sebastiano Grasso e Sergio Bellipanni.

7. Sagra degli arancinetti ai 4 gusti. La Vela d'Oro organizza il 3 e 4 agosto 2019 in Piazza Mantova ad Acireale la 'Sagra degli arancinetti ai 4 gusti'. Spettacoli (anche per bambini) e degustazioni di cibo. Ingresso libero.

8. ArtigianCity - Via Montesano. Ultimo mercatino prima di una breve pausa estiva. In via Montesano (Coin via Etnea). E' possibile anche prendere la Metro, e scendere a "Stesicoro". Arriverai in due minuti. Ingresso libero.

9. Dante e Federico II di Svevia. Conferenza-Dibattito sul tema controverso: Federico II di Svevia all'Inferno Dantesco o Federico d' Aragona a lui bisnipote? A cura del Prof. Salvo Patanè. In seconda serata: Brevi racconti di Pino Volpe, letti dallo stesso autore con il gentile accompagnamento delle musiche del Maestro Nello Grasso. Alla tastiera il Maestro Nello Grasso con il conforto del quartetto composto dai violini del Maestro. Nino Presti e di Simona Postiglione, dalla viola di Valentina Spoto e dal violoncello di Caterina Longhitano.

10. Sventuras LIVE Gammazita. Da un' idea di Walter Caraci (Basso), gli Sventuras nascono nel febbraio del 2017 a seguire il progetto è completato da: Dario Pierini (batteria), Clay Mignemi (voce e chitarra solista). Dagli anni 50 ai 70. Gli “Sventuras” toccano con stile brani che hanno scritto la storia del Rock n’roll, del Soul e del Funk.

11. Fiera d'estate Village. Dal 04 al 18 Agosto 2019 si terrà a Pedara l'evento fieristico più atteso in Sicilia. 200.000 visitatori | 25a edizione | Oltre 150 stand | 6 aree tematiche: -Visita guidata all'Expo Due Palmenti; -Playland per i tuoi bambini; -Etna Food Village con tante degustazioni di prodotti enogastronomici della tradizione siciliana; -Artisti di strada; -Artigiani live; -Area Eventi. Info: info@fieradestatevillage.eu.

12. Lungomare Fest - Night Edition. Eventi, cultura, sport, mobilità sostenibile, ambiente. Dalle 19.00 alle ore 00.00 di domenica 4 agosto appuntamento al Lungomare di Catania con l'edizione del 'Lungomare Fest - Night edition'. Ingresso libero.

13. Battiati Jazz Festival. Battiati Jazz Festival 2019" dal 3 agosto all'8 settembre 2019. 03 agosto "Roots & Sprouts 4et."; 08 agosto "APJ "American 4et."feat John Colianni; 23 agosto “WE3O" feat. Alessandro Presti; 30 agosto "Roberta Maci NBS 4et." feat Alex Maguire; 08 settembre "Dino Rubino Trio" feat Piero Delle Monache. Patrocinio del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale di Sant'Agata Li Battiati, main Sponsor: Coop Alleanza 3.0, organizzazione Associazione Musikante, direzione Artistica Antonio Petralia, ufficio stampa Patrizia Rubino. La Casa degli originali Talenti. Piazza Falcone 1. Ingresso libero.

14. I Carri di Santa Lucia. In occasione della festa del Patrocinio, la "Fondazione Carri di S.Lucia di Belpasso", presenta le sontuose macchine scenografiche dedicate quest’anno al 350° anniversario dell’eruzione dell’Etna del 1669. I Carri di Santa Lucia, si rifanno alle macchine sceniche che - inventate da Leonardo - venivano predisposte per la rappresentazione spettacolare di fatti ed avvenimenti di forte risonanza culturale, sociale o religiosa. Espressione delle maestranze dei quartieri storici di Belpasso, i Carri vengono allestiti con orgoglioso impegno, sacrificio, e spirito di grande devozione verso la Santa Patrona. Il segreto del meccanismo del Carro (i suoi congegni, le successioni sceniche, gli effetti particolari di luci e suoni), lo conosce solo il Mastro ideatore e pochi intimi. Ogni Carro è un pezzo unico che non sarà più rivisto e ripetuto, e il vario argomento trattato di anno in anno, ha certamente un forte impatto emotivo con lo spettatore che ne segue le varie fasi di rappresentazione fino alla scena finale: l'apoteosi di Santa Lucia.

15. Cena Cabaret - Terra di Venera. Terra di Venera presenta “Cena Cabaret” • 3 Agosto - START ORE 21:00 presso il Ristorante Terra di Venera Banqueting - Via Centanni 13, Santa Venerina (CT) • Per una serata all’insegna della buona cucina e del divertimento nella nuova sala banqueting di Terra di Venera. Il corso dell’evento verrà accompagnato da musica e intrattenimento con la Barone Eventi.