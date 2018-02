Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Notte dei Musei, Renga&Max&Nek LIVE, Mostra di Sant'Agata

1. 'Notte dei Musei' il 2 febbraio 2018

„In concomitanza con i festeggiamenti di Sant'Agata il Comune di Catania il prossimo venerdì 2 febbraio 2018 organizza l'ennesima edizione della 'Notte dei Musei'. Musei civici e siti monumentali aperti dalle ore 19,00 fino alle 24,00 (ultimo ingresso). Per consultare l'elenco completo di quelli gratuiti o di quelli a prezzo ridotto è possibile cliccare sul seguente link.

2. Mostra 'Japan, Flight Maps 2018' dal 21 gennaio all'8 aprile 2018

„All'interno del progetto UNFINISHED CULTURE ideato da Giovanni Iovane, Carmelo Nicosia inaugura, dopo due anni di lavoro, la mostra personale curata da Gianluca Collica e prodotta dalla Fondazione Brodbeck dal titolo Japan, Flight Maps 2018. Mostra 'Japan, Flight Maps 2018' dal 21 gennaio all'8 aprile 2018

„Dal 22.01.2018 all'08-04.2018. Libero per l’inaugurazione. Su appuntamento per l’intera durata della mostra. “

3. Mostra 'Humankind[ness]' di Maria Grazia Pellegrino fino al 4 febbraio 2018

„Dal 26 gennaio al 4 febbraio 2018 appuntamento all'Officina di Gammazita per la mostra di Maria Grazia Pellegrino dal titolo 'Humankind(ness)'. Apertura dalle ore 19.00 alle ore 23.00.

4. Carnevale di Acireale 2018 dal 3 al 13 febbraio

„Il Carnevale di Acireale quest'anno si svolgerà il 3 e 4 febbraio e dall’8 al 13 febbraio 2018. Tra il barocco nel centro storico della città di Acireale, impazzerà a febbraio la simpatica satira dei grandi personaggi in cartapesta, al centro dell'attenzione di un pubblico attivo che vivrà il carnevale, tra maschere, mascherine e coriandoli, mescolandosi tra la folla, per godere di un sano divertimento.“

5. Nek, Rega e Max Pezzali LIVE ad Acireale

„Dal 20 gennaio 2018 Max Pezzali, Nek e Francesco Renga porteranno insieme nei principali palasport italiani uno spettacolo in cui reinterpreteranno i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno. Appuntamento ad Acireale al Pal'Art Hotel il prossimo 3 febbraio 2018 a partire dalle ore 21.00.

Aperitivo in Terrazza con vista sui fuochi di San'Agata il 3 febbraio 2018

Aperitivo in Terrazza con vista sui fuochi di San'Agata.

„Duomo Suite&Spa da appuntamento nella sua Roof Terrace con vista su Piazza del Duomo per l’evento più importante di Catania. Aperitivo esclusivo sabato 3 febbraio, dalle 19.00, in diretta con i fuochi d’artificio. Dalla terrazza dell'hotel potrete godere dello spettacolo irripetibile di Sant'Agata, con il suo folclore e il suo fascino senza tempo.

7. giallo interattivo - intrighi a corte

„ Il pubblico dovrà risolvere il caso: condurre l'indagine, formulare le domande per l'interrogatorio dei sospettati. È il giallo "Intrighi a Corte". Spettacolo, gioco e spaghettata. In esclusiva alla Sala De Curtis, Sabato 3 Febbraio ore 21:00.

“8. Carnevale di Misterbianco 2018 dal 3 al 13 febbraio

„Da sabato 3 febbraio fino a martedì 13 febbraio appuntamento solito con il Carnevale di Misterbianco. Per poter consultare il programma dell'intera manifestazione è possibile cliccare sul seguente link. Il Carnevale di Misterbianco è cultura, teatro, arte, gastronomia, feste, animazioni e musica una sequenza di altri eventi imperdibili.

9. Concerto per i 'Briganti di Librino' all'Odeon il 2 febbraio 2018

„Venerdì 2 febbraio a partire dalle ore 21.00 appuntamento al Cine-teatro Odeon con il 'Concerto per i Briganti di Librino' organizzato dall'Associazione musicale Etnea. Si esibiranno sul palco i seguenti artisti: . Costo del biglietto € 10,00.

10. Omaggio a Rino Gaetano LIVE+Party Fun or Nothing at MA il 2 febbraio 2018

„Venerdì 2 Febbraio 2018 h.22.00 appuntamento al MA Catania con la serata dal titolo 'Omaggio a Rino Gaetano+LIVE Party Fun or Nothing'. Ticket € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00 (Ingresso in lista nominale).“

11. 'Luci di Agata' il 2 febbraio 2018

„Musiche e fotografie di Fabrizio Villa proiettate sul prospetto di Palazzo dei Chierici in piazza Duomo a Catania. L’edizione del 2018 è prevista per il 2 febbraio alle ore 20. Lo spettacolo si concluderà con i fuochi d’artificio del maestro Alfredo Vaccalluzzo.“

12. Una notte al 'Polo tattile multimediale' il 2 febbraio 2018

„Nella giornata di venerdì 2 febbraio il Polo Tattile Multimediale rimarrà aperto dalle 19 alle 24 (l'ultimo biglietto verrà staccato alle 23). Per le persone disabili e i loro accompagnatori l'ingresso è gratuito, così come per i bambini con meno di dieci anni. Gli altri visitatori pagheranno un biglietto da € 2,50.

13. Top Free Party - Industrie il 2 febbraio 2018

„Venerdì 2 febbraio 2018, a partire dalle ore 22.30, presso le Industrie di Catania, avrà luogo la serata dal titolo 'Top free party'. Ticket: FREE ENTRY entro le ore 24.00. Ticket: 5 Euro dopo le ore 24.“

14. Mostra fotografica dedicata a Sant'Agata al Castello di Leucatia

„ Si svolgerà presso il castello Leucatia la mostra fotografica di S. Agata, che potrà essere visitata nei seguenti giorni ed orari: domenica 28 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 - 19,00. Da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e pomeriggi (eccetto giovedì 1 febbraio) dalle ore 16 alle 19. Sabato 3 e domenica 4 febbraio la mostra sarà visitabile solo la mattina, dalle ore 9,30 alle 12,30. Lunedì 5 febbraio sarà chiusa. Da martedì 6 a venerdì 9 febbraio solo la mattina, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

15. In Ricordo di Monica / *MADE IN ME* / Esposizione Collettivo Arterìa il 2 febbraio 2018

„Venerdì 2 febbraio 2018, a partire dalle ore 18.30 presso 'Made in Me' appuntamento con 'In ricordo di Monica - Made in Me - Esposizione Collettivo Arteria'. Il Collettivo Arterìa, primo progetto artistico in MADE IN ME, curerà un’esposizione di opere e creazioni e presenterà le nuove iniziative.