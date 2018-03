Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Maneskin LIVE, Dirty Dancing al Metropolitan, Gianluca Vacchi all'ECS Dogana

1. 'Dirty dancing' al Teatro Metropolitan il 2 e 3 marzo 2018

„Dopo aver debuttato con un incredibile successo a Milano, grazie a un’iniziativa di Agave Spettacoli, il musical 'Dirty Dancing' sbarcherà anche in Sicilia per quattro giorni. A Catania venerdì 2 e sabato 3 marzo, al Teatro Metropolitan di Catania con inizio alle ore 21:15.

2. Maneskin LIVE a 'Land - La Nuova Dogana' il 3 marzo 2018

„Sabato 3 marzo 2018 appuntamento a partire dalle ore 21.00 a 'Land - La Nuova Dogana' con l'esibizione LIVE dei Maneskin, finalisti all'edizione 2018 di X-Factor.

3. Omaggio a Lucio Dalla+Andro from Negramaro al MA Catania il 2 marzo 2018

„Venerdì 2 marzo 2018 appuntamento a partire dalle ore 22.00 al MA Catania con l'omaggio a Lucio Dalla. Sul palco del locale saliranno i suoi musicisti storici, quelli che lo hanno accompagnato per una vita in giro nei concerti, per la precisione il gruppo "DallaTrinakria". Successivamente appuntamento con il Dj set firmato da 'Andro', ossia Andrea Mariano.

4. a mani nude- altrescene@zo

„Spettacolo di e con Pamela Toscano, tratto dall’omonimo romanzo biografico di Lucia Andreano edito da Duetredue, musiche Luca Zarbano, voce Rachele Amore, illustrazioni animate di Michela Giuffrida, disegni originali di Besnik Harizaj, assistente alla regia Segolene Le Contellec, light design Aldo Ciulla, coproduzione Statale 114 e Associazione Zo. Appuntamento il 2 marzo 2018 a partire dalle ore 21.00.

5. narrazioni - riflessi di san berillo

„Questa esposizione rappresenta una premessa verso la trasformazione di Palazzo de Gaetani in uno spazio di narrazione permanente sul quartiere, obiettivo del progetto di Trame. La mostra sarà inaugurata giorno 2 marzo, alle ore 17,30. Durante questa occasione saranno presentati anche due episodi di San Berillo Web Serie Doc 2, la web serie realizzata dal secondo laboratorio di video documentazione condotto dalla regista Maria Arena per Trame di Quartiere.

6. il mercante di monologhi

„1, 2, 3 e 5 Marzo ’18 | ore 21:00. Domenica 4 Marzo ’18 | ore 18:00. Teatro del Canovaccio – Via Gulli, 12 Catania. IL MERCANTE DI MONOLOGHI con Matthias Martelli.“

7. Liar Queen Tribute Band al Gorilla Theme Pub il 2 marzo 2018

„Venerdì 2 marzo 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Gorilla Theme Pub di Nicolosi con l'esibizione LIVE dei Liar Queen, tribute band di Freddy Mercury e company. Ingresso libero.

8. Flavio Giurato LIVE al Teatro Coppola il 3 marzo 2018

„Sabato 3 marzo 2018 appuntamento a partire dalle ore 21.00 al Teatro Coppola con l'esibizione LIVE di Flavio Giurato. Con Federico Zanetti – basso elettrico, Daniele Ciucci Giuliani – batteria e percussioni, Mattia Candeloro – chitarre elettriche, Guido Celli - cori.

9. Presentazione del libro "Le parole che non mi hai detto" il 3 marzo 2018

„Sabato 3 marzo 2018, a partire dalle ore 18.30 presso 'Le Ciminiere', appuntamento con la presentazione del libro di Laura Messina dal titolo 'Le parole che non ti ho detto'. Ingresso libero.“

10. 'Beat Boutique feat.&ME' al MA il 3 marzo 2018

„Sabato 3 marzo 2018 appuntamento a partire dalle ore 22.00 al MA con la serata dal titolo 'Beat Boutique feat.&ME'. Ingresso in lista: entro le 24.00 euro 10,00; oltre euro 15,00.

11. il cuore dell'etna | mostra fotografica

„Mostra fotografica IL CUORE DELL'ETNA dal 2 marzo all'11 marzo 2018. «L’Etna è unico ed uniche sono le sensazioni che suscita». “Un viaggio alla scoperta di un vulcano in continua trasformazione visto da una prospettiva inedita”. Oltre agli scatti da ammirare sarà possibile assistere ad alcune proiezioni multimediali ed alla presentazione del libro “Il cuore dell’Etna”.

12. 'Passeggiando tra i teatri di Catania con lettura brani' il 4 marzo 2018

„Domenica 4 marzo 2018 Sharing Sicily propone un viaggio nel tempo tra i teatri di Catania, arricchito dalla lettura di alcuni brani tratti da tragedie greche che renderanno ancora più piacevole la nostra esperienza. Una passeggiata narrante tra eventi storici, curiosità ed aspetti meno noti della storia dei teatri catanesi, in particolare del Teatro Greco Romano, proseguendo per l’anfiteatro romano, ed altri teatri. Guiderà il tour Carmine Rapisarda, leggera' i brani la Prof.ssa Loredana Pitino.“

13. aperitivo ad arte

„Torna l'Aperitivo ad Arte con i Tour guidati esterni. Giorno 4 Marzo appuntamento con "Catania Normanna: L'Epopea degli Altavilla: Melodie Medievali e Pupi Siciliani".

14. Gianluca Vacchi on Tour 2018 | Ecs Dogana Club il 2 marzo 2018

„Venerdì 2 marzo 2018 all'Ecs Dogana Club. L'unico e vero PARTY con protagonista Gianluca Vacchi. Direttamente da Miami, torna in Italia una delle star mediatiche più discusse degli ultimi anni. L'imprenditore bolognese, da poco diventato uno dei resident dj dell'Amnesia di Ibiza, è una vera e propria star del web, seguita da oltre 11.500.000 di follower. E grazie HOUSE OF CLUBS, il tour delle migliori discoteche d'Europa organizzato da ECS DOGANA, il mitico Mr #Enjoy farà ballare Catania con le sonorità del noto locale spagnolo.

15. “sabbia” dei cutlish esce in ep.

„Radici forti, cuori magmatici, voci energiche e una musica che racconta il legame con la loro terra, sono i CUTLISH, una band formata da cinque componenti, che presenterà il loro primo EP “Sabbia” venerdì 2 marzo 2018 presso il ristorante Feudo Delizia.“

