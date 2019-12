Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Catania risuona, Popup at SAL, Piazza dei Libri Fest

1. Catania risuona - Concerti nei luoghi storici di Catania. Una rassegna di concerti nei luoghi storici della città di Catania per chiudere in musica il 2019 e salutare l'arrivo del 2020 con un progetto di alto valore culturale. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 19 dicembre - Castello Ursino - ore 21 Casentuli con Melo Zuccaro. 21 dicembre - Piazza A. Di Benedetto (Pescheria) - ore 21 Lautari, Jacarànda, Eleonora Bordonaro. 22 dicembre - Chiesa di S. Nicolò L'Arena - ore 19 IL SACRO RITROVATO Arianna Art Ensemble Ens. Antonio il Verso Ens. Vocale Eufonia.

2. Piazza dei Libri Fest. 5 anni di arte narrativa in condivisione, di cultura libera e diffusa che si espande per le vie, le strade e le vanedde di tutto il Quartiere del Castello Ursino, passando per San Cristoforo e arrivando a tutta la città di Catania ed ai suoi abitanti. Persone comuni che hanno creduto, e credono tutt'ora, che il miglioramento possa esistere e che hanno contribuito a renderlo possibile. Per questo, il Compleanno di Piazza dei Libri non è soltanto una Festa ma rappresenta un traguardo, non soltanto dell'associazione culturale Gammazita, ma per ognuno di noi e di voi. Quindi, ci aspettano quattro giorni ricchi di incontri, presentazioni editoriali, performance, reading, musica, illustrazioni, laboratori per bambini, arte, teatro e tanta, tanta, lettura.

3. Pop Up Market Sicily 4 Xmas at Sal. • Sabato 21 Dicembre 2019 | 11.30-00.30 • Domenica 22 Dicembre 2019 | 10.30-23.00 - SAL Spazio Avanzamento Lavori - Catania. Market • Musica • Food & Drink • Area Baby. Ingresso libero.

4. Fiocchi di Natale a Sant'Agata Li Battiati. Torna “Fiocchi di Natale”, il Mercatino natalizio di Sant’Agata Li Battiati. Dal 18 al 22 dicembre la mostra mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 19 alle ore 16.30. Il programma prevede un weekend ricco di attività ludico educative per bambini ed intrattenimento adulti con spettacoli in piazza, musiche natalizie, dolciumi ed il classico zampognaro. La manifestazione, che si svolgerà ininterrottamente dalle 10.00 alle 23.00, per 5 giorni consecutivi, si concluderà con un’estrazione di beneficienza.

5. Montesano Street Store. Il Mercatino sarà attivo tutti i giorni dal 30 novembre al 28 dicembre dalle 10.00 alle 22.00. Oltre alle caratteristiche casette saranno presenti per tutta la durata del mercatino: - Area Kid - Musica Live - Artisti di strada - Calendario dell’avvento 3D.

6. Spettacolo 'Filippo Mancuso e Don Lollò'. A grande richiesta, il 21 e 22 dicembre al Teatro Brancati due date per la pièce che vede insieme Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina. Equivoci, ironia vernacolare e commistione di generi. Sono questi gli ingredienti alla base del successo strepitoso di Filippo Mancuso e Don Lollò che, scritta ad hoc da Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale per la premiata coppia del teatro italiano Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina, torna sabato 21 (ore 21) e domenica 22 dicembre (ore 17.30) al Teatro Brancati di Catania per due repliche fuori abbonamento nell’ambito della Stagione del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.

7. Spettacolo 'Mario e Saleh'. L'incontro e la percezione dell’altro sono alla base dello spettacolo di Saverio La Ruina, in scena insieme con l’attore Chadli Aloui. Sabato 21 e domenica 22 dicembre al Piccolo Teatro della Città di Catania.

8. Le Pulci in città - Villaggio di Natale. 30 novembre - 28 dicembre 2019 Piazza Università. Il profumo: è quello di cannella e spezie, di prodotti della nostra terra e di abeti decorati a festa. La luce: è quella delle casette di legno tutte ordinate ed addobbate con i tetti illuminati da centinaia di lampadine, è quella che viene dall'albero di Natale al centro della piazza, che brilla negli occhi dei bambini. Le dolci note: canti natalizi, cori polifonici, tradizione in musica, allegra armonia che si sprigiona nell'aria grazie alla filodiffusione in tutta la piazza. I sapori: panettoni artigianali, pasta di mandorla, torrone e torroncini nostrani, biscotti fatti in casa, frutta secca delle nostre campagne, caramelle e liquirizia.

9. 'Photos - Sicily's Photo Exhib'. 'PHŌTÓS - Sabato 21 Dicembre 2019 alle ore 17:00 avrà luogo, nella splendida cornice del Museo Diocesano di Catania, la prima edizione di PHŌTÓS - Sicily's Photo Exhib, manifestazione dedicata alla Fotografia. Ad organizzare l’evento è l’associazione ImagoZero, che invita tutti a partecipare a questa prima edizione. Un "contenitore" creato per condividere esperienze, visioni e tanta fotografia. L’evento vedrà la partecipazione di Alessio Mamo, fotografo freelance siciliano, vincitore del World Press Photo 2018, 2° Premio, categoria Persone.

10. Natale al Parco delle Fiabe. All'interno del Parco ci sono gonfiabili, animazione, area ristoro, percorsi e Sentieri con figuranti a tema, Casa delle Sorie con museo di ambientazione dove potete vivere insieme ai vostri bambini le storie che vi hanno accompagnato nella vostra infanzia. Troverete Babbo Natale per consegnargli la vostra lettera e riceverete i doni. Si comincia con il weekend 14-15 dic - 21-22 dic - 28-29 dic e 04-05 gennaio 2020. E' gradita la prenotazione al 349-2347663 o 351-9810497.

11. Presentazione del libro "Fiutando il vento". Presentazione del libro "Fiutando il vento" di Maria Elisa Aloisi. opera vincitrice al Premio Letterario "Il Borgo italiano" edizione 2019, sezione romanzo inedito. Il 20 dicembre 2019 al Palazzo della Cultura a Catania. Introduce Umberto Teghini. Intervengono l'Assessore alla Cultura, dott.ssa Barbara Mirabella, la prof.ssa Milena Romano, l'On. avv. Enzo Trantino.

12. E' Natale per tutti - Mago Dimis negli ospedali. Torna l’appuntamento annuale del Mago Dimis con gli spettacoli solidali per gli ospedali e le periferie del territorio. Il cartellone di “È Natale per tutti” quest’anno parte il 17 dicembre dal reparto di Pediatria dell’ospedale Garibaldi Nesima. Poi sarà la volta, il 22 dicembre, dello spettacolo per il pranzo di Natale dei bambini della Comunità di Sant’Egidio. A seguire il Policlinico Gaspare Rodolico con i bimbi del Day Hospital dell’Oncologia Pediatrica e il 3 gennaio con la pediatria del Cannizzaro. Il cartellone solidale si chiuderà il giorno dell’Epifania presso i locali dell’oratorio della parrocchia Santa Maria della Salute a Picanello. In mezzo, come ogni anno, gli appuntamenti con i ragazzi delle scuole di Librino.

13. Natale ai Minoriti. La Bottega dell’Artigianato Artistico “Natale ai Minoriti”, il tradizionale incontro dell’artigianato d’eccellenza con la città di Catania giunto alla undicesima edizione, come ogni anno apre le porte del Chiostro di Palazzo Minoriti per proporre i suoi prodotti di artigianato artistico. Dal 7 dicembre al 6 gennaio saranno esposti manufatti in ceramica, pietra lavica, mosaici, fotografie in fine art, merletti, presepi, gioielli, prodotti tessili, tappeti in tessitura tradizionale, miele e preparazioni alimentari del territorio, oggetti di design in fibre naturali.

14. Nebulake live al Ma Catania. CONNECT presenta NEBULAKE |20 DICEMBRE | al MA - LIVE + DJ SET (in birreria) feat. Carlo Giordano Paolo Mei II Gianluca Montagna AWGdeejay. START 22.30. TICKET IN LISTA € 7,00 fino alle 23.30 dopo €10,00. TICKET FUORI LISTA € 10,00 fino alle 23.30 dopo € 15,00.

15. Hollywood Show. Venerdì 20 ore 21:00, Sabato 21 ore 18:00, Sabato 21 ore 21:00 Hollywood show. Lo spettacolo ispirato aI Cinema. La storia, gli esordi, le curiosità, i retroscena, le Coreografie e le Canzoni legate ai film più celebri. Uno Show emozionante scandito da comicità e divertimento.