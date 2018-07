Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: PopupMarket, Sagra del pesce spada, Fiera di Pedara

1. Pop Up Market Sicily • 21-22 luglio 2018 • Villa Bellini

Ritorna l'appuntamento con il PopupMarket Sicily. Stavolta alla Villa Bellini il prossimo 21 luglio dalle 17 all'1.30 e domenica 22 luglio dalle 17 all'1. Market ◦ Food & Drinks ◦ Music ◦ Workshops ◦ Kids Area ◦ Exhibitions. Ingresso libero.

2. 'Novelle per un anno' al Teatro Stabile il 20 luglio 2018

20 – 21 – 22 luglio 2018 - Lumie di Sicilia - La morta e la viva. Di Luigi Pirandello.

„Corte, Castello Ursino. Piazza Federico di Svevia. Posto unico € 8.

3. Sagra del Pesce Spada di Acitrezza dal 20 al 22 luglio 2018

„Appuntamento ad Acitrezza, Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 Luglio 2018, a partire dalle 20 allo Scalo di alaggio. Anche quest'anno, su quattro grandi griglie, verrà cucinato del buon pesce spada, pescato dalle "spadare" trezzote, che sarà poi condito con olio, limone, origano, sale ed insalata fresca. Il tutto sarà accompagnato dall’immancabile bicchiere di buon vino bianco insieme al pane di casa e da una bibita ghiacciata.“

4. arte, in mostra a palazzo della cultura gli acquerelli dell’enfant prodige parmida rahmanian

Giovedì 5 luglio alle ore 19 negli spazi del Caffè letterario del Palazzo della Cultura (Palazzo Platamone), è stata inaugurata una sua personale dal titolo "One Hundred", con cento acquerelli che hanno incantato pubblici e collezionisti di mezzo mondo. La mostra, a cura della Behnam Beniamin Art, sarà presentata dal semiologo Salvo Sequenzia.

„La mostra resterà aperta fino al 22 luglio e potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.

5. lorenzo chinnici “ angeli a calatagèron “ caltagirone

„Lorenzo Chinnici “Angeli a Calatagèron“ Caltagirone. Con la partecipazione di Craig Warwick “L’uomo che parla con gli Angeli”. Per la prima volta nella storia dell'arte. 21 luglio - 20 agosto 2018, Caltagirone. Inaugurazione prevista per il 21 luglio ore 19.00 Piazza Municipio, 1 – 95041 Caltagirone (CT). Mostra in allestimento fino al 20 agosto: orari: 12.00 -16.30 / 18.30 - 21.30.

6. 8° ra.co.es."ragalna cori estate " 2018

„Finalmente l'estate si avvicina e l'Associazione Culturale Musicale "Maris Stella" è orgogliosissima di presentare l'ottava edizione del Festival Nazionale Corale "RAGALNA CORI ESTATE - RA. CO. ES." che si terrà il 21 e 22 luglio nella città di Ragalna. Anche quest'anno il tema principale dell'evento sarà la riscoperta della cultura popolare. Oltre 300 musicisti provenienti da tutta la Sicilia si esiberanno durante le due giornate estive nella suggestiva cornice dei Giardini del Palmento Arena.

7. Fiera di Pedara dal 6 al 22 luglio 2018

„"12^ Ed. FIERA ESTIVA PEDARA 2018" dal 6 al 22 Luglio 2018 - Piazza Don Bosco, Pedara (CT). Orario: dalle 18,00 all'1,00. Per Info: pagina facebook "Fiera Estiva Pedara". Dopo il successo delle scorse edizioni ritorna la XII Edizione della Fiera Estiva a Pedara (CT) 6 / 22 luglio 2018. Un mix di Prodotti Tipici, Gastronomia, Aziende, Artigianato, tutto per la casa ed il tempo libero. Non mancheranno serate di cabaret, musica, concorsi di bellezza e ospiti d'eccezione. La manifestazione si svolge nella splendida Piazza Don Bosco.“

8. 'Nero Espresso feat Yarah Bravo' ai Mercati Generali il 21 luglio 2018

„Sabato 21 luglio 2018. NERO ESPRESSO Season n. 8 Episodio n. 2. Mercati Generali (SS KM 69 Catania). Live: Yarah Bravo (London). Djs Roberto Agosta | Massimo Napoli | Salvo Borrelli | Giacomo Cottone. Prenotazioni LA Pizzeria 3349197095. Info Ticket: prevendita € 10+d.p., botteghino € 15, dopo 1.30 € 10.

9. 'Cena sotto le stelle e passeggiata sul cratere' al Caldera il 21 luglio 2018

„Sabato 21 Luglio 2018 appuntamento al Caldera di Pedara con la 'Cena sotto le stelle+Passeggiata sul cratere'. Solo su prenotazione al 338.8686436. Sabato 21 luglio la cena bio all'insegna del benessere e della natura. Vegetariana e naturale al 100%. Immersi nel bosco del cratere di Monte Difeso a Pedara in zona Tarderia.“

10. martin romero trio live al lettera 82

„Martin Romero Trio LIVE al Lettera 82. Appuntamento mensile con la musica sudamericana e le hit internazionali interpretate da Martin Romero (voce), Giuseppe Minutolo (chitarra) e Mario Alberto Indaco (chitarra). Venerdì 20 luglio 2018 ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.

11. 'WE Love 2000' all'Afrobar il 20 luglio 2018

„WE LOVE 2000 BEACH PARTY @AFROBAR (Viale Kennedy 47 - Catania) Venerdì 20 Luglio. La prima festa anni 2000 d'Italia torna in città in versione estiva. Tirate fuori i Nokia 3310! E' tempo di un party epico in spiaggia, dal tramonto all'alba, doppio dancefloor, tutto il meglio e il peggio degli anni 2000 per una festa CULT.

12. Afrobar - Serata 'With Love - Marco Carola' il 21 luglio 2018

„Sabato 21 Luglio 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento all'Afrobar con l'edizione 'With Love presents - Marco Carola'. Costo del biglietto in lista 20 euro o 30 euro.

13. Pirati Night al QubBa il 21 luglio 2018

„Sabato 21 Luglio 2018 appuntamento a partire dalle ore 22.30 al Qubba con la 'Pirati Night'. Siete pronti a calarvi nei panni dei famigerati PiRati? Che siano i PiRati nel senso catanese del termine, i pirati glamour alla Jean Paul Gaultier, i pirati dei Caraibi o quelli dell'Isola che non c'è, poco conta. L'importante è indossare lo SPIRITO spensierato e agguerrito dei pirati che vogliono fare festa.“

14. ​​​​​​​“trecastagni international music festival”: la musica classica sotto le stelle

„Torna l’appuntamento con la rassegna estiva di concerti, giunta alla XVII edizione, che si terrà dal 22 luglio al 5 agosto a Trecastagni, nel cortile della Chiesa Madre S.Nicola. Musica sotto le stelle in occasione del “Trecastagni International Music Festival”, la rassegna estiva di concerti, giunta alla XVI edizione, che si terrà dal 22 luglio al 5 agosto nel centro storico di Trecastagni presso il suggestivo cortile en plein air della Chiesa Madre S.Nicola, in via salita Arciprete Torrisi, 1.“

15. 'Melonando sotto le stelle' a Paternò il 22 luglio 2018

„Ritorna a Paternò il prossimo 22 luglio 2018 a partire dalle ore 9.00 l'appuntamento con 'Melonando sotto le Stelle'. La sagra dedicata all'anguria organizzata per regalare ai visitatori una divertente domenica tra animazione, stand, degustazione gratuita dell'anguria e tantissimo intrattenimento.“



