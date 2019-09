Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Ursino Buskers, Corti in Cortile, Expopet, 'In città senza la mia auto'

1. Ursino Buskers 2019. Il 𝟐𝟎, 𝟐𝟏 𝐞 𝟐𝟐 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 nel quartiere del Castello Ursino arriva 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 di Ursino Buskers, 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚. Da sei anni, ogni settembre, culture lontane e vicine convergono ai piedi del Castello Ursino e meravigliosi artisti trasformano strade, piazze e vanedde in palcoscenico. Il quartiere laboriosamente si reinventa, ognuno secondo le proprie capacità e seguendo la propria fantasiosa operosità, gli abitanti spalancano le porte di casa. In cambio gli artisti sono pronti a donarsi pur di strapparci un sorriso.

2. WordCamp Catania. Appuntamento il 20 ed il 21 settembre allo Zo Centro Culture Contemporanee. L’evento è rivolto a tutti quelli che, a qualsiasi livello, abbiano un interesse per WordPress: blogger, creatori di contenuti, SEO, progettisti, marketer, sviluppatori, sponsor, designer, proprietari di siti, appassionati, curiosi ed esperti di WordPress, ma non solo. A questi eventi può partecipare anche chi è alle prime armi e lavora (o vuole lavorare) sul web. I WordCamp sono eventi dedicati a tutti coloro che vogliono condividere, collaborare, imparare qualcosa di nuovo, aggiornarsi sull’avanzamento tecnologico, scambiarsi informazioni ed esperienze, fare nuove amicizie e trovare collaboratori per nuovi progetti.

3. Corti in Cortile. Il Cinema, in breve. XI Edizione. Catania 20-22 settembre 2019. Per poter consultare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link. Il primo appuntamento è in prgramma alle ore 9.30 - 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐞 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚. A cura di Totò Calì (Auditorium Concetto Marchesi).

4. ExpoPet. Dopo il successo ottenuto a Palermo, il salone dedicato interamente agli animali d'affezione e da compagnia più grande della Sicilia, torna per la tappa catanese il 21 e il 22 settembre all'interno del centro fieristico Le Ciminiere, dalle 10.30 alle 20.00. - Moda canina “Fashion Dog” - Benedizione degli animali - Area Allevatori Cani e Gatti - Area Consulenza Legale - Area Market - Attività ludico ricreative baby& fido - Centri Cinofilia Sportiva - Microchippatura Gratuita - Area di Pet Selfie - Toelettatura gratuita.

5. Festival della Birra e dello Street Food regionale. FFestival della Birra e dello Street Food Regionale dal 13 al 22 Settembre, presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania. Musica live, Luna Park e Gastronomia per un evento aperto fino alle 2,00 di notte e che attirerà migliaia di persone da tutta la Sicilia e dall’isola di Malta. Oltre 50 espositori per un’area di 5.000 metri quadrati che accoglierà al suo interno anche un luna park.

6. Festa della Vendemmia. La Festa della Vendemmia ritorna a Piedimonte Etneo per la XXII edizione. 3 giorni di full immersion nel folklore e nella tradizione, tra prodotti artigianali, piatti tipici, VINI locali, danze e costumi tradizionali! Tanti stand, degustazioni, spettacoli, esibizioni ed attività per adulti e bambini.

7. Festa del fungo porcino dell'Etna. La comunità Fornazzese è lieta di invitarvi alla *6° Festa del fungo porcino dell'Etna, per due Weekend consecutivi, alla scoperta dei sapori che solo i nostri funghi Porcini riescono a regalare, dal sapore all'odore. Vi aspettiamo con il tanto atteso appuntamento, Sabato 14 Settembre dalle 18:00 alle 24:00 e Domenica 15 settembre dalle 10:30 alle 24:00, gli stessi orari per Sabato 21 e Domenica 22 Settembre. Quest'anno, ci saranno diversi Stand Gastronomici, ognuno con la propria specialità. Non mancheranno i maccheroni, panini con salsiccia, il risotto, Le Pizze Siciliane, le Focacce e I Dolci, tutto con l'ingrediente primario: il Fungo Porcino. Novità assoluta, Hamburger di Carne di Asina (da allevamento biologico) ai Funghi porcini e tanto altro.

8. 'In città senza la mia auto' - Settimana della mobilità sostenibile. A Catania la Settimana europea della mobilità sostenibile. Tra le varie iniziative della Settimana è prevista la chiusura al traffico veicolare dal 16 al 22 settembre delle piazze Dante e Duca di Genova, la giornata “In città senza la mia auto” di domenica 22 settembre, con la realizzazione di ampie isole pedonali nel centro cittadino, dalle 8 alle 14, e nell'area del Lungomare, dalle ore 16 alle 21.30, con la proposta di una serie di attività finalizzate alla riappropriazione dello spazio urbano.

9. Etnabook. “Etnabook – Festival Internazionale del libro e della cultura”, una manifestazione che ha lo scopo inequivocabile di promuovere la cultura attraverso l’esplorazione del mondo universale del libro. L’evento si articolerà in una tre giorni ricca di incontri, presentazioni di libri, mostre, proiezioni, anteprime, un laboratorio di scrittura, il contest “Un libro in una pagina” e, in ultimo, ma non per importanza, il concorso letterario “Etna Book - Cultura sotto il vulcano” (premiazione prevista durante la serata di gala di chiusura festival).

10. Luci ed Ombre al Monastero. Sabato 21 settembre si svolgeranno le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20:00 alle 23:00, un tour guidato ogni mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini.

11. Bella di notte: le visite guidate. Sabato 21 settembre 2019 vi racconteremo l’Orto Botanico di Catania in notturna con “Bella di notte” le visite guidate serali a cura di Officine Culturali. Dalle 19:30 alle 22:30, un visita guidata ogni ora, vi accompagneremo in un suggestivo percorso nel giardino scientifico dell’Università di Catania che si svela di notte per far compiere un viaggio attorno al mondo ai sui visitatori: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto siculo, una rappresentazione della nostra terra.

12. Super Heroes al Centro Sicilia. Al Centro Sicilia, la più grande struttura commerciale della Sicilia: un’area commerciale integrata che si compone della Galleria con circa 140 negozi divisi in 4 Mall tematiche, le sorprese non finiscono mai. A settembre, infatti, il divertimento triplica con la presenza di Rocco Hunt, il poeta urbano che firmerà il suo nuovo album mercoledì 4 settembre e soprattutto dei Super Heroes dal 13 settembre al 6 ottobre. I SUPEREROI come non li avete mai visti! Live show, scenografie interattive, esposizione di figure a grandezza naturale, action figures, collezionismo, scuola di fumetto, raduni e cosplay contest.

13. La Bellezza Imperfetta al Cinema King. La Bellezza Imperfetta - il corto scritto e diretto da Davide Vigore - sarà proiettato a Catania il prossimo 20 settembre alle 20:00 al Multisala KING. Il regista sarà presente in sala. Ps: L'ingresso in sala è fino a esaurimento posti. Ticket €2,00 al botteghino del Multisala King.

14. Kia Xceed - Scoprila il 21 e 22 settembre 2019 da La Spina Auto 2. Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre appuntamento da LA SPINA AUTO 2 S.r.l. in Via Nicola Coviello 36 a Gravina di Catania (punto vendita, test drive, business center) per poter ammirare e provare la nuova KIA XCEED. Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile cliccare sul seguente link.

15. Abba Dream - Mamma mia show. VENERDÌ 20 SETTEMBRE ore 21:00. Lo spettacolo più atteso dell'anno. La Compagnia Stabile De Curtis vi aspetta per offrirvi uno Show Live entusiasmante. Una storia che vi appassionerà, canzoni dal vivo e coinvolgenti coreografie. Solo al teatro Sala De Curtis di Catania.