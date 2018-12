Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Xmas Factory, Teresa Mannino a teatro, Natale solidale

1. XMAS Factory - Giardino Bellini dal 14 al 27 dicembre 2018

„XMas Factory è un progetto ideato e organizzato da Pop Up Market Sicily, pensato per celebrare e festeggiare, con creatività e innovazione, il Natale a Catania. Dal 14 al 27 Dicembre 2018, il Giardino Bellini ospiterà handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità di ogni genere, collezioni private, i migliori negozi vintage della Sicilia, e un’area food permanente, durante tutti i giorni della manifestazione permetterà al pubblico di godere di questo temporary market gustando dell’ottimo street food, ed esaltando i sapori ed i valori della tradizione.

2. Merry Christmas Market in via Minoriti dal 30 novembre 2018 al 29 dicembre 2018

„Dal 30 novembre al 29 dicembre 2018 in VIA MINORITI, Catania. Il calore del Natale in una splendida cornice cittadina. Artigiani e artisti del nostro territorio vi aspettano per vivere insieme le magiche atmosfere dei tradizionali mercatini del nord Europa.

3. Artigiànatale - Fiera artigianale natalizia dal 14 al 23 dicembre 2018

„Dal 14 al 23 dicembre appuntamento al Parco San Paolo di Gravina con 'Artigiànatale - Fiera Artigianale'. Food, musica, artigiani locali, arti e mestieri. Ingresso libero.“

4. Teresa Mannino in 'Sento la terra girare' il 21 e 22 dicembre 2018

„Torna a far ridere la sua Sicilia, Teresa Mannino che a dicembre sarà sul palco con un nuovo spettacolo comico ispirato alla sua amata isola dal titolo “Sento la terra girare”.“

5. Parimpampum LIVE al Rosemary Pub il 21 dicembre 2018

„Venerdì 21 dicembre, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Rosemary's Pub di Belpasso con il concerto LIVE dei Parimpampum.

6. ColorIndaco in Concerto at LIVE il 21 dicembre 2018

„Venerdì 21 dicembre 2018, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al LIVE Catania con il concerto LIVE dei Colorindaco. Ingresso libero.

7. Marketta - Il mercatino di Rocketta dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

„Marketta, il mercatino di Rocketta. Tutte le domeniche, dal 9 dicembre al 10 gennaio al Mono di Catania, dalle 17.30 a mezzanotte Mercatino di abbigliamento e accessori, arte, musica dal vivo, dj set, sala da tè e cioccolateria, aperitivo, calcetto balilla e giochi da tavolo.

8. Il Villaggio di Babbo Natale a Tremestieri Etneo dal 7 al 26 dicembre 2018

„Parco Ravanusa Via dei giardini Tremestieri Etneo (CT) 95030. Appuntamento dal 7 al 26 dicembre 2018. Il 7 dicembre a partire dalle ore 16.30 è prevista l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in presenza delle autorità comunali. Curiosate nella casa di Babbo Natale, visitate l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, il bosco degli elfi ed il giardino incantato: gnomi, fate e folletti vi incanteranno con storie senza tempo.

9. notte bianca al museo

„In occasione delle Festività Natalizie il Polo Tattile Multimediale vi invita a partecipare all’evento “Notte Bianca al Museo” organizzato dalla Stamperia Regionale Braille. Il Polo aprirà le porte ai visitatori Sabato 22 Dicembre dalle 19.00 alle 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23,00, offrendo un viaggio sensoriale affascinante, in una notte speciale ove il Santo Natale con il suo calore Vi immergerà all’interno di una splendida atmosfera Natalizia.

10. catania tra misteri e leggende cristmas edition

„Edizione di natale del tour tra misteri, simboli e leggende di Catania di notte. Passeggerete tra statue, monumenti, palazzi e storia, scoprendo aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. “

11. per una catania solidale.

„Visita guidata di beneficenza. Anche quest'anno a Natale, come di consuetudine, Onde e Lapilli dedicherà una giornata per portare sostegno e aiuto a chi ne ha bisogno. Partecipa alla passeggiata culturale per le vie del centro storico di Catania. I proventi della visita saranno devoluti alle Suore serve della Divina Provvidenza. “

12. in treno storico da catania a cammarata per il tradizionale presepe vivente

„Domenica 23 dicembre dalla stazione di Catania partirà un treno speciale diretto a Cammarata, incantevole località montana in provincia di Agrigento, dove è in programma l’inaugurazione della 15esima edizione del caratteristico Presepe Vivente.

13. aladino da "le mille e una notte"

„La magica lampada di Aladino vi condurrà in un mondo incantato, nell'emozionante atmosfera de "Le mille e una notte" Attraverserete i cieli d'Oriente a bordo di un tappeto, incontrerete i fantastici personaggi di una storia intramontabile che appassiona e diverte tutti.

14. Friday before ChristMAs il 21 dicembre 2018

„ La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata, alle 23 (questa settimana i palermitani We Man) e dei dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance.“

15. Mostra fotografica "Mediterraneum Collection" dall'11 dicembre al 5 gennaio 2018

„Dall'11 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 appuntamento con la collettiva fotografica MEDITERRANEUM COLLECTION, composta da oltre cinquanta opere di maestri e autori italiani e stranieri donate all'archivio fotografico "Mediterraneum Collection". Ingresso gratuito.,.