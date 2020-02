Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Naturalmente Carnevale alla Villa Bellini, Divina Commedia, Paranormal Circus

1. Paranormal Circus. Paranormal Circus dal 21 febbraio all'8 marzo 2020

„Lo show horror del Paranormal Circus emoziona, mette i brividi e cattura il pubblico attimo dopo attimo, questo è il segreto che ci permette di offrire sempre il meglio dell'intrattenimento.

2. Naturalmente Carnevale alla Villa Bellini. 'Naturalmente Carnevale' alla Villa Bellini il 23 febbraio 2020

„L'Assessorato Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi ha organizzato, in sinergia con la Presidenza del Consiglio, la Giunta Comunale, i Consiglieri, Associazioni e Sponsor privati, un palinsesto di iniziative per il Carnevale 2020. “Il Carnevale è più divertente nel rispetto dell’Ambiente”: questo lo slogan di “Naturalmente Carnevale”.“

Carnevale di Acireale 2020 dall'8 al 25 febbraio 2020

„Maschere, coriandoli, luci, fiori, musica e soprattutto tanto calore umano. Le stupende vie e piazze del centro storico di Acireale sono la cornice ideale per uno spettacolo che raggiunge il clou con le sfilate dei carri, attraverso i quali gli artigiani acesi esprimono la loro arguzia e fantasia stimolando quella degli altri.

4. L'arte dell'incontro. Piccolo Festival delle arti a Catania. L'arte dell'incontro - Piccolo festival delle arti a Catania il 22 febbraio 2020

„ Il collettivo "Muoversi adesso è benzina" propone per il prossimo 22 febbraio 2020 al Teatro Machiavelli di piazza Università una rassegna di arte e cultura per declinare, con performance di poesia, danza, musica e filosofia, un'unica essenziale idea: «La vita, amico, è l'arte dell'incontro».

5. Mostra 'The iceberg'. Mostra 'The iceberg' - Giorgio Di Noto fino al 12 aprile 2020

„Il prossimo 23 febbraio alle ore 18.00, presso lo spazio Plenum – Fotografia Contemporanea di Catania, diretto da Massimo Siragusa – s’inaugura The Iceberg, personale dell’artista romano Giorgio Di Noto la cui ricerca si focalizza sullo studio dei materiali e dei linguaggi della fotografia e del rapporto tra processi tecnici e contenuti delle immagini. La mostra visitabile fino al 12 aprile è a cura di Chiara Capodici.

6. La Divina Commedia Opera Musical. La Divina Commedia Opera Musical il 22 febbraio 2020

„La Divina Commedia torna in un nuovo, emozionante allestimento teatrale, con imponenti maxi proiezioni e sorprendenti effetti speciali. Un’avvincente opera musical che coinvolge e appassiona lo spettatore, accompagnandolo nel viaggio più famoso della storia in cui, tra sogno e realtà, prendono vita le suggestioni della fantasia dantesca. Appuntamento il 22 febbraio 2020 al PalaCatania a partire dalle ore 21.00. +

7. ReUse market al Mono. ReUse Market al Mono il 21 febbraio 2020

„ReUse Market – Seconda Edizione venerdì 21 febbraio - Un grande mercato con centinaia di pezzi esposti che avrà luogo al Mono, Via Gornalunga, 16 - Catania. Tre diverse aree espositive Market dedicate allo shopping, area food&beverage, corner relax, area musica live e tanto altro.

8. In giro per il mondo con Officine del Viaggio. In giro per il mondo con Officina del Viaggio il 22 febbraio 2020

„In giro per il mondo con Officina del Viaggio. Inizia il nostro incontro mensile alla scoperta del mondo. Per il primo appuntamento abbiamo deciso di portarvi a New York.

9. 'L'uomo, la bestia e la virtù' al Teatro Brancati dal 20 febbraio all'8 marzo 2020

'L'uomo, la bestia e la virtù' al Teatro Brancati dal 20 febbraio all'8 marzo 2020

„L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, regia Carlo Ferreri, scene e costumi Salvo Manciagli, luci Antonio Licciardello. Una farsa tragica, che sotto l’apparente leggerezza, irride i falsi valori morali e religiosi di una umanità ipocrita.

10. Mostra 'They' alla Galleria Massimoligreggi il 22 febbraio 2020

Mostra 'They' alla Galleria Massimoligreggi il 22 febbraio 2020

„Il 22 Febbraio 2020 alle h 19, la galleria Massimoligreggi è lieta di presentare la sua prima mostra collettiva intitolata they, loro. Il titolo è la parola chiave per capire e identificare al meglio una mostra di 11 artisti. “



11. Tour di Catania. Miti, fede e storie. Tour Di Catania: Miti, Fede e Storia il 23 febbraio 2020

„Partendo da Piazza Università percorreremo alcune strade piene di storia e di bellezza fino a raggiungere la prima cattedrale della città, la chiesa di Sant'agata la Vetere. L'ultima tappa prevederà, dunque, la visita all'interno della chiesa.“

12. Presentazione del libro 'Cosa Nostra S.p.a.'. cosa nostra s.p.a - sebastiano ardita parla del suo nuovo libro

„Venerdì 21 febbraio alle ore 20 presso Lettera 82, si terrà la presentazione del libro COSA NOSTRA S.p.A. Il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi (PaperFirst) di Sebastiano Ardita. Il magistrato dialoga col giornalista Sebastiano Gulisano.“

13. Presentazione del libro 'Note a piè pagina'. Presentazione del libro 'Note a piè pagina' il 21 febbraio 2020

„enerdì 21 febbraio 2020, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Claudia Grassi dal titolo 'Note a piè pagina'.“

14. Mostra 'Caravaggio Immersive'. Mostra 'Caravaggio Immersive' a Catania fino al 31 marzo 2020

"Caravaggio Immersive" sarà ospitata dal 12 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 al Museo Civico Castello Ursino di Catania.

„La mostra, prodotta da Italia Museo con la collaborazione del Comune di Catania, è un progetto multimediale che nasce dal racconto degli ultimi anni di vita del pittore.“



“15. Bastardi al We Tribe. 'Bastardi' al We Tribe da febbraio a maggio 2020

'Bastardi' al We Tribe da febbraio a maggio 2020

„W𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 è un centro culturale gestito e amministrato dalla compagnia teatrale e associazione culturale Teatro degli Specchi.