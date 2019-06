Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra della pepata di cozze, Festa della Musica, Performare Festival

1. Sagra della pepata di cozze. Mare Nostrum invita a partecipare alla classica SAGRA DELLA PEPATA DI COZZE che si terrà presso l'oratorio San Mauro, ad Aci Castello, nei giorni 21-22-23 giugno dalle ore 20.00. Durante le tre serate Mare Nostrum ha predisposto l'utilizzo di stoviglie biodegradabili nel rispetto dell'ambiente.

2. Festa Europea della Musica nel Centro Storico. Nel centro storico di Catania. Venerdì 21 giugno. Ingresso libero. FONDAZIONE LAMBERTO PUGGELLI - ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VINCENZO BELLINI - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO - FESTIVAL INTERNAZIONALE MAGIE BAROCCHE - JAZZ FRIDAY LIVE.

3. 'Letti di notte 2019'. In concomitanza con Letti di notte 2019 'Quelle che non giocano a carte' discuteranno dei libri: Alan Bennett Nudi e crudi Adelphi, Daniela Dawan Qual è la via del vento E/O, Kristin Hannah L'usignolo Mondadori, Helena Janeczek La ragazza con la leic Guanda, aTea Ranno L'amurusanza Mondadori, Éric Vuillard L' ordine del giorno E/O.

4. Marranzano World Fest. 10ª edizione SUONI NOMADI. Catania, Monastero dei Benedettini. 20-23 giugno 2019. Workshop e laboratori. INFO & ISCRIZIONI: workshop@marranzanoworldfest.org.

5. 'Il mio barocco - La sala degli specchi'. IL MIO BAROCCO/LA SALA DEGLI SPECCHI di MATTEO MAURO con un intervento di VIRTUAL REALITY creato da Danilo Pavone a cura di DANIELA VASTA E FEDERICA SANTAGATI. Evento finale con il supporto del Comune di Catania e di SanMicheleArtPower/opening 15 giugno, ore 19.00. KōArt – Unconventional Place, via San Michele, 28, Catania. Mostra attiva dal 15 giugno al 14 luglio 2019.

6. Performare Festival. 15 - 23 giugno • Serradifalco - Catania. Organizzazione: Collettivo SicilyMade. Comunicazione e Social Media Marketing: Theatron 2.0. “Per fare Isola” è il tema della seconda edizione di Performare Festival, kermesse dedicata all’arte performativa della scena contemporanea e alla giovane danza d’autore a cura del Collettivo SicilyMade/In Arte in partenariato con Zo Centro Culture Contemporanee, che dal 15 al 23 giugno si svolgerà tra il Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco (Caltanissetta) e Zō centro culture contemporanee a Catania.

7. 'Io leggo, tu scrivi'. Vuoi passare una piacevole serata in un ambiente fresco e amichevole? Vai al Teatro Zig Zag in via Canfora 69 a Catania per “Io leggo, tu scrivi” il primo appuntamento del “Club della Lettura e della Scrittura creativa”. Il 21 giugno alle ore 20.30 si leggeranno brani del romanzo di Salinger “Il giovane Holden”, e il 28 giugno del “Diario di Adamo ed Eva” dell’umorista Mark Twain, sempre alle ore 20.30.

8. Presentazione del libro 'La misura dell'amore'. Jack e Vale de Il Matricomio presentano il loro primo libro "La misura dell'amore". Appuntamento alla Libreria Ubik dei Portali di San Giovanni La Punta il prossimo 22 giugno a partire dalle ore 18.00. Ingresso libero.

9' Estate a Castello Ursino. "Pescheria Giacalone e figli" - da sabato 15 a giovedì 27 giugno 2019. Novità assoluta di Rosario Lisma - regia Rosario Lisma - scene e costumi Vincenzo La Mendola - assistente alla regia Gabriella Caltabiano - con Lucia Sardo, Barbara Giordano, Andrea Narsi, Luca Iacono - produzione Teatro Stabile di Catania.

10. Cena con delitto - Bloody Carillon. Sabato 22 Giugno ore 21:00. In prima assoluta il nuovissimo Giallo teatrale interattivo "The bloody Carillon". Spettacolo stile Horror per spettatori dotati di intuito, spirito di osservazione e voglia di svelare i misteriosi intrighi di una trama inquietante. Non abbiate paura, lo spaventoso carillon di Lenina vi aspetta. Lo spettacolo, l'interrogatorio condotto dal pubblico e dopo l'indagine vi offriamo un primo piatto e vino - rigorosamente rosso - per concludere una serata ricca di mistero.

11. Germogli - Un altro parco è possibile. Anche quest'anno il parco Madre Teresa di Calcutta (via Eleonora d'Angiò) ospiterà l’iniziativa ''Germogli – un altro parco è possibile'', giunta alla 7° Edizione e promossa dai volontari di Nuova Acropoli. L’invito è rivolto a tutti i cittadini per giorno 23 giugno 2019 a partire dalle 17:00 per vivere insieme una giornata di festa! L’auspicio, infatti, è quello di rendere vivo il parco restituendogli la dignità di un luogo d’incontro reale, non un posto dove tante solitudini si incrociano, ma un ritrovo per vivere la dimensione umana all’aria aperta. Per questo motivo il pomeriggio sarà caratterizzato da musica, laboratori, giochi, spettacoli, dialoghi e scambi di idee necessari in un mondo che sembra avere sempre meno tempo per fermarsi un attimo a riflettere e condividere ciò che più profondamente fa parte di noi, dell'essere umano. Quest’edizione sarà dedicata al Solstizio d’Estate, per celebrare, insieme alla città, la bellezza della Luce dentro e fuori di noi, la maturazione delle idee che diventano azioni.

12. Mostra 'Paludi'. Apre al pubblico sabato 22 giugno alle ore 19.00 nella sala espositiva della Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte la mostra “Paludi” di Giuseppe Agnello, a cura di Daniela Fileccia, promossa e ideata dal presidente della Fondazione Alfredo la Malfa e da Dario Cunsolo, con il patrocinio del comune di San Giovanni la Punta (CT) e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (PA). Lo scultore siciliano, dopo la recente esposizione “Dalle Dure Pietre” al Parco Archeologico della Valle dei Templi (AG) e “Arcadio/terra in moto” al Parco Archeologico di Naxos – Taormina (ME), in occasione di questa mostra presenta circa 15 opere della produzione recente, di cui alcune installative, accomunate dalla materia calcareo-cementizia, richiamando il lungo processo di fossilizzazione. In tutta la produzione dell’artista siciliano, la natura è la fonte alla quale attingere per la costruzione di forme e concetti, siano essi figure umane o elementi vegetali.

13. I misteri di Catania. Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, ed esoterici, nonché la dialettica degli opposti. Sarà data una interpretazione alle statue poste sugli abachi del portale della Chiesa del Santo Carcere. Si parlerà della Norma e il rapporto con la dea Luna, delle donne che fecero parte della storia di Catania quali ad esempio Gammazita e la Baronessa di Giuliano, del sincretismo che lega S.Agata a Iside e dei simboli del castello Ursino; si passerà dal sacro al profano scoprendo il balcone della vergogna e la porta segreta.

14. Catania tra misteri e leggende. Leggende, curiosità ed aspetti storici meno conosciuti saranno le principali chiavi di lettura del tour. Il resto vi sarà svelato nel corso della passeggiata notturna, che in questa occasione sarà guidata da Filippo, che avrà modo di immergerci in una serata di inizio estate diversa ed alternativa.

15. Mostra 'Nobody - Odysseo is my name. Nobody - Odysseo is my name è la prima di un ciclo di mostre fotografiche che racconteranno al pubblico storie di accoglienza identità e partecipazione, e fa parte della serie di eventi, dal titolo Quassùd Experience, promossa dall’associazione Isola Quassùd, incubatore creativo per giovani stranieri e italiani. Gli eventi avranno luogo tra giugno e luglio negli spazi di Orient Experience4, il primo ristorante etnico-solidale a Catania gestito da rifugiati e migranti, nato sotto il patrocinio di UNHCR.