Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Popup Market, Peter Pan al Metropolitan, Mostra 'Senegal al quadrato'

„Pop Up Market Sicily • SAL. Sabato 23 FEBBRAIO 2019 | 17.00-01.00 • Domenica 24 FEBBRAIO 2019 | 11.00-22.30. SAL Spazio Avanzamento Lavori - Catania. Torna Pop Up Market Sicily con la prima edizione del 2019, il super market e “terronissimo” torna a colorare la città.

'Fronte del Porto' al Teatro Stabile dal 19 febbraio al 3 marzo 2019

„Dal 19 febbraio 2019 al 3 marzo 2019 appuntamento al Teatro Stabile di Catania con lo spettacolo dal titolo 'Fronte del Porto'. Di Budd Schulberg con Stan Silverman. Traduzione e adattamento di Enrico Ianniello. Uno spettacolo di Alessandro Gassmann. Scene di Alessandro Gassmann.

MEIN KAMPF KABARETT

„MEIN KAMPF KABARETT, lo spettacolo di Nicola Alberto Orofino con Giovanni Arezzo - Francesco Bernava Egle Doria – Luca Fiorino e Alice Sgroi (prodotto da Mezzaria Teatro) che andrà in scena al Teatro del Canovaccio dal 21 al 23 Febbraio alle ore 21.00 e domenica 24 Febbraio alle ore 18.00 nell'ambito della stagione teatrale 2018/19. “

Mostra fotografica 'Senegal al quadrato' dal 23 febbraio 2019 al 31 marzo 2019

„Giunge a Catania per la prima volta la mostra fotografica Senegal al Quadrato realizzata dall'artista Francesco Piazza, piccoli quadrati compongono quadrati sempre più grandi, "piccoli contributi" possono fare "grandi cose". In collaborazione con l'associazione "i bambini di Ornella" che da anni si occupa di garantire assistenza ai Talibé, il progetto nasce con lo scopo di supportare le attività svolte dalla stessa associazione in terra senegalese, come già avvenuto grazie alla raccolta fondi dell'anno 2015/16 che ha garantito ai Talibé assistenza e cure mediche. L'inaugurazione avverrà in data sabato 23 febbraio alle ore 19:30 presso la sede UC English di viale XX Settembre n°50 a Catania.

Spettacolo giallo: "La casa del parco" dal 21 al 24 febbraio 2019

„“La casa del parco” di Giuseppe Romualdi - adattamento e la regia di Mario Guarneri. Una casa signorile immersa in un parco, una famiglia benestante, uno sparo, un cadavere, un giudice che indaga. Gli elementi sono i più classici del giallo ma la storia che raccontiamo dietro è un’altra. È la storia di individui costretti, di persone che non possono scegliere per il proprio futuro. Ognuno dovrebbe poter decidere la propria strada anche se le sue idee non sono condivise dalla società, sono immorali o addirittura illegali. Dal 21 al 24 febbraio 2019 giovedì ore 20:30, venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 19:00.

Peter Pan al Teatro Metropolitan dal 22 al 24 febbraio 2019

„Appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania dal 22 al 24 febbraio 2019. Rock, letteratura e filosofia: PETER PAN – Il Musical riunisce nei suoi 160 minuti i magici personaggi nati dalla mente di James Matthew Barrie che con “Peter e Wendy”, romanzo del 1911 ambientato negli stupendi giar-dini di Kensington, ha creato un mito ancora oggi attualissimo capace di toccare tante sfere della nostra società.“

Il sigillo spezzato- Il puzzle game del Monastero il 23 febbraio 2019

„Un antico nemico del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena è tornato all’attacco. Per difenderlo si hanno solo 120 minuti in cui risolvere misteriosi e controversi enigmi, orientandosi nel convento benedettino più grande d’Europa. Sembra l’incipit di un noir e invece si tratta de “Il Sigillo spezzato”, il puzzle game del Monastero dei Benedettini. L’appuntamento per i giocatori è per sabato 23 febbraio alle ore 19:30 e alle ore 20:30. Il gioco si sviluppa su una storia immaginata da Officine Culturali che deve essere completata e riscritta attraverso le competenze logico-deduttive dei partecipanti e sulle affinità di gruppo.

Presentazione del libro 'Mazzarona' il 24 febbraio 2019

„Domenica 24 febbraio 2019, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Libreria Prampolini con la presentazione del libro di Veronica Tomassini dal titolo 'Mezzarona'. Ingresso libero.

Presentazione del libro 'Il congiuntivo: questo sconosciuto' il 22 febbraio 2019

„Venerdì 22 febbraio 2019, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Catania con la presentazione del libro di Vincenzo Vitale dal titolo 'Il congiuntivo: questo sconosciuto'. Ingresso libero.“

Presentazione del libro "Le case del malcontento" il 22 febbraio 2019

„Venerdì 22 febbraio 2019, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Sacha Naspini dal titolo 'Le case del malcontento'. Ingresso libero.“

Presentazione del libro 'Sicilia terra d'amore'

„Venerdì 22 Febbraio ore 17,30 - Corso Sicilia 91. Presentazione del libro 'Sicilia terra d'amore' di Carmen Toscano Algra. Con l'autrice interverrà Chiara Longo.

San Friday at MA Catania il 22 febbraio 2019

„Festa del venerdì a Catania, il Friday che si declina in mille modi diversi al MA. La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata e del dj set a rotazione. In teatro, dalle 22.30 in poi, ogni venerdì si esibisce una band diversa che viene selezionata con cura e competenza musicale tra le migliori realtà dell'isola. Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance. “

Catania tra misteri e leggende by night

„Il tour è svolto interamente a piedi. La quota di partecipazione sarà versata direttamente in loco. Il contributo di partecipazione è di euro 10 a persona adulta. Bambini accompagnati sotto i 12 anni non pagano.

Mystery Tour - Ombre nella Notte il 24 febbraio 2019

„OMBRE NELLA NOTTE. Domenica 24 Febbraio 2019. Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.00. Si raccomanda la massima puntualità. Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara Gallo e del “misterioso” Tommaso Tosto. “

Venerdì all'ECS Dogana il 22 febbraio 2019

„Venerdì 22 febbraio 2019, a partire dalle ore 22.00, appuntamento classico all'ECS Dogana con Dj set, open wine e free buffet. TICKETS - Uomo/Donna Omaggio 2€ dalle 21.30 alle 00.00 (solo in lista Nominale) - Uomo/Donna 10€ Ingresso Open Wine + Free Buffet (Vi verrà consegnato un braccialetto per poter accedere alla serata) - Uomo 10€ e Donna 5€ dalle 00.00 alle 1.30 (solo in Lista Nominale) - Uomo/Donna 10€ dall'1.00.