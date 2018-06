Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Performare Festival, Domenica del Lettore, Learn by Movies

1. La Domenica del Lettore e della Lettrice il 24 giugno 2018

„Anche per questo mese di giugno 2018 appuntamento a Piazza Federico di Svevia il prossimo 24 con 'La domenica del lettore e della lettrice'. Condivisione di storie e di libri per poter imparare nuovi argomenti insieme.

2. catania barocca e romana: sunset tour

„Un percorso tra strade, statue, chiese e monumenti della Catania barocca e romana, dal tramonto alle prime luci della sera. Il tour partirà da Piazza Duomo, il salotto della città. Vi sposterete a seguire in Via Crociferi, piccolo gioiello barocco che si estende tra chiese, palazzi e monumenti, fino al Monastero dei Benedettini. Il tour si concluderà davanti il Castello Ursino.“

3. performare festival

„SABATO 23 GIUGNO ore 21.00. BEVIAMOCI SU_NO GAME di e con Francesco Colaleo, Maxime Freixas, Francesca Linnea Ugolini Produzione Compagnia Artemis Danza in collaborazione con ACS Abruzzo Circuito Spettacolo. DOMENICA 24 GIUGNO ore 21.00. TRAMPLED ROSES di e con Horacio Macuacua in collaborazione con Edivaldo Ernesto Lo spettacolo sarà anticipato dalla performance dei partecipanti al workshop.

4. Learn by Movies Speciale - Into the black: inside Spike Lee dal 23 al 27 giugno 2018

„Da sabato 23 a mercoledì 27 giugno, alle ore 21, Learn by Movies propone "Into the black: inside Spike Lee", la speciale edizione "summertime" del cineforum dell'Università di Catania. Quest'anno la rassegna è dedicata al celebre regista afroamericano Spike Lee, con cinque proiezioni che si terranno tutte al Chiostro di ponente del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania. I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L'ingresso è libero.“

5. 'Good Morning Pini' il 24 giugno 2018

„Domenica 24 Giugno dalle 17,00 primo appuntamento della stagione estiva al suono di "Good Morning Pini" a Nicolosi. Music, food, drink, market, adventure park. Prezzo speciale per la birra dalle ore 17 alle ore 20.

6. pioggia - esposizione personale di pittura di luca lombardo

„OZ Galleria d’Arte presenta “Pioggia”, esposizione personale di Pittura di Luca Lombardo, a cura di Michele Romano. In mostra l’ultima produzione dell’artista catanese, collage e tecniche miste che affrontano il contrasto quotidiano tra possibilità e necessità attraverso la metafora della pioggia. Ingresso libero.

7. 'Bollicine del Vulcano in città' alla Cru Enoteca il 23 giugno 2018

„Protagonista indiscusso di questo evento è lo spumante etneo. La sua eccellenza è ancora sconosciuta a molti, ed è per questo che gli verrà dedicata una serata che gli renda onore, offrendo l'opportunità di degustare la sua bontà, finezza ed eleganza e il suo inconfondibile sapore. Scoprirete nello stesso tempo le diversità delle aziende produttrici con specifiche peculiarità provenienti dal territorio.“

8. Catania Urban Landscape - Workshop di fotografia il 23 e 24 giugno 2018

„Un'esperienza unica, costruttiva e divertente. Per imparare a vedere oltre con Fabrizio Villa workshop il prossimo 23 e 24 giugno 2018 al Museo Diocesiano di Catania.“

9. 'Nero Espresso feat Sunlightsquare' ai MercatiGenerali il 23 giugno 2018

„Sabato 23 giugno 2018. NERO ESPRESSO Season n. 8 ai Mercati Generali (SS KM 69 Catania). Live set: SUNLIGHTSQUARE (London). Djs Roberto Agosta | Massimo Napoli | Salvo Borrelli | Giacomo Cottone. Info Ticket: fino alle 23 > free entry, dalle 23 alle 1.30 > € 8 in lista ridotto, € 10 intero. Dalle 1.30 > € 10.“

10. catania tra misteri e leggende by night

„Il tour tra misteri, simboli e leggende di Catania by night. Passeggerete tra statue, monumenti, palazzi e storia, conoscerete aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali dell'itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, Piazza Duomo ed il suo “Liotru” (piccolo break caffè e due chiacchiere), per finire in tarda serata nel "tenebroso" Castello Ursino. Il resto sarà svelato nel corso della passeggiata.

11. Presentazione del libro 'Borghi di Sicilia' il 23 giugno 2018

„Presentazione del Libro: "Borghi di Sicilia", Atmosfere, cultura, arte e natura di 58 luoghi di straordinaria bellezza. I Borghi di Sicilia sono come scrigni dimenticati in fondo ai forzieri: se si ha la ventura di scovarli svelano sorprendenti tesori che l’ombra del tempo e l’oblio degli uomini hanno mantenuto nel loro sincero e incontaminato splendore. “

12. 'San Giovanni Decollato' al Teatro Sipario Blu dal 22 al 24 giugno 2018

„La Compagnia "Sipario Blu" ritorna con una commedia brillante in tre atti di Nino Martoglio "San Giovanni decollato". Appuntamento dal 22 al 24 giugno 2018 al Teatro Sipario Blu. “

13. Presentazione del libro 'Volevo essere orfano' il 22 giugno 2018

„Interviste a Marco Boato, Luciana Castellina, Raimondo Catanzaro, Donatella della Porta, Andreina De Tomassi, Lidia Menapace, Tano D’Amico, Loredana Rotondo, Eugenio Finardi, Claudio Lolli, Gianfranco Manfredi, Paolo Pietrangeli, Emanuela Moroli, Chantal Personè. Volevo essere orfano è l'insieme di questi racconti: le interviste di Patrizia Maltese ad alcuni dei più grandi protagonisti di quell'epoca ne descrivono bellezza e contraddizioni.

14. Presentazione del libro 'Rocco Chinnici' il 22 giugno 2018

„Venerdì 22 giugno 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Donato Di Trapani dal titolo 'Rocco Chinnici'. Ingresso libero. Donato Di Trapani è nipote di Rocco Chinnici e consigliere della fondazione a lui intitolata.“

15. giallo interattivo "dies irae"

„SABATO 23 GIUGNO ore 21:00 ritorna l’appuntamento con i "Gialli interattivi De Curtis". Grande debutto del nuovo, attesissimo, esclusivo thriller "DIES IRAE il giorno dell’ira”. Un inquietante monastero francese fa da sfondo ad una storia fitta di intrighi e misteri. Passioni e delitti che il pubblico dovrà comprendere, interrogare i sospettati ed infine scoprire il colpevole.“