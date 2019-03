Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Lungomare Fest, Etna Chocolate, Giornata FAI

1. Angelo Duro in "Perchè mi stai guardando?". Angelo Duro da solo sul palco, ci farà ridere, riflettere e, forse, anche cambiare. Nello spettacolo racconta la storia di come, da bravo bambino quale era, ha dovuto reagire alle fregature e alle ingiustizie della vita, scegliendo di diventare cattivo. In un’ora e mezza analizza a modo suo la realtà di ieri e di oggi, l’uomo e la donna, gli animali e la natura, il presente e il futuro. Appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania il 22 marzo 2019 a partire dalle ore 21.00.

2. Etna Chocolate 2019 a Riposto. Etna Chocolate 2019 a Riposto dal 22 al 24 Marzo Villa Pantano Riposto (CT). Area Chocolate /Area prodotti Tipici. Area Artigianato/Area Expo. Area Luna Park. Animazione Bambini, Spettacoli e tanto ancora.

3. Mostra fotografica 'Dentro ed attraverso' di Francesco Pennisi. Dal 22 Marzo al 6 Aprile 2019. Vernissage: Venerdì 22 Marzo 2019 - ore 19,00. Open: 22 Marzo - 6 Aprile 2019. Lun-Ven 17.00-19.00. Sab-Dom 11.00-13.00 17.00-19.00.

4. Modena City Ramblers at MA Catania. Sabato 22 marzo h. 22. Ticket euro 20,00. Dopo tante piazze, arene e feste all’aperto, i Ramblers tornano alla dimensione accogliente dei club. I Modena City Ramblers in questo tour sono: - Davide Dudu Morandi, voce - Franco D’Aniello, flauto e tromba - Massimo Ice Ghiacci, basso - Francesco Fry Moneti, violino, chitarra e plettri vari - Leonardo Sgavetti, fisarmonica e tastiere - Gianluca Spirito, chitarra e plettri - Roberto Zeno, batteria e percussioni.

5. Expo Vintage. Expo Vintage è un evento fieristico dedicato alla storia, alla cultura, al passato che torna di moda. Un salto con la memoria agli stili, il design, gli usi ed i costumi di un’intera epoca che hanno lasciato indelebili ricordi nella memoria. Un imperdibile appuntamento con l’antiquariato, le antichità, la musica, l’arte, gli accessori, l’abbigliamento, i videogames e tanto altro. Espositori, appassionati, semplici collezionisti di rarità e pezzi storici si incontreranno in una tre giorni ricca di appuntamenti.

6. Adriano LIVE al Teatro del Tre. Frankensound Sala Prove Registrazioni e Teatro del Tre presentano: Adriano. Adriano è il progetto musicale Pop Elettronico di Adriano Di Mauro che compone e registra i suoi pezzi. La live band è formata da Giulio Fodale (synth), Alessandro Moncada (synth,voce), Serena Miceli (Basso) e Adriano di Mauro (Voce, chitarra e loop).

7. Grazie Eh - Spettacolo musico-teatrale dedicato a Luca Cardillo. Grazie Eh! è una rappresentazione musico-teatrale scritto e diretto da Riccardo Coppa e interpretato da Mario Falanga, in memoria di Luca Cardillo recentemente scomparso a causa di un tumore maligno alla gamba la cui storia aveva commosso tutta l’Italia. Questi due giovani talentuosi ed emergenti nel mondo del teatro, si sono impegnati nel ricordo di un amico con cui hanno condiviso la passione per il teatro. Appuntamento sabato 23 marzo 2019 a partire dalle ore 21.00 presso UC English.

8. Presentazione del libro 'Un giorno verrà'. Sabato 23 marzo 2019, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Prampolini con la presentazione del libro di Giulia Caminito dal titolo 'Un giorno verrà'. Giulia Caminito è nata a Roma nel 1988 e si è laureata in Filosofia politica.

9. Fondazione Brodbeck - Giornate FAI di Primavera. La Fondazione Brodbeck apre i suoi spazi in occasione delle Giornate FAI di Primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Il tema scelto dal Fondo Ambiente Italiano per l'edizione di quest'anno è quello della forza del contesto urbano e delle relazioni di cui si alimenta.

10. Primavera DAY ai Mercati Generali. Domenica 24 marzo 2019, a partire dalle ore 13.00, appuntamento ai Mercati Generali con la manifestazione dal titolo 'Primavera Day'. Musica, cibo a volontà (sarà possibile portare anche la propria colazione/pranzo a sacco, drink esclusi). Oltre al Dj set nel corso della giornata si esibirà anche 'Any Other'.

11. Lungomare Fest - Artigian City. Domenica 24 marzo 2019, a partire dalle ore 10.00, appuntamento a Catania, precisamente al Lungomare di Ognina, con la manifestazione dal titolo 'Lungomare Fest - Artigiancity'.

12. Spring Fest Land. Domenica 24 marzo 2019, a partire dalle ore 8.30, appuntamento a 'Land-La Nuova Dogana' con la manifestazione dal titolo 'Spring Fest Land'.

13. Riapertura Casa delle Farfalle Monteserra. Appuntamento DOMENICA 24 MARZO al Parco Monteserra dalle ore 10 per l'apertura della nuova stagione alla CasadelleFarfalleMonteserra. La Casa delle Farfalle Monteserra, la prima del Sud Italia, è una grande voliera tropicale dove centinaia di farfalle, tra le più belle e straordinarie del mondo, dalle forme e i colori più vari, sono libere di volare. In mezzo alla sua rigogliosa vegetazione si possono osservare a distanza ravvicinata in tutta la loro bellezza mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale.

14. Grease alla Sala De Curtis. Sabato 23 marzo, sabato 30 marzo e sabato 4 maggio, sempre alle ore 21.00, appuntamento alla Sala De Curtis con lo spettacolo dal titolo 'Grease'. Approvato dalla Theatrical Rights Worldwide di Londra ritorna il musical più amato, più ballato, più "ramalamalama" al mondo, ritorna GREASE.

15. 'Il buio è servito' al Centro Sicilia. Si chiama “Il buio è servito tour…Il gusto non ha bisogno della vista” ed è la settimana per esplorare l’universo sensoriale dei disabili visivi. L’evento in programma al parco commerciale Centro Sicilia, sostenuto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania (Uici) e dal Comune di Misterbianco, prenderà il via sabato 16 marzo e si concluderà il 23 marzo con un vero e proprio ‘pranzo al buio’ di beneficienza che servirà a sostenere le iniziative dell’Uici. L’attività, ogni giorno, coinvolgerà non solo la clientela del parco commerciale, ma anche i ragazzi delle scuole di Misterbianco che parteciperanno alle ‘merende al buio’: tutte le mattine, infatti, gli studenti indosseranno una mascherina oscurante e consumeranno la merenda vivendo così una esperienza sensoriale diversa.