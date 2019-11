Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'Cetto c'è' al cinema, BeerCatania, Magma

1. Cetto C’è, senzadubbiamente. Antonio Albanese torna al cinema dal 21 novembre

„Il regista Giulio Manfredonia, torna a dirigere Antonio Albanese nel terzo capitolo di quella che è stata definita la “triologia d’u Pilu”, con una sceneggiatura moderna e dissacrante firmata dallo stesso Antonio Albanese e Piero Guerrera. Per abolire la Repubblica e permettere l’ascesa al trono del nostro Cetto, con il nome di Cetto Buffo, Re delle due Calabrie, è stato indetto un vero e proprio referendum sulla rete dove il popolo italiano potrà esprimere la propria preferenza ma, alla fin fine, dovrà sempremente sostenere le idee di Cetto La Qualunque. Cetto C’è, senzadubbiamente. Antonio Albanese torna al cinema dal 21 novembre

„Prodotto da Wildside, Fandango e Vision Distribution, sarà distribuito dalla stessa Vision distribution dal 21 novembre nella sale di tutta Italia.

2. Festa dell'Artigianato a Paternò dal 20 al 25 novembre 2019

„Seconda edizione "Grande Festa dell'Artigianato": dal 20 al 25 novembre 2019 in un luogo storico, memore di una civiltà passata mai dimenticata, si vivrà l'incanto del mondo contadino etneo attraverso l'allestimento di una mostra ricca di stand dedicati all'artigianato e alle antiche tradizioni. Inaugurazione giorno 20/11/2019 alle ore 10,00. Domenica 24 Novembre accoglierà i visitatori alla scoperta dei luoghi dell'antica civiltà contadina etnea, rivivendo gli aspetti ambientali e storico-culturali del borgo contadino paternese.

3. commedia teatrale in tre atti "nenti fari ca nenti si sapi" regia agnese fallica

„Dopo il grande successo di Miseria e Nobiltà, la Compagnia Teatrale Thalia di Paternò porta in scena al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco un'altra esilarante commedia dal titolo "Nenti fari ca nenti si sapi", una commedia in tre atti con la Regia di Agnese Fallica.“

4. Beer Catania dal 22 al 24 novembre 2019 - Festival Birre Artigianali

„Ritorna il BeerCatania dal 22 al 24 novembre presso il Padiglione B dell’ex-Mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena. Siamo alla nona edizione del BeerCatania, il festival delle birre artigianali che racconta l’entusiasmo di tante giovani realtà. Regina dell’evento la birra artigianale declinata in diverse ricette da accompagnare alle tante proposte di localfood.

5. Magma - Mostra di cinema breve il 22 e 23 novembre 2019

„Ventitré cortometraggi in gara da tredici Paesi del mondo per celebrare il 18esimo anno del festival. Sono i numeri della selezione 2019 di Magma - Mostra di cinema breve, che anche quest’anno si terrà al multisala Margherita di Acireale. L’appuntamento è fissato per i prossimi 22 e 23 novembre, quando saranno proiettati i corti e proclamati i vincitori. Saranno assegnati il premio Lorenzo Vecchio (dedicato al fondatore del festival e suo primo direttore artistico), il premio del pubblico e le menzioni speciali. Organizzato dall’associazione culturale Scarti, quest’anno Magma ha ricevuto oltre 950 lavori da 58 Paesi.

„Nuova esperienza all’interno del Ma Catania. Arriva il TEMPORARY FOOD ovvero il nuovo concept di ristorazione. Ogni mese ci sarà un protagonista assoluto: il panino, la carne, la pasta, il pesce, la pizza. Ottobre, Novembre e dicembre saranno i mesi dedicati all’arte del panino. Una definizione che racchiude i valori autentici del nostro paese: la bellezza, la creatività, la passione, la qualità e l’eccellenza. Un protagonista, il panino, accompagnato da alcuni degni attori comprimari come gli antipasti e i secondi di mare e di terra.

7.Catania - Una Città moderna fra le due Guerre il 23 novembre 2019

„Una passeggiata fra le architetture che raccontano la nuova società, l’economia e la cultura della città etnea nei primi decenni del Novecento. Dal razionalismo della Camera di Commercio, ai nuovi assi di sviluppo urbano, gli edifici racconteranno la vita di Catania negli anni a cavallo fra le due guerre. Guest star: Camera di Commercio e Cinema Odeon (visita interna). Sabato 23 novembre h 9.45.

8. Incontro 'La mafia comanda a Catania?' il 23 novembre 2019

„A 28 anni dalla pubblicazione de "La mafia comanda a Catania" ne discuteranno, assieme all'autore, Sebastiano Ardita e Maurizio Caserta. Modera Mario Barresi. SABATO 23 NOVEMBRE, ORE 19.00. L'evento è promosso dal Teatro Machiavelli in collaborazione con Fondazione Lamberto Puggelli, l'Ass. "Ingresso Libero", l'Università degli Studi di Catania. Teatro Machiavelli, Piazza Università 13, Catania.“

9. max huber. centenario della nascita 1919—2019

„22—24 novembre 2019 Catania, Accademia di Belle Arti, palazzo vanasco. Opening venerdì 22 novembre 2019 ore 18.00—23.00. Una mostra per ricordare un protagonista della grafica internazionale, nell’anno del suo centenario della nascita. Oltre cento artefatti provenienti dall’Archivio Max Huber di Novazzano (Svizzera) e Tokyo (Giappone), archivi e collezioni private italiane e straniere, progettati dal 1940 al 1990. L’Archivio Max Huber è custodito presso l’abitazione-atelier di Aoi Huber Kono, a Novazzano in Canton Ticino, Svizzera, nasce dopo la scomparsa di Max Huber, avvenuta nel novembre del 1992. “

10. passeggiata dal sapore medievale

„Piacevole passeggiata per le vie e viuzze dell’antico borgo di Nunziata, curiosità e leggende ci accompagneranno fino a giungere alla chiesa medievale della Nunziatella ed al sito archeologico con mosaici del V-VI secolo. Qui storia e gastrosofia si fondono in un aperitivo medievale che potrete degustare nelle ricette originali del XII secolo. Luogo d’incontro: piazza Itria Nunziata di Mascali (CT) ore 10.00. “

11. Alla scoperta del Palazzo Biscari. alla scoperta del palazzo biscari

„Torna il tour alla scoperta di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houel a Goethe da Denon a Brydone.“

„Venerdì 22 Novembre, dalle 16.00 baby dance preshow e laboratorio creativo, a seguire baby dance show con Carolina e Topo Tip, foto e firmacopie.

„Tante novità in Salone. Opening Party 'Abitare' il 22 novembre 2019 a partire dalle ore 19.00 in Via Pasubio 2 a Catania. Djset: Maria Grazia Vinciguerra, luci: Blu Pixel Service. Galleria KoArt con Arianna Matta. Catering: Dario Pistorio. Sponsored by Amaro Indigeno, Enoteca le 3 botti.“

14. Laboratorio 'Tarocchi - Il viaggio delle tradizioni' dal 23 novembre 2019 al 15 febbraio 2020

„Laboratorio esperienziale presso OPEN Via Porta di ferro, 38, 95131 Catania. Dal 23 Novembre al 15 Febbraio a cura di Lidia Papotto E' necessaria la prenotazione. Il nostro laboratorio: I Tarocchi sono un libro muto strutturato per immagini archetipiche, un ponte tra intuito e ragione, inconscio e conscio che ci consente di approfondire un dialogo con noi stessi/e. In questo laboratorio esperienziale sarà affrontato lo studio delle Lame degli Arcani Maggiori dei Tarocchi marsigliesi restaurati da A. Jodorowsky e Marianne Costa.“

„La mostra "Sovraesposizioni" è divisa in due sezioni: Nella prima, sono esposte le opere Pop dell’artista, i mondi da lui creati, le immagini che lo spettatore conosce da sempre ma che, forse, non ha mai osservato, o ascoltato, veramente. Nella seconda nuova collezione, Tony Leone rivisita la dimensione simbolica della Storia dell'arte e la sottopone al vaglio della sua personale visione erotica.“