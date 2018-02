Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Notte dei Musei, Hobby Show e 'Cioccolatiamo'

1. Notte dei Musei. 'Notte dei Musei' il 24 febbraio 2018

„Sabato 24 febbraio, a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 00.00, altro imperdibile appuntamento con la 'Notte dei Musei'. Come di consueto nel corso della settimana il Comune di Catania (al seguente link) renderà noti i siti archeologici ed i musei che aderiranno all'iniziativa.

2. 'Hobby Show Catania' dal 23 al 25 febbraio 2018

„Hobby Show Catania, il Grande Salone Italiano della creatività manuale femminile, sbarca in Sicilia e sarà dal 23 al 25 febbraio 2018 a Le Ciminiere. Un appuntamento da non perdere, che offre l’opportunità di fare acquisti divertendosi, di aggiornarsi sulle ultime tendenze presentate dalle aziende leader nel settore dell’hobbistica creativa.

3. 'Cioccolatiamo' a Piedimonte Etneo dal 23 al 25 febbraio 2018

„La Grande Festa dedicata al Cioccolato torna con la sua 5° EDIZIONE dal 23 al 25 Febbraio 2018 nella cornice del Centro Storico di Piedimonte Etneo in provincia di Catania. Tre giorni in cui la strada che porta all'Etna sarà ricca di gustosissimi Stand dedicati al cioccolato nelle sue diverse esplicazioni.

4. Davide Shorty LIVE al MA Catania il 23 febbraio 2018

„Venerdì 23 febbraio MA e Fun or Nothing avranno il piacere di presentare lo spettacolo di DAVIDE SHORTY. Una delle voci più apprezzate del panorama nazionale, un artista capace di far convivere la tradizione cantautorale italiana con la black music, vera passione del cantautore palermitano.

5. 'M'illumino di meno' al Monastero dei Benedettini il 23 febbraio 2018

„Ritorna anche quest’anno al Monastero il tradizionale appuntamento con “M’illumino di Meno”, giunto ormai alla sua nona edizione: si tratta di una campagna nazionale ideata da Caterpillar, trasmissione radiofonica di Rai Radio2, che promuove una serie di iniziative in tutta Italia con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ai temi ambientali e, soprattutto, al risparmio energetico. L’edizione 2018 di M’illumino di Meno è dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi con l’obiettivo di raggiungere i 555 milioni di passi, quelli che servono per giungere a piedi la Luna.

6. Vini della Valpolicella il 23 febbraio 2018

„Venerdì 23 febbraio 2018 appuntamento alla Cicchetteria Glera a partire dalle ore 18.00 con le degustazioni dei vini della Valpolicella con l’Azienda Vinicola Farina. Costo di partecipazione 20€ a persona. Per info e prenotazioni 349.8483547 o messaggio FB.

7. Fabio Abate LIVE allo Zo Centro Culture Contemporanee il 25 febbraio 2018

„Fabio Abate ritorna dal vivo nello splendido scenario del Centro Culture Contemporaneo Zo con uno spettacolo unico nel suo genere. Un concerto per raccontare al pubblico canzoni, storie di vita dal sapore tragi-comico, tematiche surreali, ballate bohemienne.

8. Presentazione del Corto "Thriller - The Walking Dead Inspired" il 25 febbraio 2018

„Finalmente sta per uscire il corto ispirato a AMC The Walking Dead. L'uscita ufficiale del corto è prevista per il 26 Febbraio 2018 ma un'anteprima sarà proiettata domenica mattina 25 Febbraio 2018 alle 10,30 al Cinema Metropolitan di Trecastagni.

9. 'Le assaggiatrici di e con Rossella Postorino' alla Libreria Vicolo Stretto il 25 febbraio 2018

„Domenica 25 febbraio 2018, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con Rossella Postorino ed il suo libro 'Le assaggiatrici'. Ingresso libero.

10. Appunti per un naufragio - Reading di Davide Enia a Catania il 25 febbraio 2018

„Non una presentazione, ma l'autore sul palco a interpretare il suo libro: stavolta la scena di Leggo. Presente indicativo è tutta per Davide Enia e per il reading tratto da "Appunti per un naufragio". Appuntamento domenica 25 febbraio 2018 allo 'Scenario Pubblico'.“

11. soggiornando vicino altrescene@zo

„"Soggiornando Vicino" è una delle pochissime opere pubblicate di una figura leggendaria e al tempo stesso semisconosciuta del novecento letterario catanese, Turi Salemi. Appuntamento il 23 febbraio 2018 allo Zo.“

12. alessandro e il topo meccanico | racconto animato e laboratorio per bambini

„Racconto animato e laboratorio di costruzione per bambini a cura di Teatro Manomagia | Domenica 25 febbraio ore 16:00 | Squonk! Piccoli al Teatro Coppola. Dopo il grande successo di pubblico del primo appuntamento, domenica 25 Febbraio alle ore 16:00 ritorna Squonk! Piccoli al Teatro Coppola, la rassegna di spettacoli e laboratori interamente dedicata all’infanzia.

13. masterpiece live al lettera 82

„Appuntamento sabato 24 febbraio 2018 alle ore 22 presso Lettera 82 Pub piazza dell'Indirizzo 11/14 (zona pescheria) - Catania. Ingresso libero.

14. viaggio attraverso territori e profumi del tartufo di sicilia

„Sabato 24 Febbraio, alle ore 20.30, negli splendidi saloni di Dimora De Mauro, una serata dedicata ai Tartufi Siciliani. Il relatore, Dott. Gianrico Vasquez, docente di morfologia vegetale all'Università di Catania ed esperto micologo, vi guiderà alla scoperta di questi pregiati frutti dei boschi della nostra isola.

15. peter pan e capitan uncino

„Quale bambino non vorrebbe trovarsi faccia a faccia con il suo personaggio preferito? E’ proprio quello che accadrà al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, nello spettacolo con attori, burattini e video filmati “Peter Pan e Capitan Uncino”. Dal 10 febbraio, con repliche tutti i fine settimana, sabato alle 18.00 e domenica mattina alle ore 11.00, fino al 4 marzo, i piccoli spettatori si troveranno partecipi delle avventure di due tra i più amati personaggi della letteratura per l’infanzia, il sempre bambino Peter e il cattivone pasticcione e sfortunato Jack Uncino, nemici tra loro ma comunque inseparabili.“