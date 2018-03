Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Pasquettando, Scie Market, Earth Hour

1. 'Mariti e Mogli' al Teatro ABC dal 23 al 25 marzo 2018

„Dal 23 al 25 marzo 2018 appuntamento al Teatro ABC con lo spettacolo dal titolo 'Mariti e Mogli'. Con Monica Guerritore e Francesca Reggiani dalla sceneggiatura del film omonimo di Woody Allen. Regia e drammaturgia Monica Guerritore con Ferdinando Maddaloni e Cristian Giammarini e con Enzo Curcurù, Lucilla Mininno, Angelo Zampieri, Malvina Ruggiano.

2. 'Mario Biondi Instore' alla Libreria Feltrinelli il 23 marzo 2018

„Venerdì 23 marzo 2018 appuntamento a partire dalle ore 18.00 alla Libreria Feltrinelli con il 'Mario Biondi Instore'. Ingresso libero.

3. 'A qualcuno piace frizzante' alla Cicchetteria Glera il 23 marzo 2018

„Venerdì 23 marzo 2018, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla 'Cicchetteria Glera' con la serata dal titolo 'A qualcuno piace frizzante'. Sarà una serata interamente dedicata al Prosecco di Valdobbiadene nella versione Brut e Rosè con un prezzo speciale: 3,50€ al calice anziché 5€.

4. La festa dell'Aeronautica militare al Centro Commerciale Porte di catania

„Il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania vola sulle ali del divertimento con una grande festa dedicata all’Aeronautica Militare. Dal 16 al 28 marzo, in Galleria ci sarà un innovativo simulatore di volo delle Frecce Tricolori, la mostra di velivoli e materiali delle Forze Armate, esibizioni sportive e workshop per tutti gli appassionati del settore.

5. "lorem ipsum", esposizione collettiva di pittura interattiva

„OZ Galleria d’Arte presenta “Lorem Ipsum”, esposizione collettiva di Pittura a cura di Salvo Russo e Luca Lombardo, realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania e con il Patrocinio del Comune di Nicolosi. La mostra sarà visitabile dal 17 al 31 marzo 2018 presso i locali di OZ Galleria d’Arte, via Etnea 38 Nicolosi.

6. 'Officine Emotive. Corso di alfabetizzazione alle Arti Visive' il 23 marzo 2018

„Venerdì 23 marzo 2018 appuntamento al Museo Diocesiano di Caltagirone con 'Officine emotive - Corso di alfabetizzazione alle arti visive'. Sarà il primo di un pacchetto di incontri. Tutti gli incontri avranno un costo singolo di € 10,00. € 120,00 per il pacchetto di 12 incontri.

7. scie di primavera 2018

„SCIE MARKET tornerà in VIA MINORITI con 4 imperdibili appuntamenti dal 23 marzo fino al 4 giugno.

Il luogo perfetto dove poter acquistare creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte. I creativi accuratamente selezionati vi attendono. Dal 23 marzo al 2 aprile; dal 20 aprile al 1°maggio; dall'11 al 13 maggio; dal 25 maggio al 3 giugno. Dalle h. 10:00/21:00 – via Minoriti, Catania. Ingresso Gratuito.

8. impiegata- poteri di gomma

„'IMPIEGATE, Poteri di gomma' con Egle Doria e Francesca Vitale di Francesca Vitale. Regia Cinzia Maccagnano. Produzione: La Memoria del Teatro – Milano / Catania. Venerdì 23 e Sabato 24 Marzo ’18 | ore 21:00. Domenica 25 Marzo ’18 | ore 18:00. Teatro Sala Chaplin – Via Raffineria, 41 Catania.

“9. 'Matrioska feat Canova' LIVE al MA Catania il 24 marzo 2018

„Sabato 24 marzo 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento sul palco del MA Catania con l'esibizione LIVE del gruppo 'Canova'. Nottambuli, libertini, sinceri. Chitarre, tastiere, canzoni e sigarette. I Canova sono una band milanese.“

10. Earth Hour 2018 a Piazza Università il 24 marzo 2018

„Earth Hour. Come ogni anno vi aspettiamo per una mobilitazione planetaria per i cambiamenti climatici. Dalle 10.30 alle 22.30 appuntamento con i volontari a Piazza Università. Previste diverse iniziative.

11. 'Dj Ralf' LIVE all'ECS Dogana Club il 24 marzo 2018

„Sabato 24 marzo 2018 appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata che vedrà protagonista 'Dj Ralf'. Il biglietto si acquista direttamente alla cassa op pure in prevendita online: € 10,00 uomo / omaggio donnaentro le 00:00 (o promo per i primi 100 ingressi). Dopo € 15,00.OK

12. 'Catania Misteriosa tra leggende, simboli e storie' il 24 marzo 2018

„Sharing Sicily propone un Tour della Catania misteriosa, rivolto sia a chi vive la città tutti i giorni, ma anche a chi la incontra per una sola volta nella vita. Passeggiata per le vie di Catania tra statue, monumenti, palazzi e storia, aspetti inediti e leggende, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali dell'itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro e l'anfiteatro romano, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, piazza Duomo ed il suo “Liotru”, per finire al Castello Ursino.

13. Pasquettando 2018 - Mostra mercato al Palazzo Biscari. pasquettando 2018 - mostra mercato artigianato.

„EVENTI IN organizza PASQUETTANDO 2018. Mostra del regalo artigianale e non solo. 24/25 Marzo Palazzo Biscari, via Museo Biscari 10 Catania. INGRESSO LIBERO dalle ore 10.30 alle 22.30.“

14. Tour dell'acqua - Catania velata il 25 marzo 2018

„Per festeggiare la Primavera appuntamento il prossimo 25 marzo con le vie dell’acqua tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua.

15. Mostra 'Urban Nightscapes'. urban nightscapes

„La Plenum Gallery è lieta di presentare la mostra di Luca Campigotto: Urban Nightscapes. Una serie di fotografie notturne stampate in grande formato e dalla particolare resa cromaticache è diventata, negli anni, il marchio di fabbrica dell’autore.