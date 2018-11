Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Beer Catania, Green Party, 'Sulla mia pelle'

1. BeerCatania dal 23 al 25 novembre 2018

„Anche quest'anno dal 23 al 25 novembre 2018 appuntamento a Catania con il festival della birra artigianale, ossia 'BeerCatania'. Per consultare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link. Appuntamento venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.45. Sabato dalle ore 11.00 alle ore 23.45. Domenica dalle ore 11.00 alle ore 23.45.

2. 'Sulla mia pelle' - Incontro e proiezione il 23 novembre 2018

„SULLA MIA PELLE gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi. Regia di Alessio Cremonini. Con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora. Genere Drammatico - Italia, 2018, durata 100 minuti. INCONTRO // PROIEZIONE Venerdì 23 novembre 2018, ore 19.30. Teatro Machiavelli, P.zza Università, 13 – Catania.

3. Convegno 'Minori dallo spazio' il 23 novembre 2018

„Centro Famiglie Catania, nell’ottica di un lavoro integrato, propone il convegno “Minori dallo Spazio: strumenti di tutela dei minori e di cura dei legami familiari” presso il Tribunale di Catania, con l’obiettivo di avviare un’ampia riflessione sugli strumenti a cui si ricorre nei casi di conflitto familiare con l’obiettivo primario del superiore interesse del minore.

4. Green Party al SAL il 24 novembre 2018

„Sabato prossimo 24 novembre al SAL, Spazio Avanzamento Lavori, di Catania, dalle 21 in poi, ci sarà il Green Party, una festa organizzata dalla Strada del Vino e dei sapori dell’Etna a sostegno del finanziamento dell’APP Etnambiente e per celebrare i 10 anni della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti).

5. Cimini LIVE al MA Catania il 24 novembre 2018

„Sabato 24 novembre 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al MA Catania per l'esibizione LIVE di Cimini, che proporrà il suo ultimo singolo 'Tokyo' e tanti altri pezzi del suo repertorio. “TOKYO TOUR è un viaggio nel traffico metropolitano, in cui stare stretti è l’unico modo per capire dove andare”.

6. Volkswagen Show alla Concessionaria Dynamik Catania il 24 e 25 novembre 2018

„Il grande costruttore tedesco Volkswagen, simbolo di qualità e innovazione, porta a Catania due modelli storici ma dal design e dalla tecnologia rinnovata in chiave Sportiva. Stiamo parlando di Golf 7 Sport e di Tiguan Sport. Se siete curiosi, potrete andare a scoprirle giorno 24 e 25 Novembre da Dynamik, l’unica concessionaria ufficiale Volkswagen a Catania, in Via Acquicella Porto 6C.

7. Presentazione del libro 'Le più fortunate' alla Libreria Vicolo Stretto il 24 novembre 2018

„Sabato 24 novembre 2018, a partire dalle ore 20.00, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto per la presentazione del libro di Julianne Pachico dal titolo 'Le più fortunate'. Accompagnano l'autrice Martina Testa, traduttrice del libro e Viola Di Grado, scrittrice, traduttrice dall'inglese ed orientalista.

8. uzeda live

„La storica band catanese, che ha da poco festeggiato il 30° compleanno, viene chiamata ad inaugurare "Loud", nuovo contenitore rock, calcando il palco di Zō con un concerto energico e passionale di rara intensità. Davide Oliveri: batteria. Raffaele Gulisano: basso elettrico. Agostino Tilotta: chitarra elettrica. Giovanna Cacciola: voce.

9. Rassegna Musicale "Catania sulle corde" dal 25 novembre al 23 dicembre 2018

„Welcome 2 Sicily&Subculture presentano la prima rassegna musicale "CATANIA SULLE CORDE" dal tetto di Ostello degli Elefanti Hostel Catania. In questa prima edizione presenteremo in tre giorni differenti tre giovani e bravi artiste/i catanesi che si esibiranno nei loro progetti da solisti. Domenica 25 Novembre H 18.00 The Girls of Okinawa.

10. Mystery Tour: ombre nella notte il 25 novembre 2018

„Domenica 25 Novembre Appuntamento in Piazza Duomo ore 18.00. Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria degli attori Barbara Gallo e del “misterioso” Tommaso Tosto e in collaborazione con Booking.com Cares.“

11. Presentazione del libro 'Natalia Saurin - Tra mito e quotidiano' il 25 novembre 2018

„Natalia Saurin - Tra mito e quotidiano è la prima monografia bilingue con cui s’inaugura la Collana Art della casa editrice Moondi Edizioni, dedicata alle vite e alle ricerche di artisti contemporanei. Il progetto editoriale, incentrato sull’esperienza personale e professionale di Natalia Saurin, artista di fama internazionale, verrà presentato in diverse città italiane ed estere a partire da novembre 2018. Appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto il 25 novembre 2018.

12. Presentazione del libro 'Sport - Una lettera alla volta' il 25 novembre 2018

„Presentazione del libro 'SPORT una lettera alla volta' alle ore 18.30. Intervengono Fabio Pagliara, Domenico Repetto e Paolo Di Caro, curatori del libro, e dialogheranno con il direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo. Interverrà Ida Nicotra, costituzionalista.

13. Black Friday al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania

„Il venerdì nero: un nome negativo solo in apparenza visto che, in realtà, è sinonimo di prodotti di qualità a prezzi convenienti. Anche quest’anno, il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania partecipa a questa attesissima iniziativa da non perdere. Venerdì 23 novembre, i visitatori potranno trovare grandi sconti e offerte speciali in tutti i negozi della Galleria. Dalla moda all’elettronica, dalla bellezza allo sport, sarà l’occasione giusta per una giornata di shopping che accontenterà proprio tutti.

14. Magma - Mostra di cinema breve 2018 dal 25 novembre all'1 dicembre

„L'associazione culturale Scarti è felice di presentare il programma di questa 17° edizione. Accanto al concorso internazionale di cortometraggi, due proiezioni speciali in compagnia di due registi altrettanto speciali: Franco Maresco e Stefano Savona. Di seguito il programma dettagliato. Domenica 25 Novembre – Multisala Margherita, Acireale, h. 21.15 La strada dei Samouni (128’), premio “Oeil D’Or” come Miglior Documentario a Cannes 2018, alla presenza del regista Stefano Savona.

15. martin romero trio live a lettera 82

„Appuntamento mensile con la musica sudamericana e le hit internazionali interpretate da Martin Romero (voce), Giuseppe Minutolo (chitarra) e Mario Alberto Indaco (chitarra). Sabato 24 novembre 2018 ore 21 presso lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.

