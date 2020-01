Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Itinerari agatini, Gazzelle LIVE, 'Il Lago dei cigni'

1. Gazzelle LIVE al PalaCatania. Venerdì 24 gennaio 2020, a partire dalle ore 19.00, appuntamento al PalaCatania con il concerto LIVE dei Gazzelle. Per poter acquistare i biglietti è possibile cliccare al seguente link.

2 Il Lago dei Cigni al Teatro Metropolitan. 'Il Lago dei Cigni' al Metropolitan il 24 gennaio 2020. IL LAGO DEI CIGNI - Balletto di San Pietroburgo - 24 GENNAIO 2020 ore 21.00 al TEATRO METROPOLITAN CATANIA. Prevendita Botteghino Teatro tel. 095322323.

3. 'Historie morali' alla Cappella Bonajuto. Sarà lo spettacolo Historie morali di Serafino Amabile Guastella, interpretato dal grande attore Andrea Tidona a dare il via a Pietre che parlano, la rassegna teatrale ideata da Orazio Torrisi, fortemente voluta da Salvatore Bonajuto e realizzata in collaborazione con l’Associazione Teatro della Città, che si svolgerà all’interno della Cappella Bonajuto, sito bizantino custodito nel cuore storico di Catania da tempo identificato come la casa dell’arte e della cultura.

4. Itinerario 'Sant'Aiutuzza'. Sabato 25 gennaio il Museo propone un itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla santa patrona di Catania, AGATA. Partenza dal Museo alle ore 09.30 e alle ore 10.30, esclusivamente su prenotazione telefonando al numero 095/281635 e fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Si visiteranno: Museo Diocesano (sala Fercolo e sala S. agata), Chiesa S. Biagio in Sant' Agata alla Fornace, Chiesa Sant'Agata La Vetere, Santuario Sant'Agata al Carcere.

5. Presentazione del libro 'Quel che so di lei'. Sabato 25 gennaio 2020, a partire dalle ore 11.00, appuntamento a Palazzo Platamone con la presentazione del libro di Monica Guerritore dal titolo 'Quel che so di lei'. Ingresso libero.

6. Presentazione del libro 'Fioriranno i mandorli sulla luna'. Sabato 25 gennaio 2020, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Catania con la presentazione del libro di Vincenzo Spampinato dal titolo 'Fioriranno i mandorli sulla luna'. Ingresso libero.

7. Presentazione del libro 'La trasparenza del camaleonte'. Sabato 25 gennaio 2020, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Anita Pulvirenti dal titolo 'La trasparenza del camaleonte'. Ingresso libero.

8. Vissi d'arte vissi d'amore. Domenica 26 gennaio 2020 | ore 19.00 𝗩𝗜𝗦𝗦𝗜 𝗗'𝗔𝗥𝗧𝗘 V𝗜𝗦𝗦𝗜 𝗗'𝗔𝗠𝗢𝗥𝗘 - Un viaggio tra parola e musica nel mondo dell'opera con MARIANNA CAPPELLANI soprano, BRUNO TORRISI attore, NINNI SPINA pianoforte.

9. Itinerario agatino. DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ore 8,00 raduno presso la Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine di Piazza Carlo Alberto per incamminarsi e saperne di più sulle origini del Cristianesimo, le persecuzioni dei primi cristiani, la vita e i luoghi legati a S. Agata.

10. Apertura straordinaria Palazzo degli Elefanti. Per l’apertura straordinaria del palazzo degli elefanti a Catania, Domenica 26 Gennaio il Bellini Clarinet Choir si esibirà in preparazione delle feste Agatine. Sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate organizzate dall'Associazione Guide Turistiche Catania.

11. La memoria degli Elefanti. Domenica 26 Gennaio 2020 Appuntamento davanti al Castello Ursino ore 9.30. ITINERARIO - Le pietre dell’integrazione - Gli "arrusi" di Piazza Sant'Antonio - Memorie della Giudecca - La strage dei bambini - Il Viaggio di Agata a Roma - Il Cristo ferito - XVII Agosto - La meschita della Misericordia.

12. Presentazione del libro 'Diario sottovento'. Venerdì 24 gennaio 2020, a partire dalle ore 18.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Catania per la presentazione del libro di Rosalda Schillaci dal titolo 'Diario Sottovento'. Ingresso libero.

13. Mostra Caravaggio Immersive. La mostra, prodotta da Italia Museo con la collaborazione del Comune di Catania, è un progetto multimediale che nasce dal racconto degli ultimi anni di vita del pittore. Con l’ausilio di proiezioni immersive e ricostruzioni digitali, “Caravaggio Immersive” riproporrà l’esperienza di Caravaggio in Sicilia, in fuga da Malta e i quadri siciliani come esempio delle tecniche artistiche dello stesso. In mostra anche 14 caravaggeschi tra cui importanti opere di Mattia Preti, Pietro Novelli, Jusepe De Ribera, Matthias Stomer e Mario Minniti.

14. Luci ed ombre al Monastero - Le visite guidate serali. Venerdì 24 gennaio 2020 si rinnova l'occasione di conoscere e di vedere il Monastero dei Benedettini in una veste insolita, ovvero con il favore della sera. Ritorna, infatti, il consueto appuntamento con le visite al chiar di luna che sono oramai un must dell'esperienza ai Benedettini. La suggestione della penombra non è comunque d'ostacolo alla completezza del percorso guidato che si svolgerà come sempre lungo entrambi i chiostri, il più antico e il più recente, nei seminterrati del '500 che oggi accolgono una biblioteca con oltre 450.000 volumi e due domus romane, e le cucine costruite sulle sciare laviche del 1669.

15. 'Bullismo&Cyberbullismo' alla Libreria Libò. Il Seminario il prossimo 25 gennaio 2020 sarà suddiviso in due parti: Nella prima parte attraverso la proiezione di un video sarà presentato il fenomeno sottolineandone la crescita esponenziale ed evidenziandone fattori di rischio, caratteristiche principali e conseguenze psicologiche. Saranno inoltre individuate le regole per una navigazione sicura e responsabile sul web favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e una conoscenza dei possibili reati ai quali si può incorrere. La seconda parte sarà incentrata su un’attività laboratoriale in cui verrà utilizzato un gioco presentato in occasione del Safer Internet Day 2015 dal Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio scientifico della Commissione Europea.