Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Beer Spring, Cantine aperte, Cirque de Printemps

„Dal 24 al 26 maggio 2019 appuntamento all'Istituto Ardizzone Gioieni di Catania con Beer Catania Spring. Apertura della manifestazione a partire dalle ore 16.00. Nel corso della manifestazione attraverso l’app YHOP gli utenti saranno aggiornati sulle birre spillate e potranno valutare le esperienze di gusto. BeerCatania è uno degli eventi brassicoli più grande del sud e vuole davvero trasformare Catania nel capoluogo delle birre artigianali.

„Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 21.00 appuntamento al Rosemary Pub con l'esibizione LIVE dei Parimpampum. “

„Sabato 25 maggio ore 18.00 e 21.00. RIDI PAGLIACCIO di Adriano Aiello. Regia: David Larible. Con: Adriano Aiello; Bruno Morello; Salvo Giorgio. Aiuto regia: Liliana Lo Furno. Direttore Allestimenti: Massimo Savoia. Coreografie: Liliana Lo Furno. Effetti sonori: Massimo Fragalà. Coproduzione: Teatro degli Specchi. La giornata tipo di un clown che vive la sua vita come un uomo qualunque tra successi e delusioni, tra momenti felici e altri meno, ma ha un’arma in più: la risata.

„Anche in questa edizione, artisti da tutta Italia propongono “strofe” di una canzone riflesse su opere d’arte visive, testi e note che li hanno ispirati durante il proprio percorso artistico ed esistenziale. musical fragments - ii edizione

„MUSICAL FRAGMENTS - II Edizione Collettiva d’arte Contemporanea a cura di Benedetta Spagnuolo. 25 Maggio - 2 Giugno 2019. Vernissage: Venerdì 24 Maggio H. 11:00. Sala Messina - Ex pescheria, Via Calderai 52, Giarre (Catania).

„Venerdì 24 maggio 2019, a partire dalle ore 21.30, appuntamento a Nicolosi al Sughero etnawinebar&store. Sarà la volta del Piemonte e della sua rinomata tradizione enologica a riempire i calici. Musica per le orecchie con Vanessa Veneziano (voce) e Gaetano Santagati (chitarra).

„VENERDÌ 24 e SABATO 25 ore 21:00. Lo spettacolo più atteso dell'anno 'Abba Dream'. La Compagnia Stabile De Curtis vi aspetta per offrirvi uno Show Live entusiasmante. Una storia che vi appassionerà, canzoni dal vivo e coinvolgenti coreografie.

„Sabato 25 maggio alle ore 18.00 Mariacristina Di Pietro presenterà il suo romanzo d'esordio "LA SCATOLA DI CIOCCOLATINI" (Vertigo Edizioni), presso la libreria Ubik del Parco Commerciale "I Portali". La giornalista Pierangela Cannone dialogherà con l'autrice alla scoperta del debutto letterario della giovane studentessa catanese.

„Per avvicinarci al mondo della fotografia in modo semplice e rilassante, circondati dalla natura, ai piedi dell'Etna, i maestri Domenico Contartese e Simone Spitalieri, ci guideranno alla scoperta di due stili fotografici: la fotografia naturalistica e il ritratto. “

„Sabato e Domenica 25/26 maggio un focus sulla natura e sui vini dell'Etna. Due giornate con programma dedicato alle visite ai vigneti di particolare bellezza per la posizione geografica e per la caratteristica coltivazione eroica, approfondimenti sulle note di degustazione, in un’atmosfera in cui la musica live in sottofondo vi accompagnerà in un percorso attraverso le degustazioni di diverse annate di vini accostate alla cucina dello chef del SAL Giorgio Pillera.“

„Agra Teatro presenta Manlio Dovì in Tango. Una commedia musicale di Aldo Lo Castro, regia Gisella Calì, coreografie Erika Spagnolo, produzione AGRA Teatro con Roberta Furnò e Alessandro Giuffrida. Appuntamento in anteprima nazionale al Teatro Ambasciatori di Catania il 25 maggio (ore 18 ed ore 21).

„Domenica 26 maggio 2019, a partire dalle ore 11.30 a Milo, precisamente da 'Barone di Villagrande', appuntamento con la giornata dal titolo 'Cantine Aperte'. Una giornata da condividere tra degustazioni e visite in cantina.“

„DOMENICA 26 MAGGIO 2019 | 10.00-18.00. Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65. Tour guidati in vigna e in cantina, banchi d’assaggio vini, spumanti e riserve top di gamma, mini corsi di degustazione e abbinamento vini-formaggi, masterclass, pranzo in Osteria, prodotti tipici, artigianato e tanto altro ancora.“

„Domenica 26 maggio appuntamento in cantina a Viagrande, dalle 10 alle 18, per scoprire il Vulcano e trascorrere una giornata immersi nel verde tra passeggiate nei vigneti, degustazioni e musica.“

„Il Tour delle vie dell’acqua e del fuoco vi condurrà tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile agli elementi acqua e al fuoco dell’Etna.“



„Sabato 25 Maggio, dalle 19 alle 23, nella sede in Via Caserta 6 (CT), si terrà il secondo appuntamento del Wine&Fi. Ascolterete i classici del Rock in vinili gentilmente offerti da RIVA e degusterete i vini offerti da Tenuta Incarrozza.“