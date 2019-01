Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'Sotto un altro vulcano', Il flauto magico, Via Vai

1. 'Il flauto magico' al Teatro Bellini dal 22 al 27 gennaio 2019

„'Il flauto magico' al Teatro Bellini dal 22 al 27 gennaio 2019

„ Il flauto magico di Mozart inaugura la stagione lirica del Teatro Massimo Bellini, in una nuova, attesissima produzione affidata a due ‘mostri sacri’ della lirica internazionale, il direttore d’orchestra Gianluigi Gelmetti, e il regista Pier Luigi Pizzi.

2. L'ultima Cena - AltreScene - Zō il 26 gennaio 2019

„L'Ultima Cena. L'Ultima Cena vuole essere il secondo capitolo de "La trilogia dell'attesa". Appuntamento il 26 gennaio 2019 alle ore 21.00 allo Zo Centro Culture Contemporanee.

“3. Via Vai - Passeggiate a San Berillo il 26 gennaio 2019

„Via Vai - Passeggiate a San Berillo. Trame di Quartiere presenta VIA VAI - Passeggiate a San Berillo: #Trasformazioni 26 Gennaio 2019. Trame di Quartiere, insieme agli abitanti di San Berillo, promuove tre itinerari urbani alla riscoperta di un importante microcosmo nel cuore del centro storico di Catania. I percorsi, progettati da Trame di Quartiere attraverso un processo di ascolto, ricerca, coinvolgimento e attivazione degli abitanti, vengono proposti alla cittadinanza per favorire una presa di coscienza sulle importanti dinamiche che accomunano il passato, il presente e il futuro del quartiere e di chi lo vive giorno dopo giorno.

4. Presentazione del libro 'La città dell'elefante' il 26 gennaio 2019

„Presentazione del libro 'La città dell'elefante' il 26 gennaio 2019

„Splēn edizioni è lieta di invitarvi alla presentazione del libro "La città dell'elefante", la prima guida romanzata per bambini della città di Catania, di Mercedes Auteri, Bianca Caccamese, Giamina Croazzo e Valeria Di Loreto con illustrazioni di Alice Caldarella. Sabato 26 gennaio alle ore 10.30 presso l'Auditorium Giancarlo De Carlo all'interno del Monastero dei Benedettini di San Nicolò L'arena - Piazza Dante Alighieri, 32 - Catania.“

5. Romantico Abat Jour, il Quartetto Cetra e i ricordi di un'epoca il 26 gennaio 2019

„Romantico Abat Jour, il Quartetto Cetra e i ricordi di un'epoca il 26 gennaio 2019

„Musical Show in due atti per ripercorrere la storia del Quartetto Cetra e gli anni d'oro della Radio e della Televisione. Le indimenticabili voci di Tata, Virgilio, Lucia e Felice saranno riproposte dal Quartetto Astro ovverosia SALVO DISCA, MARIA CRISTINA LITRICO, ANTONIO BRUNO E PAOLO D'ANTONA che, accompagnati dalla grande orchestra dal vivo diretta dal M° Daniel Zappa, canteranno sugli arrangiamenti e le tonalità originali dei Cetra.

6. Proiezione docu "Sotto un altro vulcano - Sant'Agata a Catania" il 26 gennaio 2019

„Proiezione docu "Sotto un altro vulcano - Sant'Agata a Catania" il 26 gennaio 2019

„"Sotto un altro vulcano" è un documentario girato nella città etnea nel 2018, nei giorni in cui si è svolta la Festa di Sant'Agata. Una testimonianza diretta e vissuta dentro la città, per comprendere le ragioni di un culto identitario così forte e sentito dai catanesi e che ne fa la terza Festa religiosa più importante al Mondo, con un milione di persone che accorrono ogni anno per parteciparvi.

7. Faust ovvero Arricoghiti u filu dal 25 al 27 gennaio 2019

„Faust ovvero Arricoghiti u filu dal 25 al 27 gennaio 2019

„Faust ovvero Arricogghiti u filu di Vincenzo Pirrotta da "La tragica storia del Dottor Faust" di Cristopher Marlowe con Cinzia Maccagnano e Vincenzo Pirrotta. Musiche originali di Luca Mauceri. Regia, scene e costumi di VincenzoPirrotta.

8. zona franca

„zona franca

„Appuntamento alla Sala De Curtis venerdì 25 gennaio e sabato 26 gennaio 2019 con 'Zona Franca'. Cosa è? Meglio definirlo "Stand up comedy con cornice musicale". Ossia una specie di racconto autobiografico scritto sulla soglia della demenza senile da una cabarettista matta.

9. Il Piano segreto dei Benedettini il 25 gennaio 2019

„Il Piano segreto dei Benedettini il 25 gennaio 2019

„Venerdì 25 gennaio sarà svelato “Il Piano segreto dei Benedettini” un intrigante spazio verrà aperto al pubblico per raccontare l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine. L’intrigante viaggio nel tempo si snoda all’interno del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine dei Benedettini di Catania. Il percorso svela anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che conservano ancora oggi le tracce del terremoto del 1693 e quelle di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del Monastero e della quotidianità benedettina. “

10. Friday Deejay w/ Albertino at MA Catania il 25 gennaio 2019

„Friday Deejay w/ Albertino at MA Catania il 25 gennaio 2019

„Questo Venerdì, 25 Gennaio, ospite gradito in arrivo per gli amanti della buona musica, uno dei maggiori pilastri di una delle radio che hanno scritto la storia dagli anni ’90 ad oggi: Albertino Dj di Radio Deejay.

11. giornata della memoria — domenica 27.01.2019

„giornata della memoria — domenica 27.01.2019

„Mostra di artefatti comunicativi progettati dagli studenti del biennio di Design della comunicazione visiva dell’Accademia di Belle Arti di Catania a cura di Gianni Latino.

12. la festa di sant'agata: il barocco danzante.

„la festa di sant'agata: il barocco danzante.

„La festa di Sant’Agata è un rituale barocco, arricchito da una simbologia che si perde nella notte dei tempi. Se conosci già la vita della Santuzza, allora sei pronto per questo itinerario tematico.

13. Incontro con Nanni Moretti il 27 gennaio 2019

„Incontro con Nanni Moretti il 27 gennaio 2019

„Un incontro con Nanni Moretti il prossimo 27 gennaio 2019 al Teatro Odeon che presenterà il suo ultimo Film/Documentario Santiago, Italia. Il grande regista sarà presente in sala anche dopo la proiezione. La prevendita dei biglietti è aperta presso i botteghini del cinema.“

14. Presentazione del libro 'So che un giorno tornerai' il 27 gennaio 2019

„Presentazione del libro 'So che un giorno tornerai' il 27 gennaio 2019

„Domenica 27 gennaio 2019, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Libreria Ubik dei Portali con la presentazione del libro di Luca Bianchini dal titolo 'So che un giorno tornerai'. Ingresso libero.“

15. MADRI di Catania. Percorsi agatini e della maternità dal 26 gennaio al 9 febbraio 2019

„MADRI di Catania. Percorsi agatini e della maternità dal 26 gennaio al 9 febbraio 2019

„Catania ha avuto tante Madri. Scopri con noi questo percorso tutto al femminile ripercorrendo le tappe fondamentali della nostra storia catanese: da Demetra alla Madre della Cappella Bonajuto attraverso il patronato di Agata. “



