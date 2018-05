Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: BeerCatania, Nivarata 2018, Emma LIVE ad Acireale

'Beercatania Spring' dal 25 al 27 maggio 2018

„Ritorna BeerCatania, il Festival delle birre artigianali più atteso del Sud Italia. ll 25, 26 e 27 maggio 2018 sarà in via Etnea 595 (Istituto Ardizzone Gioeni - Ex Spizio dei Ciechi). “

2. Nivarata - Festival della Granita Siciliana 2018 dal 25 al 27 maggio

„Nivarata è il festival internazionale dedicato alla Granita Siciliana artigianale. Durante i 3 giorni dell'evento, che si svolgerà ad Acireale dal 25 al 27 maggio 2018, Gelatieri da tutto il mondo si confronteranno con gusti classici e innovativi per solleticare i palati del pubblico.

3. Emma LIVE al Pal'Art Hotel di Acireale il 26 maggio 2018

„Sabato 26 maggio 2018 appuntamento a partire dalle ore 21.00 al Pal'Art Hotel di Acireale con l'esibizione LIVE di Emma Marrone nell'ambito dell'Essere qui Tour.

4. Mare Liberum - Festival di geopolitica dal 25 al 27 maggio 2018

„Nella splendida cornice di Catania dal 25 al 27 maggio 2018 si terrà “Mare Liberum”: Festival di Geopolitica nato dalla collaborazione tra l’Associazione Diplomatici e EastWest. Un ricco programma formato da tre giornate d’incontro e dialogo a Piazza Università.

5. Pedalando In Città 2018 ad Acireale

„Anche quest'anno appuntamento con l'VIII EDIZIONE di Pedalando In Città. Pedalando in Città nasce con l'idea di far trascorrere un paio d'ore di spensieratezza e divertimento tra le strade della città di Acireale. Il 27 Maggio 2018 appuntamento presso il Largo Francesco Vecchio dove come di consueto avrà inizio la manifestazione.“

6. "pictures" di giuseppe palmeri, live allo zo

„Dopo la distribuzione sui principali Online Stores ed i numerosi apprezzamenti di pubblico e critica, “PICTURES”, il primo album del pianista e compositore catanese Giuseppe Palmeri, giunge nelle sale da concerto, in anteprima assoluta, domenica 27 maggio alle ore 20 presso il centro Zo Culture Contemporanee di Catania.

7. Laboratorio “Mordi il colore” all'Orto Botanico il 26 maggio 2018

„Evento del 26 maggio 2018 presso l'Orto Botanico organizzato e promosso da Orto Botanico Catania e Fringe Festival. Quali sono le stagioni dell'anno? E quali i suoi frutti? Le fragole vengono da una pianta o da un albero? Un peperone si può mangiare in inverno? Attraverso strumenti didattici Lucia Scuderi aiuterà i bambini a trovare ad ogni stagione il suo frutto o il suo ortaggio (fascia d’età 4-8 anni).“

8. 'Catania, dove osano le rondini' il 26 maggio 2018

„Una passeggiata ad alto contenuto panoramico. Tre chiese benedettine, tre capolavori barocchi, tre punti di vista sulla città. 26 MAGGIO 2018 - CATANIA, DOVE OSANO LE RONDINI. Appuntamento ore 9.30 Piazza Duomo. Itinerario – Chiesa e Cupola della Badia di Sant’Agata – Chiesa, cantoria e loggiato di San Giuliano – Chiesa e camminamento di gronda di San Nicolò l’Arena. Contributo di partecipazione € 12.00.“

9. Sara Rados Live allo Zona 3 il 25 maggio 2018

„Sara Rados si esibirà in concerto a Zona3 Coffee il prossimo 25 maggio 2018. Cantautrice fiorentina di sangue partenopeo-croato, approda in Sicilia con il suo primo disco “Le Cose Cambiano”. Le atmosfere intime e ironiche accompagnano le note di un live chitarra e voce diretto e sincero, uno spettacolo da non perdere.

10. Umbertata 2018 il 27 maggio 2018

„UMBERTATA 2018 VII EDIZIONE - PIAZZA UMBERTO (E. MAJORANA) - DOMENICA 27 MAGGIO 2018 - “IL LAVORO CUORE DELLA CITTA’ - INSIEME CONDIVIDIAMO IL NOSTRO FUTURO. E’ un progetto promosso dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli di Catania in collaborazione con i cittadini e le associazioni della Città di Catania.

11. Cantine Aperte 2018 a Trecastagni il 27 maggio

„DOMENICA 27 MAGGIO 2018 | 10.00-18.00 Cantine Nicosia | Trecastagni, Via L. Capuana 65. Tour guidati, banchi d'assaggio vini in degustazione libera, mini corsi di degustazione, pranzo in cantina, prodotti tipici, artigianato d'autore, musica e tanto altro ancora.

12. Tour dell'acqua - Catania velata il 27 maggio 2018

„Il Tour delle vie dell’acqua vi condurrà tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua. La guida Carmine Rapisarda vi immergerà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano.

13. 'Il grande Grabski di e con Marco Rinaldi' alla Libreria Vicolo Stretto il 26 maggio 2018

„Sabato 26 maggio 2018, a partire dalle ore 19.30, presso la Libreria Vicolo Stretto di Catania, appuntamento con la presentazione del libro di Marco Rinaldi dal titolo 'Il grande Grabski'. Ingresso libero.

14. In-Chiostro art exbition il 26 maggio 2018

„Welcome 2 Sicily grazie alla collaborazione di Ostello degli Elefanti Hostel Catania è felice di ospitare il prossimo 26 maggio 2018 a partire dalle ore 17.00 l'esposizione delle opere a china di Luca Rizzo.“

15. incontro con massimo maugeri

„Venerdì 25 maggio ore 17,30 - Corso Sicilia 91 Catania. Presentazione del nuovo romanzo di Massimo Maugeri: "Cetti Curfino" (La nave di Teseo). Converserà con l'autore la scrittrice e magistrato Simona Lo Iacono. “