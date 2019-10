Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-ende: Fiera dei Morti, Garage sale by Popupmarket, Autunno Ragalnese

1. Garage sale by PopupMarketSicily dal 26 ottobre 2019 al 3 novembre 2019

„26 Ottobre > 3 Novembre 2019 | 9.30 - 21.00 no stop al Centro Sicilia. L’autunno in casa Pop Up Market Sicily è pieno di novità super cool. Una di queste è: Garage Sale 4 Centro Sicilia. Un’esperienza nuova di shopping ed intrattenimento firmata Pop Up Market Sicily, grazie al quale il centro commerciale diventa più “empatico” coinvolgendo il pubblico, evitando così lo shopping mordi e fuggi e creando così l’occasione per una situazione felice e spensierata.

„Da 79 anni per tradizione, torna a Catania la “Fiera dei Morti” dal 26 ottobre al 3 novembre 2019, dalle 9.00 alle 24.00. Prodotti tipici siciliani, pugliesi, stand gastronomici, abbigliamento, calzature e area giochi per i bimbi. Un appuntamento speciale per celebrare la festività dei morti e trascorrere qualche ora in spensieratezza. Veniteci a trovare presso l’Ex Mercato Ortofrutticolo a San Giuseppe La Rena.

„19-20-26-27 Ottobre e 2-3-9-10 Novembre 2019 P.zza Vittorio Emanuele, Nicolosi (Catania). 'Profumi e sapori d'autunno - Etna da gustare'. Prodotti tipici e degustazioni. Ingresso libero.

4. Autunno Ragalnese. Le caratteristiche “casette” di legno si animeranno di produttori agricoli locali e fini artigiani che con orgoglio mostreranno ai visitatori tutto il buono e il bello dell’Etna che consapevolmente si sentono di rappresentare. Ogni settimana un menù tipico per trattenersi anche a pranzo e scoprire che l’“aria buona” di montagna può diventare una “droga” irresistibile. Per la prima domenica grandi classici della cucina locale a cura del Ristorante-Pizzeria Nuovo K2 (i ristoratori locali si avvicenderanno settimana dopo settimana): pasta con caliceddi e funghi di ferla. Polpette di carne con caliceddi alla siciliana accompagnati dal “pane di casa”.

„Adventure Room - 4 Stanze di Escape Room a Catania in Via Umberto 146 e Via Umberto 241. Scegli Tra 4 Stanze Diverse A Prezzi Scontati Fino Al 40%.“

„Uno spettacolo d'evasione che, scandagliando il rapporto di coppia sul modello archetipico greco, invita all'amore universale e ad una sincera e totale apertura nei confronti dell'altro, polo edificante di un viaggio alla sincera riscoperta di sé.

„Al CentroSicilia, screening sanitari gratuiti.Da sabato 12 ottobre fino a domenica 3 novembre tutti i weekend in galleria, sarà a disposizione di tutti i cittadini il servizio gratuito di screening sanitari, in base al calendario di seguito indicato: 12 e 13/10 – screening diabete, 19 e 20/10 – controllo della vista, 26 e 27/10 – screening Alzheimer, 2 e 3/11 – controllo odontoiatrico. Gli screening saranno eseguiti il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30.“

„Domenica 27 ottobre, presso SARI - Azienda Agricola, a Trecastagni, si svolgerà la prima edizione della “Festa d’Autunno”. Non solo foodmarket! YESchool Catania vi offrirà una simpatica lezione a tema “green” in inglese. Currò - giardini istruirà i vostri piccoli a diventare degli ottimi “pollici verdi”. Sinergie vi accoglierà in azienda e vi spiegherà come sia importante fare rete nel NOSTRO territorio in modo da valorizzarlo. E, quando lo stomaco brontolerà, Uccalamma penserà a servirvi un pranzo sano, leggero e a km 0.

„Assaporiamo i primi colori autunnali con una bella passeggiata naturalistica nel suggestivo bosco di Piano Bello, al cospetto del centenario “Ilice du Carrinu”, tra distese di zafferano, natura incontaminata e castagne. trekking e castagne nel bosco dell'etna

„L'escursione è sconsigliata a chi soffre di malattie cardiache o respiratorie. Escursione adatta anche ai bambini (dai 6 anni in su). In caso di avverse condizioni atmosferiche l'esperienza sarà rimandata a data da destinarsi.“

„Psicomagia è il film più completo sul lavoro terapeutico di Alejandro Jodorowsky. Attraverso testimonianze reali ci spiega cos’è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Ci mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti.“

„Un nuovo workshop firmato #UrsinoBuskers perché #UBF non è solo un festival ma anche #365giorni di arti di strada e performative. Cresciamo insieme attraverso la conoscenza, l'apprendimento, la condivisione di esperienze e creatività con artisti locali e internazionali.

„Sabato 26 ottobre ARMONIENSEMBLE GUITAR TRIO. Palma Di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto), Vincenzo Zecca (chitarra). Musiche di D’Ambrosio, Paradiso, Roselli, Tortora.“

13. Cultura in Calice - Wine e Street Food 2019 il 26 e 27 ottobre 2019

„26/27 Ottobre 2019 - Aci Bonaccorsi (Catania). Cultura in Calice - Wine e Street Food 2019. Vino -Food -Workshop -Degustazioni -Food Gluten Free -Food Vegetariani e Vegani -Fumettistica -Cosplay -Incontri Culturali -Tribute Band -Danza.“

14. Catania Tango d'Autunno. IX Edizione. Pablo Inza - Sofia Saborido 25 - 26 - 27 - 28 Ottobre e Pablo Rodriguez - Carolina Couto 6 -10 Novembre. Due coppie di grandi artisti, due week-end imperdibili per stage esclusivi, eventi collaterali e shows. L'autunno è una splendida stagione per programmare un viaggio in Sicilia. Le temperature estive cedono il passo al più mite clima autunnale favorendo in particolar modo quanti desiderano fare un tour dei monumenti e dei luoghi naturalistici ed archeologici. Allo stesso tempo, con l'inizio della bassa stagione turistica, i prezzi nelle strutture ricettive diventano molto più abbordabili permettendo di risparmiare sul budget. Catania e il suo Tango vi accoglieranno per la IX edizione del "Tango d'Autunno", due lunghi week-end di relax e divertimento per coltivare la nostra passione in compagnia di grandi artisti.

„Domenica 27 ottobre, in occasione di 'Domeniche in musica 2019', Domenico Testaì e Davide Sciacca presentano dal vivo il repertorio del nuovo disco. Un'operazione suggestiva all'insegna del tango d'autore. Domenica 27 Ottobre 2019 ore 20.15. Parrocchia Santi Pietro e Paolo, via Siena 1 Catania. Domeniche in Musica 2019 e Coro Polifonico Imago Vocis presentano: EL TANGO: OPUS LUDERE IN CONCERTO Domenica 27 ottobre a Catania (Parrocchia Santi Pietro e Paolo - via Siena 1) il duo Opus Ludere torna dal vivo con un concerto incentrato sul nuovo disco El Tango. E' un appuntamento importante nel cartellone di Domeniche in Musica 2019, a cura del Coro Polifonico Imago Vocis, questa volta dedicato al tango. Nello specifico, al tango d'autore, una peculiarità assai cara al flautista Domenico Testaì e al chitarrista Davide Sciacca.