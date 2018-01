Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Mostra di Sant'Agata, 'Bemporad' ai Benedettini, Tour dei Castelli

1. 'Bemporad. La Carta del Cielo' al Monastero dei Benedettini il 26 gennaio 2018

„Venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 l’Auditorium Giancarlo De Carlo del Monastero dei Benedettini si trasforma in palcoscenico per raccontare la storia di uno scienziato piena di contraddizioni e di passioni. Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, invita i catanesi a ripercorrere le tappe della vita di Azeglio Bemporad.

2. Mostra 'Japan, Flight Maps 2018' dal 21 gennaio all'8 aprile 2018

„All'interno del progetto UNFINISHED CULTURE ideato da Giovanni Iovane, Carmelo Nicosia inaugura, dopo due anni di lavoro, la mostra personale curata da Gianluca Collica e prodotta dalla Fondazione Brodbeck dal titolo Japan, Flight Maps 2018.

“3. la durata di un inverno

„Spettacolo 'La durata di un inverno'. Teatro Del Canovaccio, via Gulli 12 Catania. 25/26/27 e 29 gennaio alle 21.00/ domenica 28 gennaio alle 18.00.

4. 'Acqua di Colonia-Frosini Timpano' allo Zo Centro Culture Contemporanee il 26 gennaio 2018

„Venerdì 26 gennaio 2018 a partire dalle ore 21.00 appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee con lo spettacolo dal titolo 'Acqua di colonia'. Uno spettacolo di Frosini-Timpano. Ingresso 15 euro, ridotto 12 euro.

5. la locandiera

„Ultime repliche VENERDÌ 26 - SABATO 27 GENNAIO ORE 21:00. "Il mondo è un palcoscenico" Stagione teatrale 2017/18. Il viaggio virtuale prosegue a pieno ritmo. E’ la volta di fare tappa nel cuore dell’Italia settecentesca con il capolavoro di Carlo Goldoni “La locandiera”. Costumi d’epoca, merletti, parrucche, nobili decaduti e borghesi arricchiti. Epoca di contrasti e di forti cambiamenti.

6. 'Canzoniere Grecanico Salentino & I Beddi in concerto' at Zo il 27 gennaio 2018

„Raizes, rassegna di world music, presenta: Sabato 27 gennaio ore 22,30 "CANZONIERE GRECANICO SALENTINO& I Beddi Musicanti di Sicilia". Fondato nel 1975, il Canzoniere Grecanico Salentino è il più importante gruppo di musica popolare italiano, il primo ad essersi formato in Puglia.

7. 'Mostra di artisti mai mostrati' il 27 gennaio 2018

„Sabato 27 gennaio 2018, a partire dalle ore 17.00 appuntamento in Via Messina con 'Mostra di artisti mai mostrati'. 'LA MOSTRA DEGLI ARTISTI MAI MOSTRATI' darà spazio a due artisti che esporranno le loro intime e giovani opere in compagnia di giovani apprendisti musicisti che delizieranno il tutto con delle affascinanti arpe, un violoncello ed una cantante.

8. 'Vincanto - Suggestioni sensoriali di degustazione' alla Libreria Feltrinelli il 27 gennaio 2018

„SABATO 27 GENNAIO 2018 h. 18.00. VINCANTO - suggestioni e memorie di degustazione. Interverranno l'autrice Dalila Salonia e Paolo Di Caro (presidente FIS Sicilia). Durante la presentazione la Fondazione Italiana Sommelier in collaborazione con la Tenuta Monte Ilice (Trecastagni – CT) offrirà una degustazione di vini.

9. Presentazione del libro 'Il bambino senza tempo' di Michele Iacono il 27 gennaio 2018

„Sabato 27 gennaio 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Michele Iacono dal titolo 'Il bambino senza tempo'. Accompagnerà l'autore Cinzia Garofalo.

10. Unavantaluna LIVE al Teatro Angelo Musco il 27 e 28 gennaio 2018

„Sabato 27 Gennaio alle ore 21.00 e Domenica 28 Gennaio alle 17,00 doppio concerto di Unavantaluna nella città etnea, presso la prestigiosa sede del Teatro Angelo Musco.“

11. Escursione 'La festa di Sant'Agata - Il barocco danzante' il 28 gennaio 2018

„Domenica 28 gennaio 2018 appuntamento con 'La festa di Sant'Agata - Il barocco danzante'. Si ripercorreranno luoghi agatini, dalla Basilica Cattedrale alle Chiese di S. Biagio, di S. Agata al Carcere e di S. Agata la Vetere e si approfondirà la storia delle candelore e il loro rapporto con i rituali pagani. Verrà spiegato il significato del fuoco e della cera, si andrà alla scoperta della vecchia forma della “vara” e si chiarirà il perché della natura “collettiva” di una delle più maestose feste devozionali del mondo.“

12. sushialo - la domenica al suq. dj set giuseppe marchetti

„Sushialo è il primo aperisushi nippo brasiliano di fronte le Terme romane dell'Indirizzo a Catania. Questa settimana diffusione musicale a cura di Giuseppe Marchetti. La proposta prevede un combo di 16 pezzi e due calici di vino al costo di 25 euro consigliabile per due persone, o per un singolo esattamente la metà.

13. Mostra fotografica dedicata a Sant'Agata al Castello di Leucatia

„Si svolgerà presso il castello Leucatia la mostra fotografica di S. Agata, che potrà essere visitata nei seguenti giorni ed orari: domenica 28 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 - 19,00. Da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e pomeriggi (eccetto giovedì 1 febbraio) dalle ore 16 alle 19. Sabato 3 e domenica 4 febbraio la mostra sarà visitabile solo la mattina, dalle ore 9,30 alle 12,30. Lunedì 5 febbraio sarà chiusa. Da martedì 6 a venerdì 9 febbraio solo la mattina, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

“14. tour dei castelli dall'ade all'inferno

„Il costo del “ Tour dei Castelli: dall’Ade all’inferno” è di euro 15 a persona. Per ragazzi da 13 anni a 18 anni il prezzo è di euro 10. Gratis per bambini sotto i 13 anni.“

15. antura - voci dalla sicilia di ieri e di oggi - oidipnoi

„Domenica 28 Gennaio la poetica elaborata dal trio Oi Dipnoi. Voci dalla Sicilia fra tradizione e innovazione: l’una si arricchisce dell’altra in un costante dialogo nel quale è maturato nel tempo il patrimonio della cultura musicale dell’Isola. Ingresso gratuito.“