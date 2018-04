Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Popup Market, Festa dei Fiori, Festa della Ricotta

1. Pop Up Market Sicily il 28 e 29 aprile 2018

„Pop Up Market Sicily in Via Dusmet. Pop Up Market Sicily il 28 e 29 aprile 2018

„Arte ◦ Market ◦ Food & Drinks ◦ Music ◦ Workshops ◦ Kids Area ◦ Exhibitions. Appuntamento sabato 28 aprile 2018 a partire dalle ore 17.00 all'1.00 e domenica 29 aprile a partire dalle ore 11.00 fino alle ore 23.00.“

2. la festa dei fiori di acireale 2018

„'Festa dei Fiori 2018' ad Acireale. la festa dei fiori di acireale 2018

„La festa dei fiori di Acireale 2018 vedrà all'opera utilizzo di tantissimi petali di fiori, che così daranno vita a personaggi figure allegoriche e personaggi famosi. I carri pittoreschi sfileranno così per le piazze, per questa occasione sarà abbellita a tema floreale intera città. Appuntamento dal 27 al 29 aprile 2018.

3. Lello Analfino&Tinturia LIVE al Ma Catania il 27 aprile 2018

„Lello Analfino&Tinturia LIVE al Ma Catania. Lello Analfino&Tinturia LIVE al Ma Catania il 27 aprile 2018

„Venerdì 27 aprile 2018, a partire dalle ore 22.00 presso il MA Catania, appuntamento con l'esibizione LIVE dei Tinturia. Nel corso della serata saranno inoltre come sempre aperte anche tutte le altre zone del locale.

4. LeadtoGold - Release Party at Zō il 27 aprile 2018

„LeadtoGold LIVE at Zō. LeadtoGold - Release Party at Zō il 27 aprile 2018

„Zo Centro Culture Contemporanee in collaborazione con Reverb presenta: LeadtoGold - "l" Release Party. LtG - LEADTOGOLD in concerto. Costo del biglietto € 5.00.

5. 'Cambiovita Expo 2018' alle Ciminiere dal 27 al 29 aprile

„'Cambiovita Expo 2018' alle Ciminiere. 'Cambiovita Expo 2018' alle Ciminiere dal 27 al 29 aprile

„Dal 27 aprile 2018 al 29 aprile appuntamento alle 'Ciminiere' di Catania con 'Cam-BIO Vita'. A darvi dei consigli saranno gli esperti di FitoSpazio-Health Solutions.

6. NautiCUS - Open Days al Circolo Nautico "Amato - Cutaia" il 28 e 29 aprile 2018

„NautiCUS - Open Days al Circolo Nautico "Amato - Cutaia". NautiCUS - Open Days al Circolo Nautico "Amato - Cutaia" il 28 e 29 aprile 2018

„Il CUS Catania apre a tutti le porte del Circolo Nautico "Amato - Cutaia", sito al Porto Di Catania, Molo di Levante. Nel corso degli "Open Days" bambini, ragazzi e adulti potranno provare in via del tutto gratuita le discipline praticate nel circolo: Canoa, Canoa Polo, Canottaggio, Dragon Boat, Remoergometro, S.U.P. e Vela.

7. scie di primavera 2018

„'Scie di primavera 2018'. scie di primavera 2018

„I creativi accuratamente selezionati vi attendono. Dal 23 marzo al 2 aprile; dal 20 aprile al 1°maggio; dall'11 al 13 maggio; dal 25 maggio al 3 giugno. Dalle h. 10:00/21:00 – via Minoriti, Catania. Ingresso Gratuito.

8. 7° Mescita della Ricotta Maniace dal 28 aprile al 1 maggio 2018

„7° Mescita della Ricotta Maniace 2018. 7° Mescita della Ricotta Maniace dal 28 aprile al 1 maggio 2018

„Torna a Maniace (CT) la ricotta con la 7° Edizione della Mescita della Ricotta di Maniace. Le date da ricordare sono le seguenti: Sabato 28 Aprile - Domenica 29 Aprile - Lunedì 30 Aprile e Martedì 1 Maggio 2018. Possibilità di degustare piatti a base di ricotta fresca,con diversi momenti dedicati alla tradizionale "mescita"; saranno allestiti stands con prodotti tipici locali e non mancheranno neppure spettacoli di folklore ed artisti di strada.

9. il tour nel grand tour: catania vista dai grandi viaggiatori

„Il Tour nel Grand Tour: Catania vista dai grandi viaggiatori. il tour nel grand tour: catania vista dai grandi viaggiatori

„Attraverso il percorso ripercorrerete le tappe più importanti, iniziando dalla Villa Bellini per osservare l’Etna, attraverso gli occhi dei viaggiatori e le loro memorie di viaggio, proseguendo con una passeggiata nel centro storico, il Monastero dei Benedettini, che diete ospitalità ai viaggiatori del Gran Tour, e la Chiesa di San Nicolò l’Arena. L’hotel dove ha dormito Goethe. Concluderete con la dimora del Principe Moncada, Palazzo Biscari, centro ineludibile di ogni itinerario del famoso “Grand Tour”.

10. Aperi-Chips buffet di patate al caffè Mazzella il 27 aprile 2018

„Aperi-Chips buffet di patate al caffè Mazzella. Aperi-Chips buffet di patate al caffè Mazzella il 27 aprile 2018

„Venerdi 27 Aprile appuntamento al Caffè Mazzella di Pedara con l'APERI-CHIPS: tante pietanze e leccornie create dallo chef con l'ingrediente chiave dell'evento, la patata. € 10,00 per cocktail, birra o bibita a scelta ed accesso al Buffet (coperto incluso). DjSet by DjServices.

11. fumo negli occhi

„'Fumo negli occhi' alla Sala De Curtis. fumo negli occhi

„Il ritratto grottesco di una famiglia italiana dei primi anni 60' alle prese con smanie di consumismo e di competizione. Una farsa tutta da ridere, attualissima nei suoi risvolti morali. Imperdibile. Venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018 ore 21:00.

12. miseria e nobiltà commedia in tre atti di eduardo scarpetta regia agnese fallica

„'Miseria e nobiltà' al Teatro Mandela. miseria e nobiltà commedia in tre atti di eduardo scarpetta regia agnese fallica

„La Compagnia Teatrale Thalia di Paternò in "MISERIA E NOBILTA"'. Appuntamento il 28 aprile 2018 al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco. Ingresso libero.

13. 'BoileRock feat. Kunsertu' LIVE al MA Catania il 28 aprile 2018

„'BoileRock feat. Kunsertu' LIVE al MA Catania. 'BoileRock feat. Kunsertu' LIVE al MA Catania il 28 aprile 2018

„Sabato 28 aprile sesta e ultima puntata di #BoileRock al MA Catania, che spegne i riflettori con il LIVE di una storica band di world music i KUNSERTU, indimenticabile la loro Mokarta. Ticket: entro le 23.00 - 7,00 euro (€ 5,00 in lista). Dalle le 23.00 in poi - 10,00 euro (€ 7,00 in lista).

14. El día de Sant Jordi. La festa del libro e delle rose il 29 aprile 2018

„El día de Sant Jordi. La festa del libro e delle rose. El día de Sant Jordi. La festa del libro e delle rose il 29 aprile 2018

„Sarà un grande festival del libro e dei fiori, una giornata densa di appuntamenti artistici, floreali e letterari per grandi e piccini. Parteciperanno con i propri banchetti e laboratori: Feltrinelli Catania"Fa Lì Creazioni", ILibridiFabio, Sofà Delle Muse, Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori, Libreria Punto e Virgola, Libreria Vicolo Stretto, Gammazita, Piazza dei libri, @Rossomalpelo Edizioni.

15. festa degli aquiloni - coloriamo il cielo… in aci catena

„Festa degli Aquiloni ad Acicatena. festa degli aquiloni - coloriamo il cielo… in aci catena

„Il Comitato del Quartiere e la Parrocchia Santa Maria della Consolazione di Aci Catena (CT), organizzano la seconda edizione della Festa degli Aquiloni “Coloriamo il cielo… in Aci Catena” che si svolgerà domenica 29 aprile 2018 dalle ore 09,45 alle ore 12,00.“



