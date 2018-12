Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Alzati Catania al Duomo, Cirque de Noel, Marketta

1. Capodanno 2019 in piazza a Catania il 31 dicembre 2018

„Capodanno 2019 in piazza a Catania. Capodanno 2019 in piazza a Catania il 31 dicembre 2018

„Anche quest'anno per salutare il 2018 e dare il benvenuto al 2019 sarà possibile festeggiare il Capodanno in Piazza Duomo. L'appuntamento sarà doppio, sia il 30 dicembre che il 31 dicembre. 30 dicembre: Arisa, Gino Astorina, Marco Panzani, Seba, conduce Salvo La Rosa.

2. Marketta - Il mercatino di Rocketta dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

„Marketta - Il mercatino di Rocketta. Marketta - Il mercatino di Rocketta dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

„Tutte le domeniche, dal 9 dicembre al 10 gennaio al Mono di Catania, dalle 17.30 a mezzanotte Mercatino di abbigliamento e accessori, arte, musica dal vivo, dj set, sala da tè e cioccolateria, aperitivo, calcetto balilla e giochi da tavolo.

3. aladino da "le mille e una notte"

„K&Spada - Reading musicale allo Zō il 30 dicembre 2018

„K&Spada - Reading musicale allo Zō. K&Spada - Reading musicale allo Zō il 30 dicembre 2018

„Reading musicale dei libri di Francesco Cusa. Giuseppe Carbone: voce recitante. Francesco Cusa: batteria, reading. Un attore e docente di filosofia e storia (Giuseppe Carbone) ed un maestro percussionista (Francesco Cusa) si costituiscono in duo per recitare testi letterari o filosofici ed esplorare sonorità archetipiche.

4. Mostra fotografica "Mediterraneum Collection" dall'11 dicembre al 5 gennaio 2018

„Mostra fotografica "Mediterraneum Collection". Mostra fotografica "Mediterraneum Collection" dall'11 dicembre al 5 gennaio 2018

„Dall'11 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 appuntamento con la collettiva fotografica MEDITERRANEUM COLLECTION, composta da oltre cinquanta opere di maestri e autori italiani e stranieri donate all'archivio fotografico "Mediterraneum Collection". Ingresso libero.

5. concerto per pianoforte e violino

„Concerto per pianoforte e violino a Vizzini. concerto per pianoforte e violino

„Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 19.30 presso l'Auditorium San Sebastiano in Vizzini si terrà il concerto per pianoforte e violino con la Maestra Giulia Russo al pianoforte e il Maestro Salvatore Bentivegna al violino. In scaletta musiche di: F. Chopin, F. Kreisler e C. Franck. Ingresso libero.

6. Cirque de Noël allo Zo dal 28 al 30 dicembre 2018

„Cirque de Noël allo Zo. Cirque de Noël allo Zo dal 28 al 30 dicembre 2018

„Dal 28 al 30 dicembre 2018 appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee con il 'Cirque de Noel'. Rassegna dedicata ad adulti e bambini di età superiore agli 8 anni. Ogni adulto con tre bambini avrà un ingresso omaggio. Circo contemporaneo, giocoleria, clownerie, acrobatica.

7. Luci e Ombre al Monastero: visite guidate serali il 29 dicembre 2018

„Luci e Ombre al Monastero: visite guidate serali. Luci e Ombre al Monastero: visite guidate serali il 29 dicembre 2018

„Sabato 29 dicembre ritorna l'appuntamento con le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20.00 alle 23.00, un tour guidato ogni mezz'ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all'interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall'epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia.

8. 'The Circle Party' al MA Catania il 29 dicembre 2018

„'The Circle Party' al MA Catania. 'The Circle Party' al MA Catania il 29 dicembre 2018

„Sabato 29 Dicembre THE CIRCLE PARTY il nuovo format che prevede ogni volta un tema diverso legato alla stagione in corso. Con il primo evento verrà celebrata la gioia, la magia e il fascino delle festività di fine anno. “

9. disconnection at panyficio

„Disconnection at Panyficio. disconnection at panyficio

„SABATO 29 DICEMBRE Dis-Connection VOl. 2. Il progetto musicale 100 % vinile di Giuseppe Marchetti, in compagnia di Maurizio Di Stefano. Musica afro, funky, disco ed electro.

10. nuova genesi sierra leone di sebastiano cosimo auteri, afiap

„Mostra 'Nuova genesi Sierra Leone'. Appuntamento alla galleria Fiaf Le Gru di Valverde fino al prossimo 18 gennaio 2019. Mostra visitabile tutti i mercoledì e venerdì non festivi dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

11. Merry Christmas Market in via Minoriti dal 30 novembre 2018 al 29 dicembre 2018

„Merry Christmas Market in Via Minoriti. Merry Christmas Market in via Minoriti dal 30 novembre 2018 al 29 dicembre 2018

„MERRY CHRISTMAS MARKET dal 30 novembre al 29 dicembre 2018 in VIA MINORITI, Catania. Il calore del Natale in una splendida cornice cittadina. Artigiani e artisti del nostro territorio vi aspettano per vivere insieme le magiche atmosfere dei tradizionali mercatini del nord Europa.“

12. UnicaVuci. Laboratorio aperto di Coro Popolare dal 26 novembre 2018 al 3 giugno 2019

„UnicaVuci - Laboratorio aperto di Coro Popolare. UnicaVuci. Laboratorio aperto di Coro Popolare dal 26 novembre 2018 al 3 giugno 2019

„l coro è aperto a tutti, senza limite di preparazione musicale nè età! ci si può aggiungere in qualunque momento, basta contattarci per sapere dove si svolgono gli incontri. Ogni lunedì dalle 18 alle 20. Una volta al mese incontro intensivo dalle 10 alle 18 (nei fine settimana alternando sabati e domeniche).“

13. QUEEN LIAR Tribute al Caffè del Porto il 28 dicembre 2018

„QUEEN LIAR Tribute al Caffè del Porto. QUEEN LIAR Tribute al Caffè del Porto il 28 dicembre 2018

„Venerdì 28 dicembre, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Caffè del Porto con l'esibizione LIVE dei Liar Queen, tribute band.“

14. Venerdi di Ordinaria Follia - Ecs Dogana Club il 28 dicembre 2018

„Venerdi di Ordinaria Follia - Ecs Dogana Club. Venerdi di Ordinaria Follia - Ecs Dogana Club il 28 dicembre 2018

„Nuove sale, nuovi suoni, nuovi colori, l'ECS Dogana Club si rifà il trucco, ma non perderà lo spirito della sua anima festosa che ha coinvolto tutti per tre anni consecutivi, regalandoci emozioni indimenticabili.“

15. Swing'n Roll - La Nuova Dogana il 30 dicembre 2018

„Swing'n Roll - La Nuova Dogana. Swing'n Roll - La Nuova Dogana il 30 dicembre 2018

„Domenica 30 Dicembre ore 21.30 Swing'n Roll. Live: The Big Bluff Band ed il grande ritorno "Andavamo a 80". Land - La Nuova Dogana, via Dusmet, 2, Catania. Ingresso libero.“