Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra della fragola, Fiera di Pedara, visite serali all'Orto Botanico

1. Sagra della Fragola a Maletto. 34esima edizione della Sagra della fragola a Maletto dal 28 al 30 giugno 2019; ed anche nei week-end del 6-7 e del 13-14 luglio. Concerti, cibo, e tante iniziative. Per poter essere aggiornati sul programma della manifestazione è possibile cliccare sul seguente link.

2. Fiera estiva di Pedara. Dal 28 Giugno al 14 Luglio 2019 a P.zza Don Bosco, Pedara (Catania).Orario: dalle 18,00 all'1. Dopo il successo delle scorse edizioni ritorna più prorompente che mai la 13^ edizione della Fiera Estiva di Pedara. Situata nella Splendida location di Piazza Don Bosco nel cuore del comune di Pedara,vedrà al suo interno una vasta categoria merceologica: artigianato, prodotti tipici, gastronomia, commercio, articoli per la casa ed il tempo libero. Inoltre tutti i giorni Spettacoli, musica, cabaret.

3. Visite guidate all'Orto Botanico. Venerdì 28 giugno racconteremo l’Orto Botanico di Catania in notturna con “Bella di notte” le visite guidate serali a cura di Officine Culturali. Dalle 20:00 alle 23:00, un visita guidata ogni ora, vi accompagneremo in un suggestivo percorso nel giardino scientifico dell’Università di Catania che si svela di notte per far compiere un viaggio attorno al mondo ai sui visitatori: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto siculo, una rappresentazione della nostra terra.

4. Etna Fashion Weekend. Dal 28 al 30 giugno 2019 ETNA FASHION WEEKEND è l’Evento di arte, moda, cultura, promozione del territorio e della sua gente. Tre serate con tantissime novità dal mondo della moda e dell’arte, personaggi celebri provenienti da ogni parte del mondo. 28/29/30 Giugno 2019 Aci Bonaccorsi (CT).

5. Mistero buffo. Diretto e Interpretato da Francesco Russo. Le giullarate, raccolte e riscritte dal premio Nobel Dario Fò e dalla moglie Franca Rame. Appuntamento venerdì 28 giugno 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee a partire dalle ore 21.00.

6. Vinerdì in Cantina. Il Gruppo Arena, per contribuire alla diffusione della cultura vitivinicola ed enologica del nostro territorio, organizza "Vɪɴᴇʀᴅɪ̀: ɪɴ ᴄᴀɴᴛɪɴᴀ ᴄᴏɴ...". Un calendario fitto di appuntamenti con alcune fra le migliori cantine siciliane per degustare il loro vino e far conoscere i loro meravigliosi paesaggi. Non perderti il 4° straordinario appuntamento del Vɪɴᴇʀᴅɪ̀: ɪɴ ᴄᴀɴᴛɪɴᴀ ᴄᴏɴ Donnafugata e le tapas gourmet, Venerdì 28 Giugno, dalle 18:30, alla Cantina "Spazio Sapore" del Superstore Balatelle Gourmet Experience. Ingresso Libero.

7. Cena a sei mani. Dall'incontro tra La Cucina di Donna Carmela e Locanda Don Serafino nasce ❝Cena a sei mani❞, un bouquet di profumi e sapori che si snoderà attraverso il frutto del connubio degli chef Alecci, Parisi e Vincenzo Candiano della Locanda Don Serafino. Ad accompagnare la serata la vibrante eleganza dei cru della cantina Pietradolce Vigneti in Solicchiata, Etna.

8. Gazzelle LIVE alla Villa Bellini. SABATO 29 GIUGNO 2019 || CATANIA VILLA BELLINI. Orari. Apertura Porte: Ore 19:00. Inizio Show: Ore 21:00 Prezzo Biglietto Posto Unico in Piedi - € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita.

9. Sweet Summer Fuzz Live. Nello spiazZo di Zo, tre fra le band più interessanti della scena catanese danno il benvenuto all'estate con una ventata di suoni, umori, melodie: Long Hair In Three Stages, Vodkafish, Regen, tre scintille del grande fuoco musicale indipendente, tre modi di stuzzicare la mente, accendere il cuore e smuovere i fianchi del pubblico più esigente. È il primo appuntamento con Sweet Summer Fuzz, festa dei rumori estivi e espressione del meglio della scena musicale catanese. Tema centrale della selezione, l’equilibrismo fra generi musicali, fra melodia e noise.

10. Omaggio a Lucio Dalla al Qubba. Sabato 29 Giugno i "DallaTrinakria" ospiti del progetto "No Ordinary? Saturday" omaggiano il grande LUCIO DALLA. Programma ► ore 22.00 - Dalla Trinakria omaggio a Lucio Dalla live ► ore 24.00 - Djset Mario Man - Ugo Macaluso - Antonio Oliva. Pizzeria - Live Music - Show - Djset.

11. Sapore di Birra. Il weekend dedicato alle birre artigianali. Una location unica sulla spiaggia della playa di Catania con musica, ottimo street-food per tutti i palati, attivitá e giochi per grandi e piccini. Apertura cancelli ore 12.00. Ingresso libero.

12. Treno dei Vini dell'Etna. Appuntamento sabato 29 giugno 2019 con 'Il treno dei vini dell'Etna'. Programma della giornata 9:15 Partenza dalla stazione Circumetnea di Riposto. 9.38 Partenza dalla stazione Circumetnea di Piedimonte Etneo. 10.24 Arrivo a Randazzo. 11.00 Visita guidata e degustazione presso una cantina. 13.00 Pausa caffè in un centro storico. 15.00 Visita guidata e degustazione presso una cantina. 18.00 Arrivo alla Stazione Circumetnea di Piedimonte Etneo. 18.25 Arrivo alla Stazione Circumetnea di Riposto.

13. Aperitivo ad Arte. Ultimo appuntamento con Aperitivo ad arte da non perdere prima della pausa estiva! Domenica 30 Giugno percorso suggestivo ed emozionante, "Catania medievale. Il cunto di Gammazita ed i suoni della città scomparsa". A seguire aperitivo presso Scirocco Sicilian Fish Lab.

14. Alla scoperta di Palazzo Biscari. Sharing Sicily domenica sera porta alla scoperta di una delle dimore aristocratiche più imponenti e belle della Sicilia, il Palazzo Biscari, capolavoro del barocco siciliano. La visita del Palazzo Biscari sarà condotta dal principe Ruggero Moncada per un suggestivo tour guidato dove ripercorreremo la storia di questo capolavoro del Barocco, e rivivremo la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.

15. Mostra 'Paludi'. Sala espositiva della Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte la mostra “Paludi” di Giuseppe Agnello, a cura di Daniela Fileccia, promossa e ideata dal presidente della Fondazione Alfredo la Malfa e da Dario Cunsolo, con il patrocinio del comune di San Giovanni la Punta (CT) e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (PA). “Paludi” di Giuseppe Agnello rimarrà in permanenza fino al 10 novembre 2019 e sarà visitabile su prenotazione da giugno a novembre.