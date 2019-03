Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Popup Market, 'Dimensioni' ai Minoriti, Il Piano dei Benedettini

1. “Who Where What” al Teatroimpulso dal 28 al 31 marzo 2019

„Lo spettacolo “Who Where What” andrà in scena a Teatroimpulso in via Giovanni Gentile, 29 a Catania, dal 28 al 31 marzo, il giovedì alle ore 20:30, il venerdì e sabato alle 21:00 e la domenica alle 19:00. Sul palco ci saranno: Martino Aiello, Irene Alì, Claudia Cascio, Gaetano Centamore, Santo Consolo, Diego D'Arrigo, Laura Longhitano, Giuliana Mannino e Irene Oliveri, tutti attori formati dalla scuola di recitazione di Teatroimpulso.

2. Thollem Mcdonas⎥Solo Piano⎥Partiture⎥Zō

„Partiture 2019 - Rassegna di musica contemporanea e neoclassica - 5° appuntamento Thollem Mcdonas. Il pianista e compositore Thollem Mcdonas è un esempio di figura trasversale alle classificazioni di genere e ha già inciso 41 albums. Perennemente in tour sia come solista, sia in collaborazione con un serie infinita di musicisti dalle diverse estrazioni. Macdonas varia costantemente il suo approccio, spaziando da un ambito musicale all'altro, sempre a livelli altissimi.

3. Presentazione del libro 'Rien ne va plus' il 29 marzo 2019

„Aspettando il Salone 2019 arriva anche in Sicilia. L'incontro con Antonio Manzini è venerdì 29 marzo, ore 20:15 al Teatro Stabile di Catania, a partire da Rien ne va plus (Sellerio editore). Intervengono Giuseppe Lorenti, letture di Manuela Ventura, accompagnamento musicale di Renato Judoboy Mancini. L'evento è a cura dell'Associazione Leggo. Presente indicativo.

4. 'La scortecata' al Piccolo Teatro dal 28 marzo al 31 marzo 2019

„Dopo il grande successo ottenuto in tournée nazionale, arriva al Piccolo Teatro della città di Catania, nell’ambito della Stagione del Teatro della Città, l’acclamata pièce La Scortecata di Emma Dante: tratta da una delle fiabe de Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de peccerille, noto anche col titolo di Pentamerone (cinque giornate), è una raccolta di cinquanta fiabe raccontate in cinque giornate.

5. IL JAZZ | Francesco Cafiso Trio il 30 marzo 2019

„Un concerto per tutti gli appassionati di Jazz di alto livello ma, aperto a tutti coloro i quali amano la Grande Musica di Assoluta Qualità. FRANCESCO CAFISO al Sax, DARIO DEIDDA al basso, MAURO SCHIAVONE al Piano. Direzione Artistica ed il Coordinamento di Giuseppe Costantino Lentini.

“6. 'Piano piano dolce Carlotta' al Teatro Musco dal 29 al 31 marzo 2019

„"Piano... piano, dolce Carlotta" da Henry Farrell. Con: Elmo Ler, Loriana Rosto, Antonella Scornavacca,, Gaetano Festinese. Regia di Sebastiano Mancuso. 'Piano piano dolce Carlotta' al Teatro Musco dal 29 al 31 marzo 2019

„Must Musco Teatro Via Umberto I, 312 - Catania. 29 Marzo ore 21:00 e 31 Marzo ore 21:00. Info e prenotazioni: +39 393 54 11 180.

7. Il piano segreto dei Benedettini il 30 marzo 2019

„Sabato 30 marzo si svelerà “Il Piano segreto dei Benedettini” un intrigante spazio verrà aperto al pubblico per raccontare l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine. L’intrigante viaggio nel tempo si snoda all’interno del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine dei Benedettini di Catania. Il percorso svela anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che conservano ancora oggi le tracce del terremoto del 1693 e quelle di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del Monastero e della quotidianità benedettina.7

8. 'Dimensioni' al Chiostro dei Minoriti dal 30 marzo al 7 aprile 2019

„È giunta alla quarta edizione la mostra d'arte "Dimensioni" che si terrà a Catania dal 30 marzo al 7 aprile nel Chiostro di Palazzo Minoriti, in via Etnea. La mostra, organizzata dalla associazione Delfare che conferma così il suo costante e prezioso impegno nei confronti dell'arte e della cultura,ospita artisti già presenti in altre gallerie ed esposizioni (opere a tema e tecnica libera) e artigiani che hanno reso arte le loro produzioni (ceramisti,mosaicisti, fotografi, "parolieri") che hanno scelto invece un tema conduttore, "Passione", o di ciò che fa muovere il cuore.“

9. open - storia del tennista andrè agassi

„Open di Andrè Agassi con Mattia Fabris, Massimo Betti alla chitarra. Progetto e regia di Mattia Fabris. Andrè Agassi è stato il numero 1 al mondo. Agassi odia il tennis! Ecco il conflitto! Ecco il dato universale, ecco il paradigma! Attraverso questo incredibile conflitto, Open racconta la storia non solo di un tennista, ma anche di un uomo che, mentre diventa inesorabilmente uno dei tennisti migliori di tutti i tempi, cerca di rispondere alla domanda madre di tutte le domande: "chi sono io?" Chi è l'uomo André Agassi?

10. Presentazione del libro 'La città dell'elefante'il 30 marzo 2019

„Sabato 30 Marzo, alle ore 17:30, le autrici Bianca Caccamese, Giamina Croazzo e Valeria di Loreto presenteranno il libro dal titolo 'LA CITTÀ DELL'ELEFANTE' (Splēn edizioni). Interverrà anche la bravissima illustratrice Alice Caldarella. Ingresso libero. Libreria Pescebanana.“

11. Convegno "Quale integrazione dei migranti?" il 30 marzo 2019

„SABATO 30 MARZO alle ore 16.30, presso la Basilica San Sebastiano di Acireale si terrà il CONVEGNO sui "modelli di accoglienza per i migranti". Verranno approfonditi diversi profili del tema con relatori qualificati, il Prof. Rosario Sapienza, il Dott. Emiliano Abramo, l'Avv. Carla Trommino di AccoglieRete Onlus, con i contributi dell'Associazione Forense Acese presieduta dall'Avv. Giovanni Battiato, di Don Lucio Cannavò per l'Ufficio per la Pastorale dei Migranti - Diocesi di Acireale, dei tanti soggetti portatori di interesse.

12. la catania di stefan ittar

„La Catania di Stefan Ittar. Un architetto polacco alle falde dell'Etna. Alcuni fra i più importanti monumenti della città di Catania portano la firma dell' architetto polacco di nome Stefan Ittar (1724-1790). La visita guidata tenterà di mettere a fuoco la figura del misterioso architetto venuto dall’Est d’Europa e si snoderà lungo le opere più significative a lui attribuite nel centro storico di Catania.

13. Pop Up Market Via Dusmet 30-31 Marzo. Pop up Market Sicily inizia la stagione “open air”: in via Dusmet 30 e 31 marzo

„ Pop up Market Sicily inizia la stagione “open air” con uno luogo speciale, un luogo del cuore: Via Dusmet. “Sutta l’acchi da marina”, dove una volta passava il mare, tra porta Uzeda e la pescheria, tra Villa Varagghi ed il barocco dei palazzi antichi della città. Sabato 30 e domenica 31 marzo, Pop Up Market Sicily lancia un’edizione spaziale.

14. Presentazione del libro 'I vivi ed i morti'. andrea gentile presenta "i vivi e i morti" a lettera 82

„Andrea Gentile presenta “I vivi e i morti”, minimum fax. Finalista al Premio Letterario Nazionale "PAOLO VOLPONI". Dialoga con l'autore Giuseppe Lorenti, letture di Manuela Ventura, selezioni musicali di Renato Judoboy Mancini. Appuntamento domenica 31 marzo, presso Lettera 82 Pub , piazza dell'Indirizzo 11/14 - Catania alle ore 19:00. “

15. Ferrari Wine Event. Un altro grande evento firmato AIS Sicilia Sommelier, in collaborazione con le prestigiose Cantine Ferrari Trento, in programma per venerdì 29 Marzo a Catania; prezioso ospite e relatore l’enologo di Cantine Ferrari, Ruben Larentis.