Cosa fare a Catania: gli eventi del week-end e della Befana

1. Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin' fino al 31 marzo 2020

Dal 15 novembre 2019 al 31 marzo 2020 unico ingresso per due straordinarie mostre al Palazzo della Cultura di Catania.

„𝐂𝐈𝐍𝐀 - 𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐈𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 a cura di Daniela Arionte, Giacomo Fanale, Giuseppe Frazzetto e Vincenzo Sanfo. Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin' fino al 31 marzo 2020

„𝐆𝐀𝐔𝐆𝐔𝐈𝐍 - 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐎𝐀 𝐍𝐎𝐀 a cura di Giovanna Giordano e Vincenzo Sanfo.“

2. Natale al Castello Ursino. Natale al Castello Ursino dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

„L'intera manifestazione si svolgerà su 3 AREE e per le strade che le circondano: Frontale Castello - Piazza Federico di Svevia, Laterale Castello - Piazza Federico di Svevia, Tendone riscaldato - Piazza dei Libri - Piazza Federico di Svevia. Fino al 6 gennaio 2020.

3. 3. Natale al Parco delle Fiabe. natale al parco delle fiabe

„All'interno del Parco ci sono gonfiabili, animazione, area ristoro, percorsi e Sentieri con figuranti a tema, Casa delle Sorie con museo di ambientazione dove potete vivere insieme ai vostri bambini le storie che vi hanno accompagnato nella vostra infanzia. Troverete Babbo Natale per consegnargli la vostra lettera e riceverete i doni. Fino al 5 gennaio 2020.

4. Natale ai Minoriti. Natale ai Minoriti dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020

„La Bottega dell’Artigianato Artistico “Natale ai Minoriti”, il tradizionale incontro dell’artigianato d’eccellenza con la città di Catania giunto alla undicesima edizione, come ogni anno apre le porte del Chiostro di Palazzo Minoriti per proporre i suoi prodotti di artigianato artistico. Dal 7 dicembre al 6 gennaio saranno esposti manufatti in ceramica, pietra lavica, mosaici, fotografie in fine art, merletti, presepi, gioielli, prodotti tessili, tappeti in tessitura tradizionale, miele e preparazioni alimentari del territorio, oggetti di design in fibre naturali. All’interno della manifestazione una mostra di presepi artistici e tradizionali e la ricostruzione di una casa siciliana contadina di inizio secolo.

5. Presepe Artistico al Santuario del Carcere. Presepe artistico al Santuario del Carcere dal 3 al 6 gennaio 2020

„Nel periodo di Natale il percorso di visita al Santuario del Carcere sarà arricchito da un artistico presepe, con antichi pastori in terracotta. Appuntamento il mercoledi, venerdi, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Visite guidate con contributo.“

6. Mostra 'ATLAS ITALIAE' di Silvia Camporesi dal 14 dicembre al 9 febbraio 2020

„Mostra 'Atlas Italiae' di Silvia Camporesi.Mostra 'ATLAS ITALIAE' di Silvia Camporesi dal 14 dicembre al 9 febbraio 2020

„ Personale dell’artista romagnola Silvia Camporesi che attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti sul paesaggio italiano, cui si è dedicata negli ultimi anni, che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale - a cura del direttore artistico, Massimo Siragusa.“



7. Il Piano segreto dei Benedettini. Il piano segreto dei benedettini il 4 gennaio 2020

„Sabato 4 gennaio 2020 vi sveliamo “Il Piano segreto dei Benedettini” un intrigante spazio verrà aperto al pubblico per raccontare l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine. L’ intrigante viaggio nel tempo si snoda all’interno del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine dei Benedettini di Catania. Il percorso svela anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che conservano ancora oggi le tracce del terremoto del 1693 e quelle di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del Monastero e della quotidianità benedettina. “

8. Notte di fuoco al Castello Ursino. Notte di fuoco al Castello Ursino il 4 gennaio 2020

„Un percorso di luce traccerà il perimetro del Castello Ursino, protagonista assoluto il fuoco, creativo, suggestivo ed emozionante. Danza, fuoco e musica creeranno atmosfere poetiche e surreali al di là del tempo e dello spazio. Corpi in movimento, ventagli, bastoni e torce infiammeranno il cuore di tutti. Coreografie e scenografie seducenti in un omaggio alla nostra terra e al suo vulcano, la fucina del fuoco che sovrasta la nostra città. Tre postazioni dedicate alla magica arte del fuoco: fuochisti, giocolieri e danzatrici per una serata unica nel suo genere.

„Un nuovo, divertente spettacolo di burattini, LA RIVINCITA DELLA BEFANA, andrà in scena per due sole repliche sabato 4 gennaio alle ore 18.00, e la domenica mattina, 5 gennaio, alle ore 11.00, sul piccolo palcoscenico del Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, Già da qualche stagione, nel periodo natalizio, il pubblico del teatrino più piccolo della città ha seguito le buffe storie delle Famiglia Mastronardi, ideate e scritte da Letizia Catarraso.

„Un nuovo, divertente spettacolo di burattini, LA RIVINCITA DELLA BEFANA, andrà in scena per due sole repliche sabato 4 gennaio alle ore 18.00, e la domenica mattina, 5 gennaio, alle ore 11.00, sul piccolo palcoscenico del Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, Già da qualche stagione, nel periodo natalizio, il pubblico del teatrino più piccolo della città ha seguito le buffe storie delle Famiglia Mastronardi, ideate e scritte da Letizia Catarraso.

11. Domenica al Museo - Visita all'Orto Botanico. Domenica al Museo - Visita all'Orto Botanico il 5 gennaio 2020

„ Si potrà aprire l'anno con un vero e proprio viaggio in giro per il mondo restando a Catania grazie alle tante specie custodite nel giardino scientifico dell’Università, fondato da Francesco Tornabene nel 1858. L'Orto Generale custodisce, infatti, le specie naturali provenienti da tutti i continenti, alcune preziosamente curate nella grande serra e altre nei vialetti attorno al Monumentale edificio neoclassico, incorniciato dall'Albero del Drago.“

12. Esposizione di Lydia Giordano. Esposizione di Lydia Giordano il 5 gennaio 2020

„Esposizione di grafiche e disegni di Lydia Giordano. 18 racconti in 10 tavole, 2 poster e un inedito di 22 tavole che arriva da un altro periodo, uno di quelli in cui credi di avere capito e hai capito ma per poco.

13. La Befana per Emergency. La Befana per Emergency il 6 gennaio 2020

„5 edizione de 'LA BEFANA PER EMERGENCY'. 6 gennaio ore 18,30 presso il SANTUARIO DI SANTA MARIA DELL'AIUTO, Via Santa Maria dell'Aiuto 80, Catania. Il ricavato della serata sarà devoluto al Centro di Maternità di Emergency di Anabah in Afganistan.“

14. La Befana in Piazza Università. È tornata la Befana ... in Piazza Università il 6 gennaio 2020

„Una festa della Befana con animazioni e intrattenimenti per bambini, si svolgerà lunedì 6 gennaio in piazza Università dalle ore 10,00 alle 13,00 , grazie all’autotassazione dei consiglieri comunali e al contributo di sponsor e associazioni che si attiveranno, gratuitamente, sostenendo l’onere organizzativo della giornata di festa che, tradizionalmente, chiude le vacanze natalizie.

Laboratorio creativo, fucina di storie per bimbi da 4 a 8 anni a cura di Luisa Biondo e Graziana Maugeri. Sei storie e tante musiche, sei tecniche artistiche e narrative diverse, per sei cicli di quattro incontri settimanali di 1h e 30' ciascuno.



Operaincerta Editore presenta il catalogo della mostra "Il Mondo in Mano" (Castello Ursino di Catania, 21 settembre 2019 – 6 gennaio 2020). La storia del legame tra la Sicilia e le carte da gioco è antico. Il catalogo della mostra "Il Mondo in Mano" indaga sei secoli di vicende che hanno visto come protagonisti giochi, giocatori, produttori e amministratori fiscali dell'Isola, senza trascurare curiosità e scoperte recenti.

17. Concerto dell'Epifania - Coro Polifonico Imago Vocis il 6 gennaio 2020

Concerto dell'Epifania - Coro Polifonico Imago Vocis. Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Via Siena, 1 - Catania. Ore 11,00 Tradizionale appuntamento annuale con l'intermezzo corale prima della Santa Messa. Ore 20,30 Concerto conclusivo della festa dell'Epifania.

Concerto di musica corale sacra e natalizia a cura di CHORALab - laboratorio di canto corale. Appuntamento il 6 gennaio 2020 a partire dalle ore 19.15 presso la Parrocchia S. Caterina a San Pietro Clarenza. Ingresso libero.

L' evento nasce da un progetto di Alfio Nicotra (critico d'arte), realizzato con la collaborazione del Museo Diocesano di Catania, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, del DISUM dell'Università degli Studi di Catania. L'esposizione è resa possibile dalla liberale disponibilità di collezionisti privati. La mostra è patrocinata dal Comune di Catania, dalla Scuola Superiore di Catania, dalla società di Storia patria per la Sicilia Orientale. L'allestimento della mostra presenta una selezione di maioliche da farmacia di manifattura siciliana (Burgio, Caltagirone, Palermo, Sciacca e Trapani) dal XV al XIX secolo, scelte per qualità tecnica, bellezza e rarità.

20. La Befana benefica in Fiat. La Befana Benefica In Fiat 500 il 6 gennaio 2020

„La Befana Benefica in Fiat 500 finalmente arriva anche a Catania grazie al Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Catania e al patrocinio dell'assemblea Regionale Siciliana. Lunedì 6 Gennaio 2020 verranno consegnati dei doni a tutti i bambini ricoverati al reparto pediatrico dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania.“