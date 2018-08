Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra delle Pesche, Alkantara Fest, Garden in Movies, Fiera del Sole

1. 25° Sagra delle Pere e delle Pesche a Maniace dal 3 al 5 agosto 2018

„Sagra delle pere e delle pesche'. Ogni giorno, oltre alla degustazione, sarà possibile “partecipare a diverse iniziative per grandi e piccini.

2. Alkantara Fest 2018 dal 26 luglio al 5 agosto 2018

„Pisano di Zafferana Etnea, Linguaglossa, Sant’Alfio, Bronte, Catania, Mascali, Mascalucia. Sono queste le sedi della XIV edizione dell’Alkantara Fest, festival internazionale di folk e world music in programma dal 26 luglio al 5 agosto, rassegna itinerante che ha fatto della world music la sua cifra stilistica ma anche l’ingrediente principale di una ricetta culturale vincente. Il Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Darshan e diretto artisticamente da Mario Gulisano, si propone di far conoscere e diffondere una cultura musicale “altra”, attraverso il coinvolgimento di artisti internazionali che quest’anno spaziano dal folk contemporaneo e tradizionale ai ritmi berberi, dalle sonorità mediterranee alle melodie balcaniche.

3. 'Fiera del Sole' dal 3 al 5 agosto 2018

„'Fiera del Sole'. 'Fiera del Sole' dal 3 al 5 agosto 2018La più grande mostra mercato del Sud Italia che promuove le eccellenze in Sicilia. Dalle ore 08.30 di venerdi 3 fino a domenica 5 agosto, presso piazza "I Vicerè" di Canalicchio (Catania) si terrà la Fiera del Sole, la mostra mercato del commercio, dell'industria e dell'artigianato che valorizza il territorio siciliano con il meglio dell'enogastronomia, dell'artigianato e dell'arte made in Sicily.

4. Garden in movies&ShortFilmFest 2018 dal 3 al 5 agosto 2018

„Sotto il segno del Garden Festival, evento internazionale di garden design presentato lo scorso anno a Radicepura, torna quest’estate la rassegna cinematografica Garden-in-Movies, dedicata al cinema e al giardino, e torna con una novità: il Garden-in-Movies/ShortFilmFest, la prima edizione del concorso internazionale per cortometraggi a tema.“

5. Etna Fashion Weekend dal 3 al 5 agosto 2018

„Etna Fashion Weekend: tre giorni all'insegna della moda e delle tendenze, tre giorni di arte, cultura e spettacolo. Statue viventi, spettacoli di bodypainting, artisti di strada, sfilate, musica, cultura, concorsi, alimentazione, tutto questo e tanto altro è ETNA Fashion Weekend. Pedara 3/4/5 Agosto 2018. Ingresso libero.

6. 'Transfert - Il film' all'Arena Argentina il 3 agosto 2018

„Non perdete l'occasione di vedere TRANSFERT, il film sulla psicoterapia che ha affascinato la critica, uno dei titoli più premiati dell'anno. Interamente girato a Catania. Appuntamento venerdì 3 agosto 2018 all'Arena Argentina di Catania. Doppio spettacolo: ore 20.30 e 22.30. Biglietto: 1 euro per gli studenti, 3 euro biglietto intero.

7. ​​​​​​​“trecastagni international music festival”: la musica classica sotto le stelle

„Torna l’appuntamento con la rassegna estiva di concerti, giunta alla XVII edizione, che si terrà dal 22 luglio al 5 agosto a Trecastagni, nel cortile della Chiesa Madre S.Nicola. Musica sotto le stelle in occasione del “Trecastagni International Music Festival”, la rassegna estiva di concerti, giunta alla XVI edizione, che si terrà dal 22 luglio al 5 agosto nel centro storico di Trecastagni presso il suggestivo cortile en plein air della Chiesa Madre S.Nicola, in via salita Arciprete Torrisi, 1.“

8. 'I Malavoglia' a Belpasso il 4 agosto 2018

„Città di Belpasso - Straordinario evento all' "Arena Caudullo" sabato 04 agosto alle 21:15. Dopo il successo di Catania, anche a Belpasso vanno in scena "I MALAVOGLIA" di Verga. Affascinante affresco sulla vita della gente di mare nella travolgente interpretazione di Mario Pupella.

9. il soprano angela curiale sarà, in seno al 4° etna opera festival, norina nel don pasquale di g. donizetti

„La buffa e a tratti un po' amara trama ordita alle spalle del buon Don Pasquale si risolverà in gioia e amore, ad opera dei vincitori del 6° Concorso Lirico Internazionale "Simone Alaimo", sul palco del 4° Etna Opera Festival il 2 e 4 Agosto, con la direzione musicale di Andrea Tarantino e la regia di Simone Alaimo.

„“catania dall’alto: tour delle terrazze con aperitivo

„Un suggestivo tour che porterà a scoprire e vivere Catania dal tramonto al chiaro di luna dalle terrazze più belle di Catania (3 diverse terrazze), accompagnati dalla guida Carmine Rapisarda.

11. Sagra del Pane condito a Piedimonte Etneo il 4 agosto 2018

„Nell'ambito dei festeggiamenti in onore del santo Patrono di Piedimonte Etneo Sant'Ignazio di Loyola, il prossimo 4 agosto 2018 a partire dalle ore 20.30 si terrà la prima Sagra del pane condito. “

12. 'Un mare di bontà' a Santa Tecla il 5 agosto 2018

„Domenica 5 agosto 2018 | S.Tecla, Acireale (CT). 8ª edizione di Un Mare di Bontà, l'evento enogastronomico per chi ama il buon cibo e il buon vino, organizzato dall'associazione Blu Lab Academy in collaborazione con l'azienda Centro Surgelati.

13. HOT SHOT - 90 in da house il 4 agosto 2018

„***HOT SHOT - 90 in da house***. Party in stile anni 90 con gente spettinata. SABATO 4 AGOSTO 2018 all'Oasis Beach. Unica data estiva in Sicilia. Torna a CATANIA la festa anni 90 più grande d'Italia.

14. lorenzo chinnici “ angeli a calatagèron “ caltagirone

„ Per la prima volta nella storia dell'arte. 21 luglio - 20 agosto 2018, Caltagirone. Inaugurazione prevista per il 21 luglio ore 19.00 Piazza Municipio, 1 – 95041 Caltagirone (CT). Mostra in allestimento fino al 20 agosto: orari: 12.00 -16.30 / 18.30 - 21.30.

15. Apertura del birrificio 'Settoro' a Nicolosi il 5 agosto 2018

„Festeggiamo insieme l'apertura del SETTORO: il primo birrificio di Nicolosi. SETTORO è un luogo in cui potrai divertirti con gli amici, gustando nuovi piatti come la Pinsa, famosa per la sua leggerezza e il suo impasto, e il Galletto cotto alla brace aromatizzato con spezie siciliane.“