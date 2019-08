Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sicily Fest, Tiromancino LIVE, Fried Food Festival

1. Sicily Fest 2019. I Edizione / EVENTO FIERISTICO \ - 30/31 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2019 - presso il Parco "E. Paternò del Toscano" (Ex Piazza S. Pertini) - Via Vincenzo Bellini - Sant'Agata Li Battiati (CT).

2. Torre Beer Fest. Appuntamento dal 30 agosto al 1 settembre a Torre Archirafi con la 'Torre Beer Fest'. Musica Live, Dj Set, birre artigianali ed industriali, street food. Ingresso libero.

3. Divine Sud Comedy. Grande attesa per “Divine Sud Comedy” la commedia d’autore del regista Mel Stoutman con Renny Zapato. CATANIA- Venerdì 30 agosto, alle ore 20.45 e alle 22.45, in anteprima nazionale al cinema Arena Corsaro, sarà presentato il film indipendente “Divine Sud Comedy”, Elefante Film, del regista Mel Stoutman, autore anche del soggetto e della sceneggiatura.

4. Rumori Fuori Scena al Parco Manenti. RUMORI FUORI SCENA, commedia brillante da Michael Frayn. Venerdì 30 AGOSTO h 21.00. PARCO TRINITA' MANENTI, Mascalucia. Ingresso 8 euro - Ridotto 4 euro Per info e prenotazioni 327 6794496.

5. Sagra della rosetta con la mortadella. Appuntamento ad Acireale sabato 31 agosto 2019 a partire dalle ore 19.30 alla Parrocchia Santi Cosma e Damiano per la 'Sagra della rosetta con la mortadella'. Nel corso della serata anche stand espositivi di artigianato, arte, mostre fotografiche, esposizione di motocicli d'epoca, coriandolata, face painting, modellatura argilla, esibizioni di cavalli, musica e tanto cibo.

6. Festa della pizza e della schiacciata. Torna la grande festa. 27° Edizione della Festa della Pizza e della Schiacciata sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019 in via Nino Martoglio. Specialità gastronomiche siciliane in un clima di grande amicizia. Fantastiche pizze, schiacciate e specialità della gastronomia siciliana, tutto preparato al momento e sul posto grazie al lavoro di abili pizzaioli e il cuore del volontariato.

7. Sdilliri - Spettacolo e cena. Monologo Teatrale Brillante. I 30 anni: un vero delirio. I 30 anni a Catania? Un continuo Sdillìrio. Roberta Amato, attrice e cantante catanese, trentenne, porta ancora una volta in scena i suoi 'sdillìri' personali. Deliranti, sagaci, provocatori, mai veramente seri, mai veramente arrabbiati. L'amore, i sogni, le speranze, le incertezze del futuro sullo sfondo della nostra 'raggiante Catania'. Interventi musicali a cura di Giuliana Guglielmino.

8. Fried Food Festival alla Villa Bellini. Appuntamento alla Villa Bellini dal 30 agosto al 1 settembre 2019 con il 1° evento del fritto siciliano, ricco di spettacoli artistici e musicali. ingresso gratuito. Non perdere il Fried Food Festival. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.

9. Rumenia allo Zo Centro Culture Contemporanee. Un esilarante monologo sul tema dell'immigrazione clandestina e del razzismo. Ion Culiano è un giovane rumeno che costretto dalla fame, dalla povertà del suo paese e dalla voglia di realizzare il suo più grande sogno, decide di intraprendere un lungo e faticoso viaggio verso l'Italia in cerca di un lavoro. Dal giorno del suo arrivo, una serie di avvenimenti lo porteranno a proseguire costantemente il suo viaggio da una città all'altra, fino ad arrivare in Sicilia.

10. Tiromancino LIVE a Zafferana Etnea. Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e l’annuncio della prima speciale data estiva, il 1° luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, i TIROMANCINO con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live per tutta l’estate. Appuntamento il 31 agosto all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea a partire dalle ore 21.30.

11. Stralunata - Rassegna letteraria. Ultimi appuntamenti a Piazza dei Libri con la Rassegna Letteraria - Stralunata. Ingresso libero. 1 AGOSTO '19 ore 21.00 in Piazza dei libri Wu Ming 1, scrittore e traduttore VS Fabrizio Puglisi, tastiere e Francesco Cusa, batteria per jazz on the road in “LA MACCHINA DEL VENTO”. Isola di Ventotene, colonia di confino degli antifascisti, 1939, Einaudi editore. 1 SETTEMBRE '19 ore 21.00 in Piazza dei libri Nazim Comunale, poeta e critico musicale VS LELIO GIANNETTO, contrabbasso e ALESSANDRO NOBILE, contrabbasso per jazz on the road in “LEI OCEANO”. Canti di amore e di non amore in versi e in fotografia. Terra di Ulivi edizioni.

12. Nero Espresso - Mercati Generali. Sabato 31 Agosto NERO ESPRESSO Season n. 9 Ep. 4. Mercati Generali (SS KM 69 Catania). Djs Roberto Agosta | Massimo Napoli | Salvo Borrelli | Rev James. The real only fuckin’ black music party. Con la partecipazione di Scenahiphopsiciliana.

13. Orfeo - Museo Civico Castello Ursino. Circuito Boxoffice Sicilia - www.ctbox.it - www.boxct.it - biglietteria Castello Ursino - ore 19,00 - 31/9. Biglietto € 20,00, ridotto (tre spettacoli - Mitoff) € 15,00. ORFEO (dramma musicale/teatrale). Una rilettura singolare, un’analisi attenta, anche, attraverso le versioni di Virgilio, Ovidio e gli autori del 900.

14. Spettacolo 'La classe digerente'. La storia d’un uomo innamorato della Politica, che segue tutte le manifestazioni, i cortei e i congressi di tutti i partiti e di tutti i movimenti. Per capire i diGerenti di Oggi bisogna conoscere i diGerenti di Ieri, e così Crifò c’immerge nell’Antica Grecia, nell’Antica Roma, tra i Pontefici e i Savoia e, pian piano lo spettacolo dal divertimento fa passare all’indignazione, dall’indignazione alla rabbia, dalla rabbia al riso, dal riso alle lacrime, e poi di nuovo al riso... sembra di trovarsi sulle Montagne Russe dell’emozione. Appuntamento l'1 settembre 2019 alle ore 21.00 allo Zo Centro Culture Contemporanee.

15. Notturno Sotterraneo. Catania Sotterranea non è un luogo, né un sito specifico, ma un modo di vivere la città, scoprendone tutta la straordinaria stratificazione storica, raccontata dalle nostre guide. Tanti luoghi, che costituiscono le pagine di un libro unico e millenario, e che in questa speciale edizione sveliamo per voi nella magia del tramonto e con la suggestione della notte. NOTTURNO SOTTERRANEO Domenica 1 Settembre. Appuntamento ore 17.00 in Piazza San Placido (nello slargo accanto alla chiesa) Si raccomanda la massima puntualità. CONTRIBUTO €12.00 (comprende la guida turistica e tutti i ticket nel percorso). INFO E PRENOTAZIONI asso.etnangeniousa@gmail.com o 338.1441760 / 333.9119648.