Cosa fare a Catania dal 30 marzo a Pasquetta: Pulci di Pasqua, Scie di Primavera, Francesca Michielin LIVE

1. Scie di Primavera 2018. scie di primavera 2018

„Il luogo perfetto dove poter acquistare creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte. I creativi accuratamente selezionati vi attendono. Dal 23 marzo al 2 aprile; dal 20 aprile al 1°maggio; dall'11 al 13 maggio; dal 25 maggio al 3 giugno. Dalle h. 10:00/21:00 – via Minoriti, Catania. Ingresso Gratuito.

2. pasqua in citta' - le pulci di citta'

„'Le Pulci di Città' tornano nella splendida Via Spedalieri al centro di Catania. Accanto La Rinascente, troverete artigiani e creativi, prodotti unici realizzati a mano con cura, musica e aperitivi. Appuntamento dal 30 marzo 2018 all'8 aprile.

3. Friday Famous al MA Catania il 30 marzo 2018

„Venerdì 30 marzo 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al MA Catania con la serata dal titolo 'Friday Famous'. Friday Famous al MA Catania il 30 marzo 2018

„Filippo Nardi torna al Ma e lo fa ancora una volta nelle vesti di “Uncle Dog”, il suo alter ego musicale che di notte veste i panni di dj e produttore di musica house a livello internazionale e di giorno ricopre le vesti di personaggio televisivo. Friday Famous al MA Catania il 30 marzo 2018

„Arrivano da Palermo, invece, gli Swingrowers, una delle band di elettro swing più quotate a livello internazionale.

4. lo ha gia' detto gesu'

„'Lo ha già detto Gesù' allo Zo Centro Culture Contemporanee. lo ha gia' detto gesu'

„Il prossimo 30 marzo 2018 appuntamento allo Zo Centro Culture Contemporanee con lo spettacolo di Filippo Giardina dal titolo 'Lo ha già detto Gesù'. “Lo ha già detto Gesù” è l’ottavo monologo satirico di Filippo Giardina. Dopo 55 puntate di “Sbandati”su Rai2, Il fondatore di Satiriasi Stand-up Comedy arriva a Catania sul palco di Zo Centro Culture Contemporanee con il suo nuovo one man show.“

5. Francesca Michielin LIVE a Land - La Nuova Dogana il 31 marzo 2018

„Sabato 31 marzo 2018 appuntamento da Land - La Nuova Dogana con il concerto LIVE di Francesca Michielin. Francesca Michielin - Tour 2018. Per poter acquistare i biglietti cliccare sul seguente link. “

6. pasqua sull'etna - easter on etna

„1 APRILE o 2 Aprile 2018. Attività di intera giornata svolta con bus. Le guide ti accompagneranno costantemente e sapranno affascinarti raccontandoti i misteriosi fenomeni vulcanici. Esplora le nuove colate, i paesaggi lunari, la casa circondata dalla lava. Lasciati incantare da panorami mozzafiato. Esplora una grotta vulcanica in tutta sicurezza. Raggiungi gli antichi crateri dove potrai fare un percorso di trekking (QUOTA 2100 METRI) oppure potrai raggiungere le zone sommitali con l’ausilio della funivia (QUOTA RAGGIUNTA 2900 METRI). Concludi con una degustazione di mieli e oli aromatici dell’Etna.“

7. chocolate day all'agriturismo kikajon!

„Una giornata di Pasqua, quella del 1 aprile 2018, dedicata al dolce che per antonomasia accompagna le festività Pasquali, il cioccolato. Grazie alla collaborazione con Niuru d’Amuri, potrete scoprire come si lavora il cioccolato artigianale, quello vero, lavorato con le mani e fatto con il cacao di altissima qualità. Verrà allestito anche un laboratorio per bambini.

8. 'Pranzo di Pasqua' da Zenzero e Salvia il 1 aprile 2018

„Domenica 1 aprile 2018 appuntamento da 'Zenzero e Salvia' con il pranzo pasqual

'Hoppy Easter' - Pasquetta luppolata alla Casita il 2 aprile 2018

„#HOPPYEASTER2018 la Pasquetta con tanta birra, musica, bbq e street food. Dove? A La Casita. Ingresso 10 euro con 5 gettoni (sfruttabili per acquistare tutto quello che vuoi). Stand BBQ, Stand Veg, Stand La Tigellona in Lapa- Tigellona e Gnocco Fritto, American Bar, Birre artigianali. Musica live con François e le Coccinelle e DjSet tutto il giorno. Infoline 3453453516.

10. mostra fotografica di rosario patanè oxygen art gallery di caltagirone

„Lo straordinario fascino delle stampe in bianco e nero realizzate da Rosario Patanè, un fotografo molto particolare che scatta ancora a pellicola con macchine di grande formato del 1910 e del 1930. Una serie di 10 stampe grandi realizzate in camera oscura dall'Autore, esprimono certamente la personalità unica e colma di fascino, descrivendo la natura in tutte le sue forme. La mostra inizierà sabato 31 marzo e si concluderà domenica 29 aprile presso l'Oxygen Art Gallery di Caltagirone.“

11. 'Officine Emotive. Corso di alfabetizzazione alle Arti Visive' il 23 marzo 2018

„Venerdì 23 marzo 2018 appuntamento al Museo Diocesiano di Caltagirone con 'Officine emotive - Corso di alfabetizzazione alle arti visive'. Sarà il primo di un pacchetto di incontri. Tutti gli incontri avranno un costo singolo di € 10,00. € 120,00 per il pacchetto di 12 incontri.

12. Pranzo di Pasquetta al Cardea. Il prossimo 2 aprile 2018, come da tradizione, il Cardea proporrà il suo pranzo di Pasquetta. Il prezzo sarà di € 15 a persona, bevande escluse. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: .

13. Festa della ricotta al Kikajon. festa della ricotta al kikajon!

„Riscopri il sapore della ricotta di pecora fatta secondo le tradizioni pastorali di una volta. La mattinata avrà inizio con la produzione dal vivo della ricotta fresca. Seguendo le tradizioni antiche e popolari dei pastori, sopra un fornello di legna ardente, verrà posta una quarara che accoglierà il siero e il latte di pecora fresco provenienti solo dai pascoli della zona. Una volta raggiunto il punto di cottura perfetto, si apriranno le danze degustative. La ricotta calda sarà versata su un piatto dove ad attenderla, ci sarà uno strato di pane fragrante di casa tagliato appositamente a cubetti. Appuntamento al Kikajon il prossimo 2 aprile 2018. Previsto anche il pranzo al prezzo di € 32,00.

14. Louie Vega LIVE al MA Catania. 'Louie VEGA' LIVE al Ma Catania il 31 marzo 2018

„Ma Catania&Happy Nite presentano il prossimo 31 marzo 2018 la serata dal titolo "LITTLE LOUIE VEGA". Il deejay dei deejay , vincitore del Grammy Award nel 2008 conosciuto ed apprezzato in tutto il globo per la sua straordinaria duttilità sia come producer che da deejay, figlio d'arte e sulla scia mondiale da oltre un quarto di secolo nella House Culture. In lista € 10 entro le ore 23.30.“

15. Documentario 'Le energie invisibili - Da Milano a Roma' il 31 marzo 2018

„LE ENERGIE INVISIBILI - Da Milano a Roma in cammino - è un documentario che racconta l’esperienza del cammino dal punto di vista del pellegrino. Nulla di tutto quello che accade è stato programmato: gli incontri, i discorsi, tutto è stato prodotto dal caso e, proprio per questo, in grado di rappresentare in maniera autentica l’esperienza del pellegrinaggio. Appuntamento sabato 31 marzo a partire dalle ore 20.30.