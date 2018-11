Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'FIL Fest', 'Etsy Catania', 'Arte è Scienza'

1. FIL Fest 2018 dal 29 novembre al 2 dicembre 2018

„Dal 29 Novembre al 2 Dicembre, torna a Catania il FIL Fest - Festival Felicità Interna Lorda, quattro giorni per ragionare di benessere collettivo e immaginare insieme una società felice e collaborativa. Il #FILFest2018 si svolgerà in centro storico, coinvolgendo quattro location diverse: - Zo Centro Culture Contemporanee (Giovedì 29 Novembre); - Città della Scienza - Università di Catania (Venerdì 30 Novembre e Sabato 1 Dicembre); - Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania (Domenica 2 Dicembre); - OPEN (le sere del Venerdì 30 e Sabato 1 Dicembre).

2. etsy made in italy

„Ritorna Etsy Made in Italy! Tra il 30 novembre e il 2 dicembre più di venti città e paesi organizzeranno un evento per esporre alla clientela locale alcuni dei migliori regali fatti a mano, prodotti vintage e materiali per creare disponibili su Etsy.com. EtsyMadeInItalyCatania Troverete la lista dei venditori Etsy presenti all'evento nel link https://www.etsy.com/local/event/401864809656/etsy-made-in-italy-catania-november-30.

3. Magma - Mostra di cinema breve 2018 dal 25 novembre all'1 dicembre

„Giovedì 29, venerdì 30 novembre, sabato 1 dicembre – Multisala Margherita, Acireale, h. 20.30. Concorso internazionale di cortometraggi.

4. Merry Christmas Market in via Minoriti dal 30 novembre 2018 al 29 dicembre 2018

„dal 30 novembre al 29 dicembre 2018 in VIA MINORITI, Catania. Il calore del Natale in una splendida cornice cittadina. Artigiani e artisti del nostro territorio vi aspettano per vivere insieme le magiche atmosfere dei tradizionali mercatini del nord Europa.

5. catania misteriosa tra simboli e leggende

„Tour tra misteri, simboli e leggende di Catania di notte. Passeggerete tra statue, monumenti, palazzi e storia, raccontandovi aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali dell' itinerario comprenderanno il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università e le sue leggende, Piazza Duomo ed il suo “ Liotru” per finire in tarda serata nel "tenebroso" Castello Ursino. Il resto vi sarà svelato nel corso della passeggiata.

6. Mercato Musicale dell'Usato l'1 dicembre 2018

„Sabato 1 dicembre 2018, a partire dalle ore 10.30, appuntamento al Cappellani Music Mega Store di Acireale con 'Il mercato musicale dell'usato'. Tutte le info allo 095 8062063 oppure su www.cappellanimusica.it.

7. Arte è Scienza 2018 - Catania l'1 dicembre 2018

„Sabato 1 dicembre 2018, a partire dalle ore 9.30, presso il Museo Civico Castello Ursino, appuntamento con l'evento dal titolo 'Arte è Scienza'. Rassegna nazionale organizzata dall'Associazione Italiana di Archeometria - Seminari | Eventi Divulgativi | Laboratori.

8. 1°Street Food Menenino - Strata Manciannu l'1 ed il 2 dicembre 2018

„Viale della Rimembranza - Mineo. Ingresso libero. Il primo street Food menenino -- “Strata Manciannu" nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni del territorio, attraverso un percorso del gusto che metta in risalto le meraviglie della nostra terra. Lo Street Food non è solo un fenomeno di moda, è un nuovo modo di vivere il rapporto millenario di una cultura con il proprio cibo, con le proprie radici, reinventandolo tutti i giorni in forma innovativa e sorprendente.

9. come sono diventato stupido

„'Come Sono Diventato Stupido'' con Corrado Accordino, Viola Lucio, Marco Rizzo, Alessia Vicardi, drammaturgia e regia Corrado Accordino, assistente alla regia Valentina Paiano. Dal romanzo di Martin Page. produzione Teatro Binario 7.

10. un vulcano di benessere e gusto: dop monte etna

„L'associazione Evo Siculo, la Soc. Coop. APO Catania, la DOP Monte Etna e il consorzio Italia Olivicola organizzano domenica 2 Dicembre al ristorante Abbazia di S. Maria di Licodia (CT) l'evento "UN VULCANO DI BENESSERE E GUSTO". Le proprietà del nostro olio d'oliva extravergine, i benefici economici per il territorio, salute e gusto. “

11. una domenica al museo

„Torna l’appuntamento con "Una Domenica al Museo”, presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese. Il museo aprirà le porte ai visitatori Domenica 2 Dicembre dalle 17.00 alle 22.00, con ultimo ingresso alle ore 21,00, offrendo un viaggio sensoriale affascinante per una Domenica "TUTTA DA TOCCARE".“

12. catina, clarissima urbs. a spasso per catania romana

„Appuntamento ore 08:30 Piazza Duomo (Fontana dell'Elefante). Numero partecipanti massimo 40. Contributo € 9,00 comprende Guida abilitata Regionale, Audio Tour, Cuffie Mono Uso, ingressi ove previsto (Terme Achilliane, Teatro Antico, Terme della Rotonda). Durata circa 2h e 15 minuti. Info e prenotazioni Emmanuele Salvatore. Tel. 3476405759.“

13. La Domenica in Piazza dei Libri il 2 dicembre 2018

„Domenica 2 Dicembre Piazza dei libri e l'Associazione Gammazita vi aspettano per vivere e condividere una giornata dedicata alla Sicilia, attraverso il cibo, i libri e il teatro all'ombra del Castello Ursino.“

14. l'esclusa - anime in scena stagione dell'opera teatrale/musicale

„Stagione teatrale/musicale. Adattamenti/riduzioni/liriche musiche/narrazioni/ regie di Salvatore Guglielmino. Ne "l'Esclusa" verrà evidenziata la finta apparente diversità di relazione tra la protagonista “Marta Ayala”, il marito, il padre e il presunto amante.

15. italian tribute - master farm

„Domenica 2 Dicembre dalle 21:30 alla Putia dell'Ostello. Viaggio tra le note dei più grandi cantautori della musica italiana arrangiati in chiave acustica. Ingresso libero.