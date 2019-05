Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Lungomare Fest, Randazzo in Fiore, Festa della Granita

1. Giuseppe Castiglia in concerto per il Banco Alimentare il 31 maggio 2019

„Giuseppe Castiglia in concerto per il Banco Alimentare. Giuseppe Castiglia in concerto per il Banco Alimentare il 31 maggio 2019

„Salvo La Rosa presenterà Giuseppe Castiglia in concerto al Teatro Metropolitan di Catania il prossimo 31 maggio a partire dalle ore 20.30. Un evento unico che vedrà la partecipazione sul palco dei Samarcanda e di Cammela degruppodellemamme. L' incasso della serata sarà devoluto in sostegno del Banco Alimentare della Sicilia Onlus.

2. EtnaMade dal 31 maggio all'1 giugno 2019

„EtnaMade. EtnaMade dal 31 maggio all'1 giugno 2019

„I vini dell’Etna in centro città. Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno all’Istituto Ardizzone Gioeni in via Etnea 595 Catania. Una due giorni – vissuta dal pomeriggio alla sera – per far conoscere l'unicità del territorio etneo, la sua storia millenaria, le sue produzioni, e i volti di chi contribuisce a fare grande il vulcano nel mondo. “

3. Vinerdì: in cantina con Planeta - Aperitivo Enogastronomico il 31 maggio 2019

„Vinerdì: in cantina con Planeta - Aperitivo Enogastronomico. Vinerdì: in cantina con Planeta - Aperitivo Enogastronomico il 31 maggio 2019

„Il Gruppo Arena, per contribuire alla diffusione della cultura vitivinicola ed enologica del nostro territorio, organizza "Vɪɴᴇʀᴅɪ̀: ɪɴ ᴄᴀɴᴛɪɴᴀ ᴄᴏɴ...". Un calendario fitto di appuntamenti con alcune fra le migliori cantine siciliane per degustare il loro vino e far conoscere i loro meravigliosi paesaggi.

4. maggio dei libri: clemente cipresso alla biblioteca bellini presenta “frantumi di calma apparente”

„Presentazione del libro “Frantumi di calma apparente”. maggio dei libri: clemente cipresso alla biblioteca bellini presenta “frantumi di calma apparente”

„ L’ultima tappa del Maggio dei libri del Comune di Catania alla Biblioteca-Mediateca “Vincenzo Bellini” di via Di Sangiuliano. In tale occasione sarà infatti presentato il libro Frantumi di calma apparente di Clemente Cipresso.“

5. presentazione del libro "fioriranno i mandorli sulla luna"

„Presentazione del libro "Fioriranno i mandorli sulla luna". presentazione del libro "fioriranno i mandorli sulla luna"

„Venerdì 31 Maggio, alle ore 20.30, presso Zō Centro Culture Contemporanee di Catania, si terrà la presentazione del libro del musicista catanese Vincenzo Spampinato, dal titolo "Fioriranno i mandorli sulla luna" (Carthago Edizioni, 2019), con fotografie di Cosimo di Guardo. Ingresso libero.“

6. Randazzo in Fiore tra Natura ed Arte 2019 l'1 e 2 giugno 2019

„Randazzo in Fiore tra Natura ed Arte 2019. Randazzo in Fiore tra Natura ed Arte 2019 l'1 e 2 giugno 2019

„1/2 e 8/9 Giugno 2019 – Randazzo (CT). Orario: dalle 10,00 alle 23,00. L’Associazione “Randazzo in Fiore” organizza anche per quest’anno la 2° Edizione di “Randazzo in Fiore tra natura ed arte”, una manifestazione di carattere sociale che si pone l’obiettivo di abbellire la città di Randazzo con l’utilizzo di elementi floreali e materiali riciclati. “

7. Festa della granita artigianale a Pedara il 2 giugno 2019

„Festa della granita artigianale a Pedara. Festa della granita artigianale a Pedara il 2 giugno 2019

„1/2 Giugno 2019 - P.zza Don Bosco, Pedara (CT). Orario: dalle 10,30 alle 24,00. Il caffè Mazzella in collaborazione con il comune di Pedara, con le attività imprenditoriali e le associazioni del territorio presentano la: FESTA DELLA GRANITA ARTIGIANALE SICILIANA 2019, 4° EDIZIONE, 1 e 2 GIUGNO, PEDARA (CT). Orario continuato 10.30 - 24.00.“

8. catania misterica by night

„Catania misterica by night“. catania misterica by night

„In questo originalissimo e inimitabile tour sarete accompagnati da una guida altamente qualificata. Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.“

9. da instagram alle librerie: erica nicolosi presenta "volevo scriverti"

„Presentazione del libro 'Volevo scriverti'. da instagram alle librerie: erica nicolosi presenta "volevo scriverti"

„Sabato 1 giugno, alle 18.30, alla Libreria Ubik del Parco Commerciale (San Giovanni La Punta) la giovanissima Erica Nicolosi presenta il suo primo libro “Volevo scriverti” (Mondadori). A soli quattordici anni, la studentessa di Messina ha raggiunto la popolarità grazie alla sua pagina Instagram “Volevo.scriverti” che in pochissimo tempo ha raggiunto i 300.000 follower.“

10. talbot e rickie snice tornano ad esibirsi a catania reverse music fest 1 giugno 2019 lungo mare kennedy 93 catania

„Reverse Music Fest. talbot e rickie snice tornano ad esibirsi a catania reverse music fest 1 giugno 2019 lungo mare kennedy 93 catania

„Sabato 1 giugno a Catania si svolgerà il Reverse Festival, evento dedicato alla musica hip hop. Per l'occasione il palco ospiterà il live di Talbot accompagnato dal suo inseparabile beatmaker Rickie Snice, un appuntamento importante per i due artisti che dopo diverso tempo tornano ad esibirsi nella loro città natale.“

11. Ultimo LIVE al Pal'Art Hotel il 2 giugno 2019

„Ultimo LIVE al Pal'Art Hotel. Ultimo LIVE al Pal'Art Hotel il 2 giugno 2019

„Appuntamento domenica 2 giugno al Pal'Art Hotel di Acireale con il tour di Ultimo. Per poter acqusitare i biglietti cliccare sul seguente link.

12. Lungomare Fest e Giornata nazionale dello sport il 2 giugno 2019

„Lungomare Fest e Giornata nazionale dello sport. Lungomare Fest e Giornata nazionale dello sport il 2 giugno 2019

„Domenica 2 giugno a partire dalle ore 10 in occasione del Lungomare Fest si svolgerà anche con la XVI Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e di enti pubblici e privati, organismi sportivi, associazioni.“

13. Domenica all'Orto il 2 giugno 2019

„Domenica all'Orto. Domenica all'Orto il 2 giugno 2019

„Domenica 2 giugno alle 10:30 e alle 12:00 prenderanno il via le visite guidate dell’Orto Botanico di Catania. Per gli ospiti sarà un vero e proprio viaggio in giro per il mondo grazie alle tante specie custodite nel giardino scientifico dell’Università di Catania, fondato da Francesco Tornabene nel 1858. “

14. martina picardi: il firmacopie alla ubik

„Presentazione del libro 'Donna fin da bambina'. martina picardi: il firmacopie alla ubik

„Domenica 2 giugno, a partire dalle 16,30, presso la Libreria Ubik del Parco Commerciale I Portali, la top muser ed influencer Martina Picardi incontrerà i fan e firmerà le copie del suo primo libro “#Donnafindabambina - Lacrime e sorrisi della mia vita”, edito da Rizzoli. “

15. Visita guidata all'Atelier "Jean Calogero" il 2 giugno 2019

„Visita guidata all'Atelier "Jean Calogero". Visita guidata all'Atelier "Jean Calogero" il 2 giugno 2019

„La Pro Loco Riviera Dei Ciclopi Aci Trezza - Aci Castello, in occasione della Giornata Nazionale Pro Loco, presenta "Alla scoperta di Jean Calogero" una visita guidata da Luigi Nicolosi, direttore artistico dell'Archivio Jean Calogero, all'interno della Casa Museo in cui Jean Calogero ideava e operava e in cui l'artista surrealista ha vissuto per 40 anni insieme alla musa-moglie Nuccia e ai figli Patrizia e Massimiliano, facendo spola tra Aci Castello e Parigi.“