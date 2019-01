Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Supertombola alle Porte, Afternoon in Jazz, Domenica al Museo

1. Supertombola a Porte di Catania

„Si terrà domenica 6 gennaio alle 17.30. In palio ci sono tante Gift Card: quella da 1.000€ verrà assegnata per la tombola, mentre le Card da 700, 500, 100 e 50€ saranno assegnate rispettivamente per cinquina, quaterna, terno e ambo. Per avere una possibilità di vittoria, è sufficiente fare un acquisto presso qualunque negozio di Porte di Catania entro il 6 gennaio.“

2. Presepi a Bronte il 6 gennaio 2019

„300 presepi dal mondo a Bronte dal 26 novembre al 6 gennaio. Da diversi anni l'Associazione Socio-Culturale "pro eremo: contemplazione e fraternità" ha allestito una esposizione permanente di 250 e più presepi di tutto il mondo presso i locali di Via Cardinale De Luca, 49 - BRONTE per promuovere la cultura della mondialità e della fratellanza universale ed il gusto dell’arte religiosa tanto diffusa nel mondo.

3. epifania in natura: monte ilice sulle tracce del verga

„Per l'Epifania un suggestivo trekking fuori dai circuiti turistici che coinvolgerà il Monte Ilice, cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, luogo immerso nella natura e conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una Capinera. Accompagnanti dalla guida Iorga Prato, al trekking naturalistico (livello facile, per tutti) con le spiegazioni sarà affiancato anche un viaggio storico-letterario-rievocativo del Verga.

4. Sogno di una notte a Bicocca il 6 gennaio 2018

„Dopo il successo di critica e pubblico del 2018, ritorna a grandissima richiesta in un'esclusiva data catanese nel 2019 per l'epifania: "SOGNO DI UNA NOTTE A BICOCCA". Scritto e diretto da Francesca Ferro.

5. immagini sonore - pictures live concert

„"PICTURES", l'album musicale del pianista e compositore Giuseppe Palmeri, torna live a Gravina di Catania presso la Sala delle Arti "E. Greco" il 6 gennaio alle ore 19. Il compositore sarà coadiuvato da un eccellente quintetto d'archi costituito dai maestri: Marco Giuffrida, Carmelo Leonardi, Luca Cannavò, Mario Licciardello e Giovanni Arena.“

6. Afternoon in Jazz - Catania 2019 dal 4 al 6 gennaio

„Afternoon in Jazz - Catania 2019. Palazzo Della Cultura. 04/01/19 Rino Cirinnà Trio; 05/01/19 Stefano Maltese Sonic Mirror 4et; 06/01/19 Carmelo Salemi 4et. INIZIO CONCERTI ORE 17.00.

7. trenino dell'etna con trekking al lago gurrida by sharing sicily

„All'ombra dell'Etna raggiungerete, con un suggestivo viaggio a passo lento con il trenino dell'Etna, un gioiello naturalistico straordinario, nel versante nord occidentale, unica zona umida dell'Etna. Immersi nella natura, tra specchi d’ acqua, vigneti, cinguettio di uccellini, torri di avvistamento del ‘400 e al cospetto di "mamma Etna", un trekking tra natura e forti emozioni.“

8. Mostra dell’artigianato ad Acicastello il 5 ed il 6 gennaio 2019

„Sabato 5 gennaio e domenica 6 gennaio 2019 appuntamento dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ad Acicastello (precisamente a Piazza Castello) con la 'Mostra dell'artigianato'. Ingresso libero.

9. 'Happy Nite feat. Tom Findlay' al MA Catania il 5 gennaio 2019

„Sabato 5 Gennaio Happy_Nite&#ilclubsietevoi accende il primo party del nuovo anno con il Sound Londinese di Tom Findlay by Groove Armada.“

10. Presentazione del libro 'La verità nascosta' il 4 gennaio 2019

„Venerdì 4 gennaio 2019 a partire dalle ore 17.00 appuntamento alla Libreria Prampolini con la presentazione del libro 'LA VERITA' NASCOSTA Le conclusioni dell'Antimafia sul depistaggio Borsellino'.

11. The First Friday of the year - Ecs Dogana Club il 4 gennaio 2019

„Venerdì 4 gennaio 2019, a partire dalle ore 22.30, appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata dal titolo 'The first Friday of the year'. Info e prenotazioni 3920558736.“

12. Marketta - Il mercatino di Rocketta dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

„Marketta, il mercatino di Rocketta. Tutte le domeniche, dal 9 dicembre al 10 gennaio al Mono di Catania, dalle 17.30 a mezzanotte Mercatino di abbigliamento e accessori, arte, musica dal vivo, dj set, sala da tè e cioccolateria, aperitivo, calcetto balilla e giochi da tavolo. Dj’s resident Renato Mancini&Paolo Mei. Ingresso libero.“

13. pontos - oi dipnoi - sicilian folk

„"Pontos" "è il mare profondo in lingua greca antica. Profondo come la tradizione nella quale è radicata la musica innovativa degli Oi Dipnoi. Melodie dell'isola fra innovazione e personalità. Domenica 6 Gennaio live all'Ostello dalle 21.30.“

14. Una Domenica al Museo il 6 gennaio 2019

„Torna l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese. Il museo aprirà le porte ai visitatori. Domenica 6 Gennaio dalle 17.00 alle 22.00, con ultimo ingresso alle ore 21,00, offrendo un viaggio sensoriale affascinante per una Domenica "TUTTA DA TOCCARE".

15. "il vangelo laico di fabrizio de andré" a lettera 82

„Il vangelo laico di Fabrizio De André: Guido Maria Grillo canta "La buona novella", sabato 5 gennaio 2019 ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero. “