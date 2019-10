Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Lungomare Fest, L'Arancino più grande del mondo, Domenica al Museo

1. Sagra del pistacchio di Bronte. Sagra del pistacchio di Bronte dal 27 settembre 2019 al 6 ottobre 2019

„La Sagra del Pistacchio D.O.P. di Bronte quest’anno festeggia la sua XXX edizione. Il paese nelle date del 27-28-29 settembre e 4-5-6 ottobre diventerà un museo a cielo aperto dove si svolgeranno mostre, estemporanee, danze ed usanze tipiche della Sicilia così da trasformare le vie del paese in una cornice ideale per poter godere della presenza di sbandieratori, majorettes e musicisti oltre che per poter gustare la bontà, prelibatezza e raffinatezza del Pistacchio Verde D.O.P di Bronte che si presta ad essere usato nella maniera più svariata, dal dolce al salato.

„lassica & Dintorni – XVI edizione. Catania – castello Ursino, dalle ore 19:00. Inizio concerti ore 19:30. Info e prenotazioni: 3495149330. Ingresso 8 euro (intero) – 5 euro (ridotto). Classica & Dintorni 2019 al Castello Ursino dal 21 settembre al 26 ottobre 2019

„Sabato 5 ottobre QUARTETTO D’ARCHI DEL TEATRO BELLINI& GIOSI INFARINATO. Alessandro Cortese (violino), Alessandra Borgese (violino), Luigi De Giorgi (viola), Vadim Pavlov (violoncello) e Giosi Infarinato (pianoforte). Musiche di Donizetti, Dvorak.“

„Il Festival Internazionale del Val di Noto “Magie Barocche” in collaborazione con Teatro Machiavelli di Palazzo San Giuliano, Fondazione Lamberto Puggelli, A.P.S. Ingresso Libero, Università degli Studi di Catania, Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo presenta: Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni precedute dalla proiezione di un cortometraggio con sonetti dedicati di Donatella Di Pietrantonio e Dacia Maraini. I SOLISTI AQUILANI DANIELE ORLANDO, violino e maestro di concerto. VENERDÌ 4 OTTOBRE 2019, ore 20.30 INGRESSI: intero 10€, ridotto 5€ (under30/over65).

„Dall'1 all'8 ottobre 2019 appuntamento in Via Montesano con i classici mercatini presso i quali sarà possibile acquistare i più diversi articoli creati dai maestri artigiani. Ingresso libero. Apertura ogni giorno a partire dalle ore 10.00.

„Dal 29 settembre e per tutte le domeniche di ottobre potrete gustare i sapori della tradizione del nostro territorio, quelli a Km 0 frutto della vendemmia. Lo chef ha realizzato diversi menu, studiati ad hoc per questa serie di eventi, per valorizzare il gusto dei vini che saranno abbinati. Ogni domenica un sapore diverso per scoprire a pieno il gusto di Cavanera Etnea e dei territori vicini. Un evento ideale per le famiglie, per far ricordare e per far scoprire ai più piccoli le sensazioni del vivere naturale e della scoperta dei sapori delle vigne del vulcano Etna. Farà parte dell'esperienza la passeggiata tra i vigneti di Cavanera Etnea.

„SoundTrack Residencies 2.0 - Open Call. SoundTrack Residencies 2.0 - Open Call dal 6 al 25 ottobre 2019

„Il progetto prevede la selezione di 6 artisti, compositori e musicisti siciliani under 35 con una pregressa esperienza nella composizione e nell’esecuzione di musica elettronica connessa alla conoscenza di almeno uno strumento musicale e che siano specificamente interessati ad approfondire il loro percorso creativo nell’ambito dei meta-linguaggi finalizzati alla creazione di colonne sonore per audiovisivi. Gli artisti interessati dovranno inviare un curriculum e una bozza di progetto a organizzazione@zoculture.it entro il 25 Ottobre. I 6 artisti selezionati avranno accesso a una residenza artistica suddivisa in quattro fasi tra novembre e maggio, della durata di 15 giorni totali con la finale messa in scena della loro opera completa negli spazi di Zo centro culture contemporanee, “Organismo di programmazione multidisciplinare” riconosciuto dal Ministero (art. 39) all’interno della rassegna di musica elettronica e neoclassica "Partiture". “

„Incontro 'Andrea Camilleri - L'artigiano della parola'“. Incontro 'Andrea Camilleri - L'artigiano della parola' il 5 ottobre 2019

„SABATO 5 OTTOBRE. Alle ore 20 al Giardino di Scidà, bene confiscato alla mafia, via Randazzo 27, Catania. Letture, musiche immagini di Andrea Camilleri, per Andrea Camilleri. Con l'attrice Ketty Governali, nella parte di Adelina nei film del Commissario Montalbano. Regia di Giovanni Caruso. Fonico Emilio Parisi. Ingresso libero.

„L’Arancino più grande del mondo. L’Arancino più grande del mondo: METRO supporta la città di Catania per battere il Guinness World Record

„5 ottobre: una giornata che sarà memorabile per METRO e per la città di Catania. La città etnea sarà infatti teatro dell’evento di lancio della Festa delle Attività in Proprio 2019, il progetto ideato nel 2016 con l’intenzione di supportare i professionisti dell'Horeca dando visibilità al loro business e mettendoli in contatto con i clienti finali. L’evento vedrà come protagonista principale l’Arancino, il re delle specialità gastronomiche siciliane. Con il supporto dei mastri catanesi, METRO tenterà di battere il vecchio record mondiale dell’Arancino più grande del mondo, appartenente ad Amalia Bucurei, Francesco Giuseppe Trovato e Gastronomia Aurora che nel settembre 2011 crearono un Arancino di 20,2 kg a Linguaglossa (CT). L’appuntamento è quindi per sabato 5 ottobre a partire dalle 18.00 nella centralissima piazza dell’Università. Oltre all’Arancino dei record tante le attività per intrattenere i catanesi: non mancheranno infatti cooking show, degustazioni e tanta musica. Ospiti d’eccezione si alterneranno su palco per celebrare insieme Catania e il suo Arancino.

„Presentazione del libro "Frantumi di calma apparente". "frantumi di calma apparente": il libro di clemente cipresso al mondadori bookstore di acireale

„Si intitola " Frantumi di calma apparente" il libro di Clemente Cipresso che viene presentato al Mondadori Bookstore di Acireale sabato 5 ottobre alle 18.30. Il libro è un romanzo che attraverso l’alternarsi di diversi piani temporali, flashback, richiami e flusso di pensiero intende esplorare un percorso interiore dove ciò che conta è il viaggiare stesso e non la meta insieme alla capacità di meravigliarsi sempre come la prima volta. Partecipano all'incontro, la scrittrice Stefania Nibbi e Ivana Leotta, speaker radiofonica di Radio Etna Espresso.“

„Super Heroes 'Show on Tour' al Centro Sicilia. Super Heroes al Centro Sicilia dal 13 settembre al 6 ottobre 2019

„I SUPEREROI come non li avete mai visti! Live show, scenografie interattive, esposizione di figure a grandezza naturale, action figures, collezionismo, scuola di fumetto, raduni e cosplay contest. Anche in questo caso per ulteriori informazioni è possibile cliccare sul link www.centrosiciliashopping.it.“

„Ritorna, come di consueto, l'appuntamento con "Una Domenica al Museo", presso il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille di Catania, sito in Via Etnea, 602. L'iniziativa, organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, si svolge in tutta Italia la prima Domenica di ogni mese. Il museo aprirà le porte ai visitatori Domenica 6 Ottobre dalle 17.00 alle 22.00, con ultimo ingresso alle ore 21,00, offrendo un viaggio sensoriale affascinante per una Domenica "TUTTA DA TOCCARE". I visitatori, non vedenti e vedenti, potranno attraverso il tatto, conoscere e scoprire i capolavori artistici e monumentali dell'Europa e del Mediterraneo, grazie alle riproduzioni esposte. All'interno del museo si possono sperimentare, conoscere e "TOCCARE CON MANO" forme e volumi di numerosi capolavori artistici.

„Il 6 ottobre 2019, a partire dalle ore 10.00, altro appuntamento con il 'Lungomare Fest - Le Pulci di città'. Ingresso libero. Eventi, cultura, sport, mobilità sostenibile ed ambiente vi aspettano fino alle ore 20.00.

13. Forest Therapy. Appuntamento all'Agriturismo Boscoscuro per una giornata all'insegna della meditazione e della natura. Il percorso sarà disponibile anche per i bambini.

„Spettacolo 'Sei. E dunque perchè si fa meraviglia di noi?'. sei. e dunque perchè si fa meraviglia di noi.

„Primo appuntamento della Rassegna AltreScene. Da "I sei personaggi in cerca di autore" di Luigi Pirandello, drammaturgia e regia Roberto Latini, musica e suono Gianluca Misiti, luci e direzione tecnica Max Mugnai, assistente alla regia Alessandro Porcu, consulenza tecnica Luca Baldini, collaborazione tecnica Daria Grispino. Con PierGiuseppe Di Tanno, produzione Fortebraccio Teatro, con il sostegno di Armunia Festival Costa degli Etruschi, con il contributo di MiBACT e Regione Emilia-Romagna.

„Il viaggio tra fiumi sotterranei, antichi acquedotti e misteriose fontane di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento dell' acqua, vi immergerà in un suggestivo percorso tra storia, leggende ed emozioni, sulle tracce del fiume Amenano, che prima di essere seppellito dall'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania.“